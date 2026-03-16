росія вперше атакувала Київ новим дроном з ШІ

Російські війська зранку атакували Київ ударними дронами. Один з БпЛА, "Ланцет", долетів до самого центру Києва, та впав на майдані Незалежності.

За попередніми даними, безпілотник, який впав у центрі Києва, є дроном типу "Ланцет". Про це свідчать знайдені уламки апарата. Зокрема, помітне характерне Х-подібне хвостове оперення з штовхаючим гвинтом, притаманне цьому типу дронів.

З великою ймовірністю у цьому дроні-камікадзе могла застосовуватися система штучного інтелекту. Ймовірно, вона була налаштована на роботу у складі "рою", автономну навігацію, самостійний пошук цілей і завдання удару без прямого зв’язку з оператором. На це може вказувати незвичне маркування у вигляді кольорових кружалець. Подібні позначення вже помічали на російських автономних безпілотниках V2U. Також не виключається, що для зв’язку в цьому апараті могли використовуватися mesh-модеми або мережі мобільного зв’язку.