Україна отримує обладнання від Європи та понад €250 млн на підтримку енергетики

Шмигаль розповів про результати роботи української делегації в межах засідання Міжнародного енергетичного агентства.

Україна домовилась про отримання виведеного з експлуатації обладнання шести європейських ТЕЦ та ТЕС для українських станцій.

Про це у п’ятницю повідомив міністр енергетики Денис Шмигаль.

Як повідомив міністр, були досягнуті домовленості з Латвією, Австрією, Фінляндією, Хорватією, Францією та Німеччиною про можливість отримання виведеного з експлуатації обладнання та його оперативну доставку в Україну.

Обладнання буде переміщене та швидко змонтоване. Йдеться про щонайменше шість виведених з експлуатації ТЕЦ та ТЕЦ, які будуть передані Україні.

Крім того, було погоджено про внески до Фонду підтримки енергетики України у сумі понад 250 млн євро, підписано дорожню карту з Францією у сфері цивільної ядерної енергетики і укладено меморандум з Канадою щодо співпраці у сфері енергетики.