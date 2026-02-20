Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Україна отримує обладнання від Європи та понад €250 млн на підтримку енергетики

20 лютого 2026, 17:47
Україна отримує обладнання від Європи та понад €250 млн на підтримку енергетики
Фото:Денис Шмигаль | Міністр оборони України
Шмигаль розповів про результати роботи української делегації в межах засідання Міжнародного енергетичного агентства.

Україна домовилась про отримання виведеного з експлуатації обладнання шести європейських ТЕЦ та ТЕС для українських станцій.

Про це у п’ятницю повідомив міністр енергетики Денис Шмигаль.

Шмигаль розповів про результати роботи української делегації в межах засідання Міжнародного енергетичного агентства.

Як повідомив міністр, були досягнуті домовленості з Латвією, Австрією, Фінляндією, Хорватією, Францією та Німеччиною про можливість отримання виведеного з експлуатації обладнання та його оперативну доставку в Україну. 

Обладнання буде переміщене та швидко змонтоване. Йдеться про щонайменше шість виведених з експлуатації ТЕЦ та ТЕЦ, які будуть передані Україні.

Крім того, було погоджено про внески до Фонду підтримки енергетики України у сумі понад 250 млн євро, підписано дорожню карту з Францією у сфері цивільної ядерної енергетики і укладено меморандум з Канадою щодо співпраці у сфері енергетики.

