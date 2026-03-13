ЄС таємно домовляється з Іраном щодо Ормузької протоки – FT

13 березня 2026, 18:22
ЄС таємно домовляється з Іраном щодо Ормузької протоки – FT
Франція та Італія ведуть непублічні переговори, щоб відновити експорт нафти і газу через стратегічний маршрут.

Європейські країни, зокрема Франція та Італія, розпочали непублічні переговори з Іраном, щоб гарантувати безпечний прохід суден через Ормузьку протоку і відновити постачання енергоносіїв. 

Про це повідомляє Financial Times.

За даними джерел, європейські столиці прагнуть відновити експорт нафти та газу, уникаючи прямого військового втручання. Париж і Рим вивчають можливість отримання гарантій безпеки для цивільних танкерів від іранської сторони.

Міністр оборони Італії Гвідо Крозетто підтвердив прагнення ЄС до єдиної позиції.  

"Ми намагаємося змусити Європу говорити єдиним голосом та офіційно попросити дозволу для суден країн, що не перебувають у стані війни, проходити через Ормуз", – заявив він.

Блокада протоки, через яку транспортується близько 20% світової нафти, вже спровокувала підняття ціни до $100 за барель, створюючи додаткове навантаження на бюджети країн ЄС. Попри присутність європейських військових кораблів, вони поки не готові конвоювати судна через високі ризики атак.

Ормузька протока є ключовим енергетичним маршрутом, що сполучає Перську затоку з відкритим океаном і забезпечує близько 20% світового споживання нафти та значну частину зрідженого газу.

 
