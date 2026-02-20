Ідеальний шторм насувається. Довга дорога до війни на Близькому Сході – Марк Тот і Джонатан Світ

Економіст і фахівець із безпеки Марк Тот та колишній військовий розвідник Джонатан Світ вважають, що переговори між Вашингтоном і Тегераном зайшли в глухий кут: Іран використовує дипломатію як інструмент затягування часу, не маючи реального наміру відмовитися від ядерних амбіцій, балістичних ракет чи фінансування проксі-угруповань. Зі свого боку команда Трампа навряд чи погодиться на часткову угоду, яка залишить режим Хаменеї живим і дієздатним. Лютий може стати початком довгого шляху до неминучого військового зіткнення – з потенційно далекосяжними наслідками не лише для Близького Сходу, а й для росії, Китаю та глобального балансу сил.

У майбутньому ми, можливо, згадуватимемо лютий як довгий місячний шлях до війни на Близькому Сході. Насувається ідеальний шторм. Вашингтон і Тегеран залишаються в стані переговорного протистояння щодо трьох ключових перешкод:

згортання ядерної програми Ірану, зокрема повне припинення збагачення урану в майбутньому;

ліквідація іранської програми балістичних ракет, зокрема коротко-, середньо- та далекобійних варіантів;

припинення фінансування, підготовки та підтримки Хамасу, "Хезболли", хуситів та десятка інших ключових воєнізованих формувань і терористичних угруповань, яких підтримує Корпус вартових Ісламської революції (КВІР).

Верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї вважає, що всі три елементи є основою його національної влади і, відповідно, виживання режиму. Ядерна зброя – для погроз США та Ізраїлю, балістичні ракети – для стримування Армії оборони Ізраїлю (IDF), а озброєні формування, спонсоровані КВІР, – для контролю над Близьким Сходом.

Фото: Офіс верховного лідера Ірану. Аятола Алі Хаменеї.

І навпаки, команда Трампа, ймовірно, розглядає всі три військові програми як екзистенційну загрозу для Авраамських угод і Ради миру президента Дональда Трампа.

На відбудову Гази виділено 5 мільярдів доларів, але її неможливо розпочати, доки Хамас не буде роззброєний. А Хамас не роззброїться, доки Хаменеї не піде. Щось має змінитися, і все більше схоже, що йдеться про зміну режиму в Ірані.

Теоретично, як зазначає редколегія Wall Street Journal, Іран сподівається, що Трамп "зробить те саме, що й Обама". Це означає, що команда Трампа дозволить Хаменеї та його режиму вижити в обмін на обмежену в часі ядерну угоду.

По суті, це версія 2026 року Спільного всеосяжного плану дій (JCPOA), укладеного адміністрацією Обами 14 липня 2015-го, який набув чинності лише 16 січня 2016-го.

Але зараз не 2016 рік.

Ситуація на місці значно змінилася. На відміну від того часу, потужності Ірану зі збагачення урану були значною мірою знищені торік у серпні під час ударів американських авіаційних і балістичних ракет по Фордо, Ісфахану і Натанзі.

Крім того, більша частина, а можливо й усі, 400 кілограмів високозбагаченого урану (ВЗУ) Ірану, збагаченого до 60% (що трохи менше 90% збагачення, необхідного для використання в зброї), унаслідок атак опинилася глибоко під завалами.

Отже, по суті Іран прагне отримати від США компенсацію у вигляді скасування економічних санкцій, щоб тимчасово припинити розробку ядерної зброї, яку він і так уже не спроможний створити в короткостроковій перспективі. Нагадаємо, що у вересні минулого року ООН знову запровадила проти Ірану санкції.

То чому ж команда Трампа мала б це робити?

Якщо вони це зроблять, то єдиним короткостроковим наслідком для США та їхніх союзників на Близькому Сході стане те, що Хаменеї та його режим виживуть і продовжать протистояти Сполученим Штатам. Очевидно, що це не має жодного сенсу.

Іран це розуміє. Вони лише хотіли виграти час у Женеві й зробити те, що завжди роблять під час переговорів: затягувати їх без будь-якого реального наміру, не кажучи вже про добру волю, досягти компромісу або "угоди", як висловлюється Трамп.

Безсумнівно, міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі зустрічатиметься стільки разів, скільки Стів Віткофф і Джаред Кушнер будуть готові продовжувати грати в його гру. Арагчі – майстер, якщо не доктор наук, у плануванні зустрічей заради планування нових зустрічей. Тим часом Іран готується до війни й посилює свою оборону.

Фото: Жан-Марк Ферре / MAXPPP. Міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі виступає в Женеві.

Тим часом Іран продовжує посилювати свій ядерний о б'єкт "Талеган-2", розташований у військовому комплексі "Парчин" за 20 миль (близько 32 км) на південний схід від Тегерана. Інститут вивчення війни (ISW) повідомляє, що об'єкт було повністю накрито "бетонним саркофагом, засипаним ґрунтом".

Вчинки говорять голосніше за слова, і іранці дуже чітко дають зрозуміти Вашингтону, що не мають наміру назавжди відмовитися від своєї програми створення ядерної зброї. Можна припустити, що таких намірів вони не мають і в короткостроковій перспективі: навіть якщо погодяться на угоду, то таємно порушуватимуть її.

Диктатори обожнюють свою "вундерваффе". Звісно, ніколи не кажи "ніколи". росія чи Китай могли б оснастити Іран зброєю типу "Екзосет", здатною потопити військовий корабель. Те саме, можливо, стосується і гіперзвукових ракет.

Але це малоймовірно. Якщо російська гіперзвукова ракета потопить авіаносець "Джеральд Р. Форд", путін знає, що Трамп надішле Україні американські ракети "Томагавк", здатні вразити москву.

Так само, якщо Китай надасть подібну допомогу Ірану, Сі Цзіньпін знає, що це, найімовірніше, обернеться для нього проблемами на Тайвані. Потенційні негативні наслідки просто переважають позитивні.

Хаменеї також говорить доволі прямо. Фактично він провокує Трампа на атаку Ірану. Його офіс опублікував короткий ролик, у якому стверджується, що Іран має зброю, здатну потопити військовий корабель. Ролик починається із зображення корабля "Джеральд Р. Форд" у водяній могилі.

Дії породжують реакції. Цей простий афоризм або, для тих із вас, хто є фізиками, перефразування третього закону Ньютона, часто лежить в основі аналізу рішень США щодо національної безпеки та зовнішньої політики.

Удар США по Ірану, ймовірно, породить відповідні дії.

Масштаб і обсяг цих реакцій, звичайно, залежатимуть від масштабу та тривалості можливих бойових дій США в Ірані.

росія, принаймні спочатку, може відчути негайні наслідки ударів США по Ірану. Якщо Хаменеї впаде, а це все ще велике "якщо", то росія не лише втратить ще одного союзника з Вісі зла на додачу до Венесуели, але, ймовірно, це призведе до швидкого падіння режиму Рауля Кастро на Кубі.

Це також означатиме, у широкому сенсі, кінець останніх залишків впливу кремля в Латинській Америці.

Це також може вдарити по доходах путіна. Понад 100 іранських нафтових танкерів входять до складу тіньового флоту росії, який незаконно транспортує російську нафту по всьому світу. Наразі ціни на нафту зросли на 4%, що опосередковано допомагає росії – вона все ще змушена продавати нафту зі значними знижками, щоб уникнути санкцій США та Європи.

Це, ймовірно, швидко зміниться, якщо США зможуть швидко повалити Хаменеї. Якщо ж ні – то в довгостроковій перспективі.

У будь-якому випадку путін програє.

Падіння доходів від нафти вже зараз руйнує військову економіку росії. За оцінками, москва може зіткнутися з падінням доходів на 18%. Якщо це станеться, дефіцит бюджету путіна може зрости до 4,4% ВВП до кінця 2026 року.

Крім того, якщо Хаменеї впаде, кремль може втратити важливого військового постачальника. З 2021 року росія придбала або уклала угоди про спільне виробництво, щоб придбати та виготовляти іранські крилаті ракети, балістичні ракети та боєприпаси на суму майже 5 мільярдів доларів.

Пекін також може опинитися серед тих, хто програє. У 2025 році Пекін закупив понад 80% усього експорту нафти з Ірану. За даними Kpler – інструменту для торгівлі в режимі реального часу – це становить "близько 1,3 мільйона барелів на день" або майже "14% від загального обсягу морського імпорту нафти КНР".

Це буде додатковою втратою для Китаю, який, принаймні тимчасово, втратив доступ до венесуельської нафти після захоплення США венесуельського президента Ніколаса Мадуро.

Ніколи не кажіть "ніколи", але Китай, з воєнної точки зору, ще не готовий до силового вторгнення на Тайвань. Якщо США вдасться швидко повалити Хаменеї та його режим, це дозволить команді Трампа перекинути сили ВМС США в Індо-Тихоокеанський регіон.

Якщо так, це може змінити графік і розрахунок витрат Сі, коли йдеться про об'єднання двох Китаїв тим чи іншим способом. Звісно, якщо США загрузнуть в Ірані, це може зіграти на користь Сі.

Щоб було зрозуміло, ми не намагаємося бути надто оптимістичними. Наша мета полягала в тому, щоб підкреслити каскадний ефект будь-якого рішення в галузі національної безпеки або зовнішньої політики.

Звісно, можливі й негативні наслідки. Наведемо лише один приклад: якщо США вдасться повалити Хаменеї та усунути Ісламську Республіку Іран як загрозу для регіону, то США можуть втратити свій вплив у країнах Перської затоки, оскільки вони більше не будуть так залежати від американської військової сили для своєї оборони.

Проте ми ще не дійшли до цього. Трамп ще не прийняв остаточного рішення, незважаючи на те, що всі показники вказують на неминучість війни.

Час покаже. До того моменту ця довга місячна подорож до війни – або, можливо, до миру – триває без змін.

Джерело