Дрони над Польщею – це більше, ніж тест НАТО. Кремль готується до ширшої війни – Марк Тот і Джонатан Світ

Економіст і фахівець із безпеки Марк Тот та колишній військовий розвідник Джонатан Світ запевняють читачів The Hill: атака російських дронів на Польщу – подвійний експеримент. Кремль перевіряє НАТО на міцність, а Пекін придивляється до реакції Альянсу як до репетиції в контексті потенційної операції проти Тайваню.

Ймовірно, натхненний прийомом з червоною доріжкою від Сі Цзіньпіна на саміті Шанхайської організації співробітництва путін вирішив випробувати Європу, НАТО та команду Трампа.

Численні російські дрони "Шахед" були запущені в напрямку Львова на заході України, й чимало з них перетнули польський кордон. Інші, південніше, на українській території, схоже, пролітали над Молдовою напередодні парламентських виборів у цій країні, що мають відбутися цього місяця.

Варшава відреагувала блискавично. Були видані повідомлення для авіації (NOTAM) про закриття польського повітряного простору та аеропортів. Причина? "Незапланована військова активність, пов’язана із забезпеченням державної безпеки".

Цивільний авіатрафік до аеропортів Варшави, Любліна, Жешува та Модліна був перенаправлений або відправлений на очікування. Мільйонам поляків, які проживають у Підляському, Мазовецькому та Люблінському воєводствах на сході Польщі, наказали "залишатися вдома".

НАТО було явно налякане. Брюссель підняв винищувачі для захисту польського неба. В режимі реального часу на Flight Radar 24 зафіксували, як винищувач ВПС США F-35 дозаправлявся у повітрі від нідерландського Airbus A330 на заході від Кракова в центральній Польщі.

Evergreen Intel, відомий акаунт у X, що відстежує військову авіацію, зазначив: реакція Польщі у вигляді закриття аеропортів і повітряного простору є безпрецедентною і не була на такому рівні з лютого 2022 року.

Вся польська влада діяла синхронно. Як повідомив заступник міністра національної оборони Чеслав Томчик, прем’єр Дональд Туск негайно прибув до командного центру, який координує протиповітряну оборону країни.

Оперативне командування Збройних сил Польщі оголосило, що "операція з перехоплення та знищення російських дронів триває". Віцепрем’єр Владислав Косіняк-Камиш пізніше підтвердив, що польські та натівські винищувачі застосували зброю для знищення російських дронів.

путін відверто грає у військові ігри в Польщі. Його меседж спрямований на те, щоб налякати Вашингтон і Брюссель за їхню підтримку України. Це ще один приклад того, як він намагається блефувати, аби досягти того, чого його армія не змогла досягти на активних полях бою на Донбасі, Херсонщині та Запоріжжі.

Це також був сигнал Трампу, який минулого тижня зустрічався у Білому домі з президентом Польщі Каролем Навроцьким. На запитання журналіста Трамп сказав: "Ми залишимося в Польщі. Ми дуже тісно співпрацюємо з Польщею". Згодом він додав, що Пентагон готовий розмістити більше військ США в Польщі "якщо вони цього захочуть".

Команда Кремля, як ми і попереджали минулого місяця, продовжує показувати команді Трампа середній палець. путін не зацікавлений у тривалому мирі. Його цікавить лише повна капітуляція України і, як наслідок, повна капітуляція НАТО. Вторгнення дронів у Польщу у вівторок стало ще одним прикладом наміру Москви маніпулювати Білим домом Трампа.

Польща, однак, не розгубилася. Ще до початку щорічних російсько-білоруських спільних навчань "Запад", які мають розпочатися 12 вересня і завершитися 16 вересня, Варшава вирішила закрити кордон з Білоруссю. Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський попередив, що загрози з боку Москви потрібно сприймати зі "смертельною серйозністю".

Атаки дронів підтвердили попередження Сікорського. Москва зараз виходить за межі своєї поточної гібридної війни проти Європи. До російських диверсій, вбивств і спроб підірвати вантажні літаки у Великій Британії та Польщі дедалі частіше додаються прямі кінетичні атаки.

І все ж військові ігри путіна, ймовірно, мають ще глибший підтекст. Як зауважив Ден Лінней у X, причини атаки дронів Москви є глибшими, ніж просто перевірка "політичної згуртованості" Європи та "рішучості Вашингтона". Це також було зондування для перевірки реакції НАТО на дрони.

Як зазначає Лінней, "пробна ескалація" у Польщі була "розрахована на збір військових даних і тестування оборони НАТО". Важливим є і час. Отримані дані та досвід, імовірно, будуть інтегровані в спільні навчання і тренування "Запад" наступного тижня.

Москва зловісно продовжує налаштовуватися на війну з НАТО. Зокрема, минулого тижня заступник голови Ради безпеки рф Дмитро Медведєв оголосив, що Кремль укріплюватиме 1300 км кордону з Фінляндією. Тоді Медведєв заявив, що Москва має бути готова до "недружніх дій" з боку Гельсінкі.

Насправді це НАТО має бути готовим до недружніх дій з боку путіна. Кремль давно перевів свою економіку на "воєнні рейки". І хоча план Єврокомісії "ReArm Europe Plan-Readiness 2030" обсягом 800 млрд євро – гарний старт, цього далеко недостатньо.

Це особливо актуально з огляду на попередження генерального секретаря НАТО Марка Рютте, що путін може вторгнутися до країни-члена НАТО – ймовірно, Польщі, Фінляндії або однієї з балтійських держав – упродовж п’яти років. Європа, особливо в плані захисту критичної інфраструктури, досі не готова до епохи дронової та балістичної війни, яку Москва веде проти України.

Так само як і США. Система ПРО "Золотий купол" Трампа – це лише початок. США продовжують відставати у виробництві артилерійських снарядів та інших критично важливих боєприпасів. До того ж, як справедливо зауважив сенатор Мітч Макконнелл (республіканець від Кентуккі), у перерахунку на інфляцію США витрачають на оборонну готовність менше, ніж за часів "Картера чи Байдена".

Втім, Європа, ймовірно, не є єдиною причиною вчорашньої атаки путіна на Польщу. Можливо це пов’язано і з Тайванем. Не варто скидати з рахунків, що російський кінетичний удар по Польщі стався невдовзі після зустрічі путіна із Сі та Кім Чен Ином у Шанхаї.

"Вісь зла" путіна, як зазначив Трамп, справді змовляється проти США. Україна – це "епіцентр" путіна. Тайвань стає "епіцентром" Сі, і це може статися значно раніше, ніж багато хто очікує.

Конгресмен Джо Вілсон (республіканець від Південної Кароліни) мав рацію, коли сказав, що напад росії на Польщу, союзника НАТО, є "актом війни". Ми маємо почати реагувати відповідно. Вторинні санкції проти росії були б добрим початком.

Вашингтон також має визнати ще одну жорстку істину. "Військові ігри" путіна в Польщі є частиною значно ширшої війни проти Заходу. Як ми попереджаємо вже три роки, ми перебуваємо в ідеологічній війні з "віссю зла", яка стає дедалі більш динамічною. І, як путін дав зрозуміти у вівторок, сама по собі вона не припиниться.

Джерело: The Hill