росіяни зневажають Америку. І роблять це системно. Але лише Трамп дозволяє їм зробити зі США суцільне посміховисько. Про це пише в колонці для The Hill Ендрю Чахоян – академічний директор Амстердамського університету, який викладає курс з багатосторонніх відносин. Він працював в уряді США, керував програмами міжнародного розвитку в корпорації "Виклики тисячоліття", а також курирував регіональні урядові питання, що стосуються України та росії, у Всесвітньому економічному форумі. Навчався в Гарвардській школі Кеннеді та Донецькому державному технічному університеті.

Якщо ви хочете знати, яку націю росіяни зневажають найбільше, почніть з очевидного: Україна - "братній народ" минулого, чиї школи й лікарні тепер треба бомбити в ім'я "визволення".

Але не набагато відстають і США. За даними "Левада-центру", останньої незалежної соціологічної служби в росії, три чверті росіян вважають, що США – це поганий хлопець. Тегеран користується у вісім разів більшою прихильністю, ніж Вашингтон. А любов до Китаю майже настільки ж сильна, як і ненависть до Америки.

росія не є країною, яка шукає "перезавантаження" чи компромісу – вона налаштована розглядати нас як екзистенційного ворога. У 1990-х роках, коли росія загравала з демократією за часів Бориса Єльцина, 70 відсотків населення вважали Америку другом, а 15 відсотків – ворогом. За путіна ці цифри змінилися.

Влада Кремля тримається на брехні своєму населенню про те, що росія захищається від підступного Заходу, а Європа зображується як васал Вашингтона. За словами путіна, це не війна з Україною, а війна з НАТО. Як інакше Москва може пояснити жалюгідні дії власних військових? Через три роки після повномасштабного вторгнення росія контролює менше території України, ніж у 2022 році. І сувора правда, яку Москва ховає, полягає в тому, що українці воюють самі.

Жодні американські чи європейські війська не долучилися до операції. Літаки НАТО не перехоплюють російські ракети так, як американські системи допомогли захистити Ізраїль від іранського шквалу. Так, США, Європа та інші союзники надали зброю і допомогу – неохоче, часто занадто пізно – адже жодна цивілізована країна не може сидіти склавши руки, поки російські військові силою перекроюють кордони та скоюють найогидніші військові злочини.

Наша допомога Україні – це не благодійність, і ми не фінансуємо маріонеткову війну – Америка відстоює свободу та принцип, що суверенні нації не повинні жити в страху перед своїми жорстокими сусідами. Разом з Великою Британією, Францією та росією США позбавили Київ ядерної зброї стримування у 1990-х роках, запропонувавши взамін гарантії безпеки. Якщо слово Америки нічого не означає, хто нам знову повірить, і що зупинить наступного агресора від спроби зробити те ж саме?

Будь-яке звернення США до росії Кремль сприймає як слабкість, яку можна використати, а не як жест доброї волі у відповідь. Як констатував колишній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон: "путін не веде переговори. Він сміється над нами".

Маючи економіку розміром з Техас і демографічний колапс, росія знає, що вона не є світовою наддержавою. Скоріше, це кровожерлива клептократія, зациклена на мрії про колонізацію – нездатна забезпечити процвітання народу, але вправна в торгівлі фантазіями про велич в обмін на слухняність. Не в змозі піднятися, Москва прагне потягнути Америку вниз, вважаючи, що її найкращий шанс на актуальність полягає не в тому, щоб конкурувати із Заходом, а в тому, щоб послабити його.

путін брехав про Крим, коли президентом був Обама, брехав про Сирію під час першого терміну Трампа, брехав Байдену про відсутність планів вторгнення в Україну, і бреше зараз. Важко знайти хоч один випадок, коли б путін не брехав – маніпулюючи, ставлячи в незручне становище або принижуючи західних лідерів, яких він зневажає.

І все це не є витонченим. Після переобрання Трампа у 2024 році російське державне телебачення показало в прайм-тайм оголені фотографії Меланії Трамп десятирічної давнини. Це було легко відкинути як безглуздий тролінг, але будь-хто, хто був у росії, впізнає в цьому психологічну війну – спеціалізацію КДБ.

Нещодавнім проявом відкритого знущання стало те, що путіна зняли на камеру, як він гигикає, коли йому нагадують, що він запізнюється на заплановану розмову з Трампом. В оточенні російської бізнес-еліти він ухмилявся, коли його свита вибухнула сміхом, даючи зрозуміти, що затримка не була випадковістю, а прорахованою силовою грою, яка не піддається рефлексивному контролю – доктрині радянських часів, що полягає в маніпулюванні опонентами, аби змусити їх діяти всупереч їхнім власним інтересам.

Черговий майстер-клас з американського снукеру розгорнувся в ООН, де Америка опинилася в компанії Білорусі, Буркіна-Фасо, Північної Кореї, росії та Судану, які проголосували проти нещодавньої резолюції, що мала на меті констатувати очевидне: є різниця між вторгненням і тим, хто піддається вторгненню. росія, без сумніву, була в захваті від того, що США опинилися в такому дипломатично принизливому становищі.

Ця схема не нова. Після Другої світової війни Радянський Союз швидко зрадив своїх військових союзників, зануривши світ у холодну війну і прирікши покоління естонців, латишів, литовців, поляків та інших народів на життя в умовах гноблення. Очікувати, що путінська росія буде діяти інакше, незважаючи на всі докази, – це не реалізм, а марення.

Вибір Америки простий: Припинити грати в сфальсифіковану гру. Не надавати перевагу режиму, який бачить своєю метою наше приниження, а не компроміс, як ендшпіль.

Після місяців огидного кремлівського тролінгу Трамп справедливо "розлючений" на путіна – але важливі не слова, а дії. Москва може припинити свою злочинну війну в будь-який день, повернувши війська назад до росії. Якщо американці хочуть, щоб до них ставилися з повагою, ми повинні припинити демонструвати слабкість і виставляти себе на посміховисько.

Відмова приймати насмішки Кремля або задовольняти абсурдні вимоги – це не ескалація, а те, чого вимагає національна гідність.

Джерело: The Hill