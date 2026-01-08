Танкер Bella 1 і спроба показати міць, якої бракує. Чи росія вичерпала свої можливості? – Джонатан Світ та Марк Тот

Економіст і фахівець із безпеки Марк Тот та колишній військовий розвідник Джонатан Світ у статті для The Hill стверджують, що росія путіна вичерпує свої ресурси, і це стає дедалі очевиднішим. Від відчайдушних спроб захистити іржавий танкер атомним підводним човном до повзучого просування на фронті та економічної стагнації Москва демонструє ознаки слабкості, а не сили. Саме тому зараз Трамп та Україна мають усі карти для того, щоб використати цю ситуацію на свою користь.

путін не хоче, щоб ви або, власне, президент Трамп знали, що росія перебуває в скрутному становищі, чи, радше, у дуже скрутному становищі.

Його режим не перебуває під загрозою краху, але країна – її економіка, військова потужність і глобальний вплив – застрягла в болоті.

Розгляньмо показовий випадок з Bella 1. У середу, після 18-денного переслідування, що нагадувало морську версію фільму "Смокі та Бандит", Берегова охорона та ВМС США захопили в Північній Атлантиці іржавий нафтовий танкер, який утік з-під військово-морської блокади Венесуели.

На той момент його перейменували на Marinera і перереєстрували як російський танкер, що приписаний до чорноморського портового міста Сочі. На його корпусі навіть поспіхом намалювали російський триколор.

Важливо, що Москва, судячи з усього, спрямувала російський атомний підводний човен для перехоплення Marinera з наказом супроводити її назад до Мурманська – російського морського порту в Арктиці.

З ядерною зброєю чи без неї план провалився. Натомість гордість Балтійського флоту путіна могла лише спостерігати, як кораблі берегової охорони США та військово-морські сили відстежували, переслідували та зрештою захопили танкер.

Це викликає питання: що саме (якщо взагалі щось) перевозив танкер Marinera. Порожній танкер розпочав свою подорож у серпні в Ірані. Якщо він щось перевозив, то путін докладав великих зусиль, щоб команда Трампа не дізналася про цей вантаж. Військово-морські сили рідко відправляють атомні підводні човни для охорони порожніх нафтових танкерів.

Якщо він перевозив незаконний або злочинний вантаж, то це точно не були ящики пива Coors. Однак у нас є підказки.

Раніше судно Bella 1 та його тодішні власники Louis Marine Shipholding Enterprises, S.A. підпали під санкції Міністерства фінансів МША у 2024 році "за надання матеріальної допомоги, спонсорської підтримки, фінансової, матеріальної або технологічної підтримки, а також товарів чи послуг на користь або на підтримку" Корпусу вартових ісламської революції, зокрема його підрозділу "Кудс". Експерт з питань Близького Сходу та директор з питань політики організації "Об'єднані проти ядерного Ірану" Джейсон Бродський зазначив, що підрозділ 840 "Кудс" "історично був активним у Венесуелі".

Цей підрозділ відповідає за планування, координацію та здійснення спонсорованих Іраном терористичних атак за кордоном. У цьому контексті Bella 1 могла транспортувати зброю та боєприпаси для майбутніх операцій підрозділу 840 у Латинській Америці.

Або ж вона могла перевозити зброю та військову техніку, наприклад, іранські безпілотники, російські зенітні ракетні комплекси тощо – для використання самим режимом Мадуро. Або, можливо, все вищезазначене. Ми дізнаємося про це досить скоро.

Справжнє питання полягає в тому, чому росія влаштовує таку димову завісу навколо одного-єдиного судна? Навіщо відправляти атомний підводний човен для охорони іржавої бляшанки? Це не має сенсу, якщо тільки путін не приховує чогось. Важливо, що ця історія, можливо, взагалі не була пов’язана з тим, що було на борту Marinera, а натомість була пов'язана з відчайдушними спробами путіна створити ілюзію військової могутності росії.

У результаті переговорів між командою Трампа і президентом України Володимиром Зеленським у вівторок у Парижі Франція та Німеччина підписали листи про наміри надати Україні післявоєнні гарантії безпеки.

Незалежно від того, що було на борту Bella 1, це свідчить про те, що путін панікує. І це не перший випадок за останній час. путін також панікував напередодні зустрічі Зеленського з Трампом 28 грудня в Мар-а-Лаго. Тоді путін вдався до хитрого виверту, заявивши, що українці націлилися на його особисту резиденцію у Валдаї. Зрештою, після перших спроб Трамп відкинув заяви путіна, сказавши на борту Air Force One: "Я не вірю, що цей удар стався".

Продовжуючи ці ігри, путін фактично посилає команді Трампа сигнал про те, що росія вичерпала всі свої звичайні карти. Як зазначає Інститут вивчення війни, просування м'ясорубки путіна в Україні продовжується лише повзучим темпом. Тим часом Україна змогла просунутися у районі Покровська – ключового міста на Донбасі, яке, як раніше хвалився путін, повністю перебувало під контролем росії.

Всередині країни економіка путіна рухається до стагнації. Так, рівень безробіття в росії є історично низьким – 2,1% станом на листопад 2025 року, але так буває, коли держава створює цілу армію і вбиває або калічить 1,2 мільйона своїх працездатних громадян у самогубній і провальній спеціальній військовій операції.

У поєднанні з мінімальним очікуваним зростанням ВВП – лише 1% після 0,6% у 2025 році – економіка росії перебуває в скрутному становищі. Вона застрягла, і це принизливий спад після 5,9% зростання у 2021 році.

Коротко кажучи, путін більше не має людських ресурсів для розвитку економіки. А це, своєю чергою, означає, що він не може далі розбудовувати свою армію. Прогнозується, що витрати на оборону протягом наступних трьох років залишатимуться відносно стабільними, досягнувши піку в 13,6% ВВП у 2026 році.

путін вичерпав усі свої карти, окрім гри на виграш часу. Трамп і, відповідно, Україна тепер тримають усі карти в руках. Настав час розіграти їх і покласти путіна на лопатки.

Джерело: The Hill