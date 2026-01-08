Танкер Bella 1 і спроба показати міць, якої бракує. Чи росія вичерпала свої можливості? – Джонатан Світ та Марк Тот
путін не хоче, щоб ви або, власне, президент Трамп знали, що росія перебуває в скрутному становищі, чи, радше, у дуже скрутному становищі.
Його режим не перебуває під загрозою краху, але країна – її економіка, військова потужність і глобальний вплив – застрягла в болоті.
Розгляньмо показовий випадок з Bella 1. У середу, після 18-денного переслідування, що нагадувало морську версію фільму "Смокі та Бандит", Берегова охорона та ВМС США захопили в Північній Атлантиці іржавий нафтовий танкер, який утік з-під військово-морської блокади Венесуели.
На той момент його перейменували на Marinera і перереєстрували як російський танкер, що приписаний до чорноморського портового міста Сочі. На його корпусі навіть поспіхом намалювали російський триколор.
Важливо, що Москва, судячи з усього, спрямувала російський атомний підводний човен для перехоплення Marinera з наказом супроводити її назад до Мурманська – російського морського порту в Арктиці.
З ядерною зброєю чи без неї план провалився. Натомість гордість Балтійського флоту путіна могла лише спостерігати, як кораблі берегової охорони США та військово-морські сили відстежували, переслідували та зрештою захопили танкер.
Це викликає питання: що саме (якщо взагалі щось) перевозив танкер Marinera. Порожній танкер розпочав свою подорож у серпні в Ірані. Якщо він щось перевозив, то путін докладав великих зусиль, щоб команда Трампа не дізналася про цей вантаж. Військово-морські сили рідко відправляють атомні підводні човни для охорони порожніх нафтових танкерів.
Якщо він перевозив незаконний або злочинний вантаж, то це точно не були ящики пива Coors. Однак у нас є підказки.
Раніше судно Bella 1 та його тодішні власники Louis Marine Shipholding Enterprises, S.A. підпали під санкції Міністерства фінансів МША у 2024 році "за надання матеріальної допомоги, спонсорської підтримки, фінансової, матеріальної або технологічної підтримки, а також товарів чи послуг на користь або на підтримку" Корпусу вартових ісламської революції, зокрема його підрозділу "Кудс". Експерт з питань Близького Сходу та директор з питань політики організації "Об'єднані проти ядерного Ірану" Джейсон Бродський зазначив, що підрозділ 840 "Кудс" "історично був активним у Венесуелі".
Цей підрозділ відповідає за планування, координацію та здійснення спонсорованих Іраном терористичних атак за кордоном. У цьому контексті Bella 1 могла транспортувати зброю та боєприпаси для майбутніх операцій підрозділу 840 у Латинській Америці.
Або ж вона могла перевозити зброю та військову техніку, наприклад, іранські безпілотники, російські зенітні ракетні комплекси тощо – для використання самим режимом Мадуро. Або, можливо, все вищезазначене. Ми дізнаємося про це досить скоро.
Справжнє питання полягає в тому, чому росія влаштовує таку димову завісу навколо одного-єдиного судна? Навіщо відправляти атомний підводний човен для охорони іржавої бляшанки? Це не має сенсу, якщо тільки путін не приховує чогось. Важливо, що ця історія, можливо, взагалі не була пов’язана з тим, що було на борту Marinera, а натомість була пов'язана з відчайдушними спробами путіна створити ілюзію військової могутності росії.
У результаті переговорів між командою Трампа і президентом України Володимиром Зеленським у вівторок у Парижі Франція та Німеччина підписали листи про наміри надати Україні післявоєнні гарантії безпеки.
Незалежно від того, що було на борту Bella 1, це свідчить про те, що путін панікує. І це не перший випадок за останній час. путін також панікував напередодні зустрічі Зеленського з Трампом 28 грудня в Мар-а-Лаго. Тоді путін вдався до хитрого виверту, заявивши, що українці націлилися на його особисту резиденцію у Валдаї. Зрештою, після перших спроб Трамп відкинув заяви путіна, сказавши на борту Air Force One: "Я не вірю, що цей удар стався".
Продовжуючи ці ігри, путін фактично посилає команді Трампа сигнал про те, що росія вичерпала всі свої звичайні карти. Як зазначає Інститут вивчення війни, просування м'ясорубки путіна в Україні продовжується лише повзучим темпом. Тим часом Україна змогла просунутися у районі Покровська – ключового міста на Донбасі, яке, як раніше хвалився путін, повністю перебувало під контролем росії.
Всередині країни економіка путіна рухається до стагнації. Так, рівень безробіття в росії є історично низьким – 2,1% станом на листопад 2025 року, але так буває, коли держава створює цілу армію і вбиває або калічить 1,2 мільйона своїх працездатних громадян у самогубній і провальній спеціальній військовій операції.
У поєднанні з мінімальним очікуваним зростанням ВВП – лише 1% після 0,6% у 2025 році – економіка росії перебуває в скрутному становищі. Вона застрягла, і це принизливий спад після 5,9% зростання у 2021 році.
Коротко кажучи, путін більше не має людських ресурсів для розвитку економіки. А це, своєю чергою, означає, що він не може далі розбудовувати свою армію. Прогнозується, що витрати на оборону протягом наступних трьох років залишатимуться відносно стабільними, досягнувши піку в 13,6% ВВП у 2026 році.
путін вичерпав усі свої карти, окрім гри на виграш часу. Трамп і, відповідно, Україна тепер тримають усі карти в руках. Настав час розіграти їх і покласти путіна на лопатки.
Джерело: The Hill