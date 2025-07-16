Зброя це непогано. Але Трамп видав путіну 50-денну ліцензію на вбивства в Україні – Марк Тот і Джонатан Світ

Економіст та експерт з безпекових питань Марк Тот і колишній військовий розвідник Джонатан Світ скептично ставляться до заяв Трампа щодо росії та підтримки України. Вони позитивно оцінюють слова Трампа про природу путіна і можливе постачання зброї Україні, але критично – до рішення надати росії додаткові 50 днів на укладення угоди про припинення вогню. Автори наголошують, що нинішня оборонна стратегія Трампа, як і попередня політика Байдена, є неефективною "грою в нічию", тоді як для досягнення справжнього миру потрібна наступальна стратегія перемоги над росією.

Заява президента Трампа, зроблена в понеділок вранці в Овальному кабінеті Білого дому разом із генеральним секретарем НАТО Марком Рютте, була гарною тим, що президент нарешті зрозумів, що путін спочатку "гарно говорить, а потім увечері бомбить усіх". Трамп вкотре заявив, що він "зовсім не задоволений президентом путіним" і що Білий дім отримує "багато лайна, яке нам підкидає путін".

Також добре, що Трамп підтвердив угоду із союзниками по НАТО про продаж їм зброї та боєприпасів для озброєння України. 8 липня американський президент заявив: "Ми надішлемо ще трохи зброї. Ми повинні – адже вони мають бути в змозі захистити себе". Проте під час зустрічі не було надано переліку зброї та боєприпасів.

Але заява Трампа була не такою доброю, оскільки він дав путіну додаткові 50 днів на те, щоб погодитися на угоду про припинення вогню, інакше він зіткнеться з "дуже суворими вторинними тарифами" і санкціями. Трамп заявив, що тарифи почнуться приблизно зі 100-відсоткового рівня, що різко контрастує з 500-відсотковим тарифом у законопроєкті Ліндсі Грема і Річарда Блюменталя щодо імпорту російської нафти, і який націлений не лише на росію, але й на такі країни, як Китай, Індія і Туреччина, що продовжують купувати її енергоресурси.

З 4 липня росія розпочала безперервні повітряні бомбардування українських міст, щовечора запускаючи десятки балістичних ракет і від 500 до 700 безпілотників, які цілеспрямовано атакують цивільне населення. Лише в червні росія запустила понад 5438 дронів.

Україна не може дозволити собі ще 50 днів безперервних повітряних ударів і ймовірного наземного наступу в Сумській області. Це, по суті, дає путіну 50-денну ліцензію на продовження нападів на українських цивільних – чоловіків, жінок і дітей.

17 нових ракетних батарей Patriot (це доволі сумнівно, адже це коштуватиме аж $17 млрд – iPress), хоча і вітаються, але не зупинять вбивства й каліцтва українців від щоденних широкомасштабних атак безпілотників і балістичних ракет. Хоча вони необхідні для перехоплення російських ракет, вони не мають жодного впливу на російські безпілотники.

Вони також не мають жодного впливу на російські сухопутні війська, що дислокуються в росії і воюють в Україні, чисельність яких, за словами путіна, становить 700 000 осіб, а також на 30 000 північнокорейських солдатів, які готуються до розгортання в росії.

Хоча заява, зроблена в понеділок, є кроком у правильному напрямку, на перший погляд, вона більше нагадує надмірно реактивну й оборонну стратегію колишнього президента Джо Байдена щодо допомоги Україні "достатньо, щоб не програти", яка вже зазнала невдачі.

Важливо, що слово "перемога" не прозвучало під час зустрічі Трампа і Рютте в Овальному кабінеті. Байден також не міг сказати "перемогти" – і через два з половиною роки війни він теж грав виключно на нічию в Україні, тоді як путін грав на перемогу.

З 2023 року нічого не змінилося. Як ми попереджали, "путін все ще вірить, що може виграти свою війну проти України, і не має наміру зупинятися" і "він не пожертвує своїми цілями в Україні заради поліпшення відносин з Трампом".

Команді Трампа потрібна стратегія перемоги. Оборона – це не перемога, а радше затягування війни.

Як одного разу сказав генерал Джордж Паттон: "Ніхто ніколи нічого не захищав успішно". Друга половина цитати – "є лише напад, напад і ще раз напад" – це те, чого бракує у відповіді Трампа на дії росії. Якщо Трамп справді хоче миру, путіну спершу необхідно завдати добрячий удар по обличчю. Без визначального удару путін ніколи не відмовиться від завоювання України. Президент України Володимир Зеленський готовий завдати цього удару – так само, як Ізраїль в Ірані, якщо НАТО дасть йому зелене світло і надасть все необхідне озброєння. Лише так путін зрозуміє, що йому не перемогти. Проте Трамп, як і Байден до нього, схоже, грає на нічию.

Команда Трампа продовжує шукати ту вічно невловиму угоду, якої путін звісно не хоче. Отже, Білий дім фактично перекладає на наших європейських партнерів по НАТО проблему стримування росії.

Тим часом, минулого місяця путінська армія захопила контроль над ключовим родовищем літію на сході України. Якщо цей здобуток не буде скасовано, це негативно вплине на розхвалену Трампом угоду з видобутку корисних копалин. Вважається, що це родовище є одним із найцінніших родовищ літію в Україні.

З огляду на 50-денну відстрочку Трампа, путін також має 50-денну ліцензію на те, щоб вкрасти ще більше української території і розірвати пакт зі США щодо рідкоземельних корисних копалин.

Трамп, як і під час зустрічі з Рютте, часто говорить, що війна в Україні – це не його війна, а війна адміністрації Байдена. Можливо, так воно і є, але тепер це війна Трампа, яку він може виграти або програти. Відновлення поставок зброї в Україну по лінії НАТО не може бути єдиним інструментом у його арсеналі. Це має поєднуватися із запропонованим Сенатом законопроєктом про санкції і готовністю використати $5 млрд заморожених російських активів для допомоги Україні.

Навіщо чекати 50 днів, щоб розгорнути цей удар з одного-двох інструментів військової та економічної національної сили зараз? путін не чекатиме і, напевно, від рук його військових загине набагато більше невинних українських цивільних осіб.

Настав час перестати грати на нічию і припинити брати 50-денні тайм-аути. США і НАТО повинні надати Україні можливість виграти цю війну за допомогою наступального озброєння, боєприпасів і розвідки. Глибокі удари й заборони необхідні для ізоляції та виведення російських військ з України. Не менш важливою є також перемога над здатністю росії виробляти і розгортати дрони.

Західна зброя і боєприпаси до неї більше не можуть бути притулком для росії. Інакше бліцатаки балістичних ракет і безпілотників на українські міста, що нагадують операцію "Лайнбекер II", покликану повернути Північний В'єтнам за стіл переговорів, триватимуть і надалі.

Давайте розвивати хорошу частину цього плану і негайно відкличемо 50-денну ліцензію путіна на вбивство.

Джерело: The Hill