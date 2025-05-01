Приниження рівного. Поступки Заходу лише зміцнять вісь Пекін-москва – Ендрю Чахоян

Захід своєю безрозсудною боягузливою поведінкою зміцнює авторитарну вісь Китай-росія. У ній Китай гратиме першу скрипку в протистоянні Заходу. Так вважає академічний директор Амстердамського університету, який викладає курс із багатосторонніх відносин. Він працював в уряді США, керував програмами міжнародного розвитку в корпорації "Виклики тисячоліття", а також курирував регіональні урядові питання, що стосуються України та росії, у Всесвітньому економічному форумі. Навчався в Гарвардській школі Кеннеді та Донецькому державному технічному університеті.

Уявіть повного, старіючого чоловіка з нарукавниками для плавання в пекінському басейні, який стиха лається. Не найкращий спогад про Микиту Хрущова – найбільш відомого на Заході протистоянням з Кеннеді під час Карибської кризи. Поки він незграбно погойдувався, Мао Цзедун кружляв навколо нього, насолоджуючись приниженням так званого "рівного", який, як він знав, не вмів плавати.

Ця сцена залишається майже ідеальною метафорою: недовіра та напруженість, що забарвлювали відносини між росією та Китаєм тоді, у 1958 році, коли ВВП Китаю становив менше чверті від радянського, і зараз, коли економіка росії, що руйнується, ледве досягає десятої частини китайської.

І все ж, ось де Захід опинився сьогодні – повільно, пасивно, всупереч заявленим інтересам, перетворюючи цей неспокійний союз "заклятих друзів" на щось набагато небезпечніше.

З 2008 року Захід стояв осторонь, коли Москва підважувала післявоєнний порядок – вторгнувшись у Грузію, захопивши Крим і вгризаючись у східну Україну. Санкції були запроваджені та заяви зроблені, але стримування не забезпечується "глибокою стурбованістю" – воно вимірюється тим, що ви готові зупинити. І саме тут західні лідери зазнали невдачі.

Не впевнений, на що робити ставку, Пекін не поспішав йти назустріч росії – він спостерігав. Але бездіяльність Вашингтона та відсутність рішучості полегшили розрахунки Китаю: краще об'єднатися з таким же ревізіоністським режимом, ніж робити ставку на розхитаний Захід.

Існує два чіткі шляхи вперед: один, що розділяє Москву та Пекін, і один, що цементує їхнє партнерство.

По-перше, розгляньмо цей сценарій: Америка проводить чітку межу, кажучи росії: забирайся. Виведи війська з української території, і у відповідь санкції будуть зняті, відносини відновлені.

Дехто каже, що це надто складно, але ми навіть не спробували. Ми говоримо про силу, про дотримання нашого слова, але що може бути потужнішим, ніж дотримання обіцянки, якою б розпливчастою вона не була, даної десятиліття тому, коли ми позбавили Київ його ядерного страхування від того самого російського агресора, від якого вона страждає поколіннями?

Моральний аргумент на користь підтримки України бездоганний. Війна росії – це злочинний акт за тими самими правилами, які ми встановили після Другої світової війни. Ставки для безпеки та процвітання Америки не могли б бути вищими. Світ, де агресія залишається безкарною, – це світ, де оборонні бюджети злітають до небес.

Пентагон витрачає майже трильйон доларів на рік – більше, ніж наступні дев'ять найбільших військових бюджетів разом. Якщо ми хочемо залишатися беззаперечним лідером у світі, де інші нарощують витрати, 40 мільярдів доларів на рік допомоги Україні здаватимуться дрібницею.

росія грає, щоб перемогти. Ми граємо, щоб не образити. Замість того, щоб говорити тихо і носити велику палицю, ми робимо гучні заяви та простягаємо оливкові гілки, які Кремль сприймає не як добру волю, яку слід цінувати, а як слабкість, яку можна використати.

"Вони сміються з нас", – сказав Борис Джонсон, і він має рацію. То чому ми боїмося домагатися єдиного справедливого результату: відновлення кордонів України та вигнання загарбників? Тому що путін назве це ескалацією? Богу відомо, що ні світу, ні США не потрібен його дозвіл на те, щоб нарешті притягнути когось до відповідальності.

Щоправда, Кремль, очолюваний воєнним злочинцем у розшуку, сприйняв би це як гірку пілюлю. Але проковтнути її доведеться, бо ця потьомкінська наддержава вирішила вести війну проти малого сусіда і тепер не може перемогти, якщо тільки Америка через помилкові судження, вагання чи недбалість не подарує їй перемогу.

Перетворивши себе на державу-ізгоя, Москва стала прикутою до Пекіна, васальною державою в устрої, де президент Сі тримає всі козирі. Тим часом її партнерства з Іраном і Північною Кореєю стали необхідними рятівними кругами – Тегеран постачає дрони та ракети, а Пхеньян відправляє артилерійські снаряди й навіть розгортає війська. Але у Москви все ще є вибір: залишатися в орбіті Китаю чи вирватися на волю. Їй просто треба відмовитися від прагнення реколонізувати Україну.

Поки Кремль веде свої корисливі ігри, Вашингтон не помічає тихого, але потужного важеля: понад сто мільйонів росіян. Багато хто може вітати завоювання і любити ненавидіти Америку, але під цим криється населення, яке прагне стабільності, чим путін користувався роками.

Бути "поза політикою" глибоко укорінене, але навіть апатія має свої межі, особливо коли рівень життя знижується. Чи справді росіяни бажають жити під ярмом Пекіна, обмінюючи своє майбутнє на імперські марення Москви? Їхні економічні інтереси краще обслуговувалися б росією, яка повертається на захід, а не на схід, і відновлює зв'язки з Європою та Америкою – на наших умовах, а не на умовах путіна.

Якщо росія піде з чимось, що нагадує перемогу, її шлюб за розрахунком з Китаєм до 2022 року перетворений на дружбу "без обмежень" після того, як Москва розпочала повномасштабну війну – зміцниться у тріумфальний союз, достатньо впевнений, щоб переписувати правила, перемальовувати кордони та кидати виклик американській владі.

Уявіть, що США знімають санкції або укладають угоди, поки росія тримається за вкрадені життя та землю. Примушування України до капітуляції, навіть якщо ми представимо це як дипломатію, було б не просто зрадою наших принципів; це сигналізувало б Москві та Пекіну, що Захід справді такий лицемірний, слабкий і розділений, як вони завжди стверджували.

Пам'ятаєте останній раз, коли ми рятували Москву? Сталін, завжди голодний до завоювань, підписав пакт з Гітлером, щоб розділити Польщу. Коли Гітлер неминуче обернувся проти Москви, саме Америка прийшла на допомогу з ленд-лізом, відправивши 400 000 вантажівок, 14 000 літаків, 13 000 танків. Без цього СРСР мав мало шансів. І як Москва виявила свою вдячність? Плануючи контроль над Східною Європою і занурюючи світ у холодну війну.

Та сама історія повторилася цього століття, коли Німеччина прийняла Wandel durch Handel — "зміни через торгівлю" – вірячи, що економічні зв'язки приборкають войовничість росії. Натомість це очікувано провалилося. Москва перетворила свою газову торгівлю на зброю, перетворивши співпрацю на шантаж.

Жодна поступка не змусить Москву бачити в США нікого, крім ворога. Саме існування Америки – країни вільних і дому хоробрих – є загрозою для росії, яка може вижити лише як гнітюча імперія. Кожне "перезавантаження" зустрічалося з дволикістю, бо для Кремля мир – це не кінець, а пауза перед наступним актом агресії. Нам слід нагадувати Москві про приниження Хрущова з нарукавниками для плавання, а не передавати путіну перемогу, до якої Сталін не дожив, щоб побачити Америку, надто нерішучу, аби захистити свободу від тиранії.

Джерело: RealClear World