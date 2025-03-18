Справжня мета путіна – знищити НАТО. Врятувати Альянс – врятувати від нього Європу – Джонатан Світ та Марк Тот

На думку економіста та експерта з безпекових питань Марка Тота і колишнього військового розвідника Джонатана Світа, путін не зумівши військовою силою здолати Україну адаптував свої цілі. Тепер він розглядає можливість зруйнувати НАТО. Це дозволить йому розширити згодом свою експансію на інші країни Європи. Тому дописувачі вашингтонського видання The Hill закликають всіма можливими способами зберегти єдність НАТО.

У перші місяці війни в Україні ми попереджали, що двоїстість і багатогранність кінцевих цілей завжди були центральним елементом у розрахунках і прийнятті рішень путіна.

Контроль над Україною та її мінеральними багатствами – його безпосередня мета як потенційного дона Донбасу. Але ширша геостратегічна мета путіна також включає в себе демонтаж НАТО.

путін знає, що його армія не може перемогти НАТО в Україні, не кажучи вже про Європу. Але він може створити достатній розкол у лавах Альянсу, щоб розділити США, старе НАТО й нове НАТО, щоб підірвати довіру всередині оборонного альянсу, який складається з 32 країн-членів.

Президент Білорусі Олександр Лукашенко підтвердив це під час прес-конференції з путіним у четвер. Говорячи про запропоноване Трампом 30-денне припинення вогню в Україні, Лукашенко нагадав присутнім, що ще на початку війни він зауважив, що угода між Вашингтоном і Москвою "буде кінцем Європи".

Під "Європою" він також мав на увазі "НАТО".

путін вхопився за цю думку. Він зазначив, що якщо США і росія співпрацюватимуть в енергетичних угодах, то Європа зможе "отримувати дешевий російський газ". Дешевий, можливо, з точки зору грошової вартості, але путіну відомо, європейська незалежність і, відповідно, НАТО – знову буде підірвана залежністю від російських джерел енергії.

За останні три роки країни ЄС витратили на російські енергоносії більше, ніж вони інвестували в оборону України. Це, серед іншого, призвело до того, що Угорщина та Словаччина наклали вето на заходи НАТО і ЄС на підтримку України.

Життєздатність НАТО також значною мірою залежить від справедливого результату війни в Україні. Якщо путін піде з України збагаченим і підбадьореним, він продовжить загарбання Європи, зокрема країн Балтії, і це буде легше зробити, якщо він зможе спочатку зруйнувати трансатлантичний альянс НАТО.

Сценарій путіна в цьому відношенні не є новим, якщо ви розумієте, що громадяни й економіка росії є для нього витратним матеріалом, доки він може досягти бажаних національних цілей для росії і для себе. Його незаконна війна проти України є достатнім доказом. З початку своєї провальної операції в Україні він добровільно приніс в жертву понад 890 250 росіян.

Подвійна гра путіна зародилася в Санкт-Петербурзі, коли він почав свій стрімкий злет до влади в росії на посаді заступника мера. У парадигмі, яка згодом була неодноразово відтворена на національному та глобальному рівнях, путін працював у тандемі з місцевою мафією, щоб створити свою владну базу і статок.

Він розширив цей підхід після того, як став прем'єр-міністром росії в серпні 1999 року, але зі смертельно небезпечним глобальним поворотом, використовуючи зовнішню політику й кризи для посилення своєї влади. Його кривава 10-річна війна в Чечні перетворилася на часто повторюваний план, який пізніше використовувався на Близькому Сході та в Африці.

Організована злочинність зрослася з ФСБ. Її агенти стали ударними військами путіна на фронтах, створюючи підтримку сепаратистських рухів у колишніх радянських регіонах, незаконно окупованих росією сьогодні – Придністров'ї (в Молдові), Абхазії та Південній Осетії (в Грузії), а також Криму та Донбасі (в Україні).

Євген Пригожин вивів це на новий рівень, мілітаризувавши російську мафіозну культуру –результатом чого стала його "Група Ваґнера". путінські найманці пропонують "правдоподібне виправдання", скидаючи демократичні режими в Африці.

Тепер, в рамках своєї ідеологічної глобальної війни проти Заходу, путін використовує цю ж саму схему, щоб вбити клин між Трампом і його європейськими союзниками. Трамп заковтує наживку, зокрема погрожує виходом з НАТО, не приходить на захист країн НАТО, які не в змозі платити за власну оборону, накладає тарифи на ЄС і Канаду, а також передислоковує 25 000 американських військових з Німеччини до Угорщини.

Ефект путіна, подібний до ефекту Свенгалі на Вашингтон, є небезпечним. Колишній президент Джордж Буш-молодший вважав, що може зазирнути путіну в душу. Колишній держсекретар Гілларі Клінтон обманювала себе, думаючи, що вона і міністр закордонних справ росії Сергій Лавров можуть поліпшити відносини, натиснувши гігантську кнопку перезавантаження. Лавров досі у політикумі, а Клінтон – ні.

Команді Трампа було б мудро пам'ятати про це, ведучи переговори про припинення війни. В іншому випадку Трамп ризикує віддати Європу росії, так само, як президент росії Борис Єльцин запропонував президенту Біллу Клінтону в 1999 році: "Просто віддайте Європу росії, тому що росія знаходиться в Європі, а США – ні".

Війна путіна проти НАТО є очевидною всій Європі. Днями російський капітан контейнеровоза, схоже, навмисно протаранив нафтовий танкер, завантажений американським військовим авіаційним паливом, за 13 морських миль від узбережжя Великої Британії. Збіг? Ні, якщо взяти до уваги російські плани підриву літаків DHL у Німеччині та Великій Британії, а також втручання росії у вибори в Молдові, Грузії та Румунії. Ні, якщо взяти до уваги нещодавнє криваве вбивство в Іспанії російського перебіжчика Максима Кузьмінова.

У середу X був зламаний пропалестинським хактивістським колективом під назвою Dark Storm, який, як відомо, "використовує тактику, дуже схожу на тактику пов'язаної з росією групи під назвою KillNet". Це також має слугувати нагадуванням про те, що ФСБ переграє західний правовий світ правдоподібним запереченням та обґрунтованими сумнівами. Нічого не робиться для того, щоб оскаржити ці дії – це означало б пряму конфронтацію з росією і ризик подальшої ескалації. І тому щоразу росія тисне все сильніше.

Не зумівши здобути військову перемогу в Україні, путін змінює цілі. Хоча Курськ, Донбас і Крим залишаються головними полями битв у цій війні, мета розколу альянсу НАТО вже в межах досяжності.

Якщо йому вдасться розколоти НАТО, путін зможе розірвати альянс і, врешті-решт, просунутися вперед у своїх планах з відновлення імперії.

Європа повинна зіграти свою роль у запобіганні руйнуванню НАТО зсередини й ззовні. Тонка червона лінія Європи проходить через Україну. Брюссель повинен захистити суверенітет України й забезпечити, щоб європейські миротворці стримували майбутню російську військову агресію.

Європа також повинна різко збільшити власні витрати на оборону. План "Переозброєння Європи" був хорошим початком. Але його недостатньо для того, щоб відповідати російській економіці, яка перебуває на повному військовому утриманні.

Врятувати НАТО – це єдиний спосіб врятувати Європу, і це починається з подолання розриву у внесках країн-членів у ВВП.

Джерело: The Hill