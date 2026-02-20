Друзі Трампа таємно відновлюють бізнес з росією – NYT

Президент США бачить в росії "величезні можливості" для збагачення.

Після вторгнення росії в Україну, США та значна частина Заходу практично розірвали економічні зв'язки з москвою. Але з моменту повернення Дональда Трампа у Білий дім понад рік тому він марить "величезними можливостями" укладення угод з рф в разі закінчення війни.

Про це пише газета The New York Times.

Так, техаський інвестор, пов'язаний з родиною Трампів, зараз перевіряє можливість укладання угод з російськими компаніями, навіть попри те, що бойові дії в Україні тривають.

Інвестор Джентрі Біч заявив, що минулої осені він "тихо" підписав угоду з однією з найбільших російських енергетичних компаній "Новатек" про розробку природного газу на Алясці. Проект перебуває на ранній стадії. Він передбачає використання пересувного заводу з виробництва зрідженого природного газу, який вже будується на заводі "Новатека" в Мурманській області росії. Проект буде подібним до підходу, розробленого "Новатеком" для транспортування газу з віддаленої російської Арктики: перетворення його на зріджений природний газ на збірному заводі та транспортування криголамом.