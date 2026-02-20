Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Друзі Трампа таємно відновлюють бізнес з росією – NYT

20 лютого 2026, 13:35
Друзі Трампа таємно відновлюють бізнес з росією – NYT
Президент США бачить в росії "величезні можливості" для збагачення.
Після вторгнення росії в Україну, США та значна частина Заходу практично розірвали економічні зв'язки з москвою. Але з моменту повернення Дональда Трампа у Білий дім понад рік тому він марить "величезними можливостями" укладення угод з рф в разі закінчення війни.
 
Про це пише газета The New York Times.
 
Так, техаський інвестор, пов'язаний з родиною Трампів, зараз перевіряє можливість укладання угод з російськими компаніями, навіть попри те, що бойові дії в Україні тривають. 
 
Інвестор Джентрі Біч заявив, що минулої осені він "тихо" підписав угоду з однією з найбільших російських енергетичних компаній "Новатек" про розробку природного газу на Алясці. Проект перебуває на ранній стадії. Він передбачає використання пересувного заводу з виробництва зрідженого природного газу, який вже будується на заводі "Новатека" в Мурманській області росії. Проект буде подібним до підходу, розробленого "Новатеком" для транспортування газу з віддаленої російської Арктики: перетворення його на зріджений природний газ на збірному заводі та транспортування криголамом.
 
Угода показує, як Трамп починає повертати росію до західної економічної спільноти, навіть коли немає ознак готовності путіна припинити вторгнення в Україну, а санкції Вашингтону проти москви залишаються в силі. Багато американських компаній намагалися вийти з ділових відносин з росією після вторгнення путіна в Україну у 2022 році, зіткнувшись із посиленням західних санкцій та політичного тиску. За часів Трампа цей тиск послабшав. Угода Біча може стати віхою, особливо враховуючи, що мирні переговори щодо України за посередництва США затягуються. Більшість американського корпоративного світу, який колись розглядав росію як гарячий ринок, що розвивається, зі зростаючим середнім класом, залишається скептично налаштованим щодо повернення до країни через політичну невизначеність та обмежений потенційний прибуток.
 
Проте з боку компаній, що займаються медичними технологіями, фармацевтичними та споживчими товарами, зацікавленість у веденні більшої співпраці з росією залишається високою. Трамп, попри висловлювання періодичного розчарування путіним, часто повторював тези кремля – як щодо економічних обіцянок росії, так і щодо ідеї про те, що президент України Володимир Зеленський заважає укласти мир.
 
Угода Біча може бути першим відомим випадком, коли американський інвестор формалізує новий бізнес-проект з великою російською компанією з тих пір, як кремль почав пропонувати адміністрації Трампа можливості укладання угод рік тому.

 

