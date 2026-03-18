Скептицизм Мерца відображає еволюцію його власних політичних переконань.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц дедалі відкритіше демонструє незадоволення Європейським Союзом і його бюрократією, пише Bloomberg. Під час недавнього візиту до США Мерц сидів поруч із президентом Дональдом Трампом, спостерігаючи, як американський лідер критикував Іспанію за недостатню підтримку американсько-ізраїльської операції проти Ірану. Пізніше Мерц приєднався до критики, підкресливши, що Іспанія відстає від нових цілей НАТО щодо витрат на оборону.

Експерти вважають, що така позиція канцлера відображає його зростаючий скепсис щодо цінності одностайності ЄС та бажання діяти без консенсусу Брюсселя. З моменту вступу на посаду минулого року Мерц неодноразово критикував повільну бюрократію, яка, на його думку, гальмує розвиток Німеччини та Європи загалом.

На саміті ЄС у Брюсселі, який відбудеться 19 березня, очікується, що Мерц знову підніме питання американсько-ізраїльської операції проти Ірану та ролі Європи, демонструючи власне бачення того, як ЄС має реагувати на глобальні виклики.

Водночас канцлер продовжує наступальну політику щодо Брюсселя, просуваючи реформування ЄС і зменшення бюрократичних процедур, тоді як вдома він стикається зі зниженням популярності своєї партії та загрозою ультраправих сил.

Політика Мерца дедалі більше акцентує увагу на необхідності зміцнення Європи через практичну, економічно та стратегічно ефективну співпрацю, а не через традиційні інституції Брюсселя. Його підхід контрастує з попередніми канцлерами, Ангелою Меркель та Олафом Шольцем, які робили ставку на проєвропейський консенсус та дипломатичну єдність.