Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Канцлер Німеччини дедалі більше критикує Євросоюз – Bloomberg

18 березня 2026, 11:17
джерело DR
Скептицизм Мерца відображає еволюцію його власних політичних переконань.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц дедалі відкритіше демонструє незадоволення Європейським Союзом і його бюрократією, пише Bloomberg. Під час недавнього візиту до США Мерц сидів поруч із президентом Дональдом Трампом, спостерігаючи, як американський лідер критикував Іспанію за недостатню підтримку американсько-ізраїльської операції проти Ірану. Пізніше Мерц приєднався до критики, підкресливши, що Іспанія відстає від нових цілей НАТО щодо витрат на оборону.

Експерти вважають, що така позиція канцлера відображає його зростаючий скепсис щодо цінності одностайності ЄС та бажання діяти без консенсусу Брюсселя. З моменту вступу на посаду минулого року Мерц неодноразово критикував повільну бюрократію, яка, на його думку, гальмує розвиток Німеччини та Європи загалом.

На саміті ЄС у Брюсселі, який відбудеться 19 березня, очікується, що Мерц знову підніме питання американсько-ізраїльської операції проти Ірану та ролі Європи, демонструючи власне бачення того, як ЄС має реагувати на глобальні виклики.

Водночас канцлер продовжує наступальну політику щодо Брюсселя, просуваючи реформування ЄС і зменшення бюрократичних процедур, тоді як вдома він стикається зі зниженням популярності своєї партії та загрозою ультраправих сил.

Політика Мерца дедалі більше акцентує увагу на необхідності зміцнення Європи через практичну, економічно та стратегічно ефективну співпрацю, а не через традиційні інституції Брюсселя. Його підхід контрастує з попередніми канцлерами, Ангелою Меркель та Олафом Шольцем, які робили ставку на проєвропейський консенсус та дипломатичну єдність.

НімеччинаДональд ТрампФрідріх Мерц

Більше публікацій

© 2026 iPress

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється