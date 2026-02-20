Зеленський назвав кількість військ КНДР, які перебувають на території рф

Військові з КНДР вчаться протидіяти ракетам, різним типам дронів, включно з дронами на оптоволокні, від FPV до далекобійних безпілотників.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що росія навчає 10 тисяч солдат з Корейської народно-демократичної республіки (КНДР) протидіяти ракетам і різним видам дронів.

Про це глава держави повідомив в Telegram.

"10 тисяч північнокорейських солдатів зараз перебувають на території росії. Надзвичайно небезпечно, що вони здобувають знання про сучасну гібридну війну", - відзначив Зеленський.

Зокрема, військові з КНДР вчаться протидіяти ракетам, різним типам дронів, включно з дронами на оптоволокні, від FPV до далекобійних безпілотників.

"Вони навчаються зараз на території росії, тому що ми відповідаємо на російські атаки. Тож у них є така можливість. Що вони зроблять із цими знаннями? Щонайменше вони привезуть цей досвід і знання додому, до Північної Кореї", - наголосив Зеленський.