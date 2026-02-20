Трамп дав Ірану 10–15 днів на укладення угоди

За даними Sky News, Велика Британія не погодилася, щоб США завдавали авіаударів по Ірану з британських баз.

Президент США Дональд Трамп заявив, що Іран має від 10 до 15 днів, щоб досягти угоди щодо своєї ядерної програми, інакше стануться "дійсно погані речі".

Про це він сказав під час засідання його Ради миру.

Трамп заявив, що протягом наступних 10 днів вирішить, чи продовжувати дипломатичні переговори з Іраном, чи наказати завдати військового удару. Пізніше, на борту літака Air Force One, Трамп заявив журналістам, що 10-15 днів "буде достатньо".

У відповідь Тегеран звернувся до генерального секретаря ООН Антоніу Гутерреша із попередженням про те, що американські військові об’єкти на Близькому Сході стануть "законними цілями", якщо США атакують країну. За день до цього речниця Білого дому Керолайн Лівітт заявила, що Іран вчинить "дуже мудро", якщо укладе угоду зі США, додавши, що Трамп все ще сподівається на дипломатичне розв'язання питання щодо іранської ядерної програми. Проте американські військові останніми тижнями нарощували свою присутність у регіоні, зокрема розгорнули авіаносець USS Abraham Lincoln.