Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Трамп дав Ірану 10–15 днів на укладення угоди

20 лютого 2026, 12:31
Трамп дав Ірану 10–15 днів на укладення угоди
За даними Sky News, Велика Британія не погодилася, щоб США завдавали авіаударів по Ірану з британських баз.
Президент США Дональд Трамп заявив, що Іран має від 10 до 15 днів, щоб досягти угоди щодо своєї ядерної програми, інакше стануться "дійсно погані речі".
 
Про це він сказав під час засідання його Ради миру.
 
Трамп заявив, що протягом наступних 10 днів вирішить, чи продовжувати дипломатичні переговори з Іраном, чи наказати завдати військового удару. Пізніше, на борту літака Air Force One, Трамп заявив журналістам, що 10-15 днів "буде достатньо".
 
У відповідь Тегеран звернувся до генерального секретаря ООН Антоніу Гутерреша із попередженням про те, що американські військові об’єкти на Близькому Сході стануть "законними цілями", якщо США атакують країну. За день до цього речниця Білого дому Керолайн Лівітт заявила, що Іран вчинить "дуже мудро", якщо укладе угоду зі США, додавши, що Трамп все ще сподівається на дипломатичне розв'язання питання щодо іранської ядерної програми. Проте американські військові останніми тижнями нарощували свою присутність у регіоні, зокрема розгорнули авіаносець USS Abraham Lincoln.
 
За даними Sky News, Велика Британія не погодилася, щоб США завдавали авіаударів по Ірану з британських баз.
 
За даними видання, плани американських військових щодо удару по Ірану передбачають використання спільної британсько-американської військової бази на острові Дієго-Гарсія, а також авіабази RAF Fairford у Глостерширі, де розміщений флот американських важких бомбардувальників.

 

СШАДональд Трамп

Останні матеріали

Чи намагався Джеффрі Епштейн саботувати роботу адвокатів, які боролися проти нього? Частина 7 – Дейв Трой
Політика
Чи намагався Джеффрі Епштейн саботувати роботу адвокатів, які боролися проти нього? Частина 7 – Дейв Трой
Переклад iPress – 20 лютого 2026, 13:24
На шляху до абсолютної влади. Як Сі Цзіньпін усунув свого
Політика
На шляху до абсолютної влади. Як Сі Цзіньпін усунув свого "старшого брата" – Wall Street Journal
Переклад iPress – 20 лютого 2026, 11:54
Ідеальний шторм насувається. Довга дорога до війни на Близькому Сході – Марк Тот і Джонатан Світ
Політика
Ідеальний шторм насувається. Довга дорога до війни на Близькому Сході – Марк Тот і Джонатан Світ
Переклад iPress – 20 лютого 2026, 10:12
І знов ФСБ. Яке програмне забезпечення використовує ICE для вилучення даних зі смартфонів – Ольга Лаутман та Андрій Лучков
Політика
І знов ФСБ. Яке програмне забезпечення використовує ICE для вилучення даних зі смартфонів – Ольга Лаутман та Андрій Лучков
Переклад iPress – 19 лютого 2026, 13:25
Революція в командуванні НАТО. Європа робить крок вперед і перебирає на себе командування – CEPA
Політика
Революція в командуванні НАТО. Європа робить крок вперед і перебирає на себе командування – CEPA
Переклад iPress – 19 лютого 2026, 11:23
Глобальні зусилля із забезпечення безпеки ШІ збилися з курсу. Хто і як намагається встановити правила – Politico
Політика
Глобальні зусилля із забезпечення безпеки ШІ збилися з курсу. Хто і як намагається встановити правила – Politico
Переклад iPress – 19 лютого 2026, 07:36
Мюнхен без ілюзій. Промова Рубіо і кінець старої трансатлантики – Енн Епплбом
Політика
Мюнхен без ілюзій. Промова Рубіо і кінець старої трансатлантики – Енн Епплбом
Переклад iPress – 18 лютого 2026, 16:06
Єгиптяни (і турки) в Сомалі. Але де насправді їхні основні завдання? – Том Купер
Політика
Єгиптяни (і турки) в Сомалі. Але де насправді їхні основні завдання? – Том Купер
Переклад iPress – 18 лютого 2026, 12:34
Більше публікацій

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється