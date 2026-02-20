США звинуватили українця у продажі даних американців до Північної Кореї

Він проведе 5 років за ґратами.

Громадянина України засудили в США за звинуваченнями у продажі особистої інформації американських громадян північнокорейським айтівцям, щоб ті могли влаштуватися на роботу в США.

Про це повідомили в Міністерстві юстиції США.

За даними американських слідчих, 29-річний Олександр Діденко керував сайтом, за допомогою якого іноземні IT-спеціалісти купували або орендували вкрадені особисті дані американців та влаштовувалися на роботу в американські компанії.

Починаючи з 2021 року, північнокорейські працівники під іншими особистостями працювали як фрилансери в понад 40 компаніях у штатах Каліфорнія та Пенсильванія. Як вказує Мін’юст США, Діденко платив громадянам США у Вірджинії, Теннессі та Каліфорнії за встановлення в себе вдома комп’ютерів, які виконували обчислювальні задачі для платформи. Українець керував 871 "профілем" та запустив щонайменше три "ноутбукових ферми", у яких зберігалися вкрадені дані.