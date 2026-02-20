США звинуватили українця у продажі даних американців до Північної Кореї
20 лютого 2026, 13:13
Фото: UNSPLASH
Він проведе 5 років за ґратами.
Громадянина України засудили в США за звинуваченнями у продажі особистої інформації американських громадян північнокорейським айтівцям, щоб ті могли влаштуватися на роботу в США.
Про це повідомили в Міністерстві юстиції США.
За даними американських слідчих, 29-річний Олександр Діденко керував сайтом, за допомогою якого іноземні IT-спеціалісти купували або орендували вкрадені особисті дані американців та влаштовувалися на роботу в американські компанії.
Починаючи з 2021 року, північнокорейські працівники під іншими особистостями працювали як фрилансери в понад 40 компаніях у штатах Каліфорнія та Пенсильванія. Як вказує Мін’юст США, Діденко платив громадянам США у Вірджинії, Теннессі та Каліфорнії за встановлення в себе вдома комп’ютерів, які виконували обчислювальні задачі для платформи. Українець керував 871 "профілем" та запустив щонайменше три "ноутбукових ферми", у яких зберігалися вкрадені дані.
Через те що його північнокорейські клієнти не мали банківських рахунків у США, Діденко допомагав їм використовувати Money Service Transmitters — сервіс, через який можна переказувати гроші без прямого банківського рахунку. За допомогою нього працівники з КНДР передавали доходи на рахунки іноземних банків.
"Використовуючи вкрадені особистості, північнокорейці проникають в американські компанії, шкодять бізнесу, крадуть інформацію, ліцензування та дані. Ба більше, гроші, виплачені цим так званим співробітникам, йдуть безпосередньо на оплату боєприпасів у Північній Кореї", — заявив один з адвокатів у справі.
Суд у Вашингтоні засудив Діденка до 5 років позбавлення волі.
Раніше, у листопаді 2025 року, Олександр Діденко визнав свою провину та погодився на конфіскацію понад 1,4 мільйона доларів та виплату майже 47 тисяч доларів компенсації.