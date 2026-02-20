Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

США звинуватили українця у продажі даних американців до Північної Кореї

20 лютого 2026, 13:13
США звинуватили українця у продажі даних американців до Північної Кореї
Фото: UNSPLASH
Він проведе 5 років за ґратами.
Громадянина України засудили в США за звинуваченнями у продажі особистої інформації американських громадян північнокорейським айтівцям, щоб ті могли влаштуватися на роботу в США.
 
Про це повідомили в Міністерстві юстиції США.
 
За даними американських слідчих, 29-річний Олександр Діденко керував сайтом, за допомогою якого іноземні IT-спеціалісти купували або орендували вкрадені особисті дані американців та влаштовувалися на роботу в американські компанії. 
 
Починаючи з 2021 року, північнокорейські працівники під іншими особистостями працювали як фрилансери в понад 40 компаніях у штатах Каліфорнія та Пенсильванія.  Як вказує Мін’юст США, Діденко платив громадянам США у Вірджинії, Теннессі та Каліфорнії за встановлення в себе вдома комп’ютерів, які виконували обчислювальні задачі для платформи. Українець керував 871 "профілем" та запустив щонайменше три "ноутбукових ферми", у яких зберігалися вкрадені дані. 
 
Через те що його північнокорейські клієнти не мали банківських рахунків у США, Діденко допомагав їм використовувати Money Service Transmitters — сервіс, через який можна переказувати гроші без прямого банківського рахунку. За допомогою нього працівники з КНДР передавали доходи на рахунки іноземних банків.
 
"Використовуючи вкрадені особистості, північнокорейці проникають в американські компанії, шкодять бізнесу, крадуть інформацію, ліцензування та дані. Ба більше, гроші, виплачені цим так званим співробітникам, йдуть безпосередньо на оплату боєприпасів у Північній Кореї", — заявив один з адвокатів у справі.
 
Суд у Вашингтоні засудив Діденка до 5 років позбавлення волі.
 
Раніше, у листопаді 2025 року, Олександр Діденко визнав свою провину та погодився на конфіскацію понад 1,4 мільйона доларів та виплату майже 47 тисяч доларів компенсації.

 

СШАвійна в Україніросія окупанти

Останні матеріали

Чи намагався Джеффрі Епштейн саботувати роботу адвокатів, які боролися проти нього? Частина 7 – Дейв Трой
Політика
Чи намагався Джеффрі Епштейн саботувати роботу адвокатів, які боролися проти нього? Частина 7 – Дейв Трой
Переклад iPress – 20 лютого 2026, 13:24
На шляху до абсолютної влади. Як Сі Цзіньпін усунув свого
Політика
На шляху до абсолютної влади. Як Сі Цзіньпін усунув свого "старшого брата" – Wall Street Journal
Переклад iPress – 20 лютого 2026, 11:54
Ідеальний шторм насувається. Довга дорога до війни на Близькому Сході – Марк Тот і Джонатан Світ
Політика
Ідеальний шторм насувається. Довга дорога до війни на Близькому Сході – Марк Тот і Джонатан Світ
Переклад iPress – 20 лютого 2026, 10:12
І знов ФСБ. Яке програмне забезпечення використовує ICE для вилучення даних зі смартфонів – Ольга Лаутман та Андрій Лучков
Політика
І знов ФСБ. Яке програмне забезпечення використовує ICE для вилучення даних зі смартфонів – Ольга Лаутман та Андрій Лучков
Переклад iPress – 19 лютого 2026, 13:25
Революція в командуванні НАТО. Європа робить крок вперед і перебирає на себе командування – CEPA
Політика
Революція в командуванні НАТО. Європа робить крок вперед і перебирає на себе командування – CEPA
Переклад iPress – 19 лютого 2026, 11:23
Глобальні зусилля із забезпечення безпеки ШІ збилися з курсу. Хто і як намагається встановити правила – Politico
Політика
Глобальні зусилля із забезпечення безпеки ШІ збилися з курсу. Хто і як намагається встановити правила – Politico
Переклад iPress – 19 лютого 2026, 07:36
Мюнхен без ілюзій. Промова Рубіо і кінець старої трансатлантики – Енн Епплбом
Політика
Мюнхен без ілюзій. Промова Рубіо і кінець старої трансатлантики – Енн Епплбом
Переклад iPress – 18 лютого 2026, 16:06
Єгиптяни (і турки) в Сомалі. Але де насправді їхні основні завдання? – Том Купер
Політика
Єгиптяни (і турки) в Сомалі. Але де насправді їхні основні завдання? – Том Купер
Переклад iPress – 18 лютого 2026, 12:34
Більше публікацій

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється