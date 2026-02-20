США випробовують новий радар для Patriot – Defense Express

LTAMDS створена для виправлення одного за найбільших недоліків зенітних ракетних комплексів Patriot.

Армія США виділила 33,8 млн доларів компанії Lockheed Martin на підтримку проведення наземних та пускових випробувань РЛС Lower Tier Air and Missile Defense Sensor (LTAMDS) у складі ЗРК Patriot. Це означає перевірку забезпечення можливості перехоплення балістичних та гіперзвукових ракет, як от "Искандер-М" та "Кинжал".

Про це повідомляє Defense Express.

Очікується, що роботи за даним контрактом закінчиться 31 березня 2027 року. У виданні нагадали, що LTAMDS створена для виправлення одного за найбільших недоліків зенітних ракетних комплексів Patriot - секторності огляду. Так, наявні сьогодні AN/MPQ-53 та AN/MPQ-65 забезпечують виявлення та наведення лише у обмеженому секторі, що дозволяло "закидати" ракети через сліпі зони.