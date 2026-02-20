Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
США випробовують новий радар для Patriot – Defense Express

20 лютого 2026, 11:53
джерело slovoidilo
LTAMDS створена для виправлення одного за найбільших недоліків зенітних ракетних комплексів Patriot.
Армія США виділила 33,8 млн доларів компанії Lockheed Martin на підтримку проведення наземних та пускових випробувань РЛС Lower Tier Air and Missile Defense Sensor (LTAMDS) у складі ЗРК Patriot. Це означає перевірку забезпечення можливості перехоплення балістичних та гіперзвукових ракет, як от "Искандер-М" та "Кинжал".
 
Про це повідомляє Defense Express.
 
Очікується, що роботи за даним контрактом закінчиться 31 березня 2027 року. У виданні нагадали, що LTAMDS створена для виправлення одного за найбільших недоліків зенітних ракетних комплексів Patriot - секторності огляду. Так, наявні сьогодні AN/MPQ-53 та AN/MPQ-65 забезпечують виявлення та наведення лише у обмеженому секторі, що дозволяло "закидати" ракети через сліпі зони. 
 
Тепер, як зауважують аналітики, нова РЛС має одразу три радари, які забезпечують огляд одразу на 360 градусів. Таким чином мінімізуються можливості для ракет та дронів противника "просковзнути за спиною" у системи ППО.
 
Сама LTAMDS наразі проходить випробування для підтвердження власних можливостей у різних умовах. Для армії США, яка зараз модернізує власні комплекси, важливо перевірити, чи працює все як треба та не гірше ніж раніше.
 
"Наразі нова РЛС увійшла у стадію серійного виробництва із запланованими темпами щорічного випуску у 12 одиниць на рік. І вже навіть є перше іноземне замовлення у вигляді Польщі для її Patriot, при цьому також там локалізується виготовлення антен. Одначе у виробника, Raytheon, вже кажуть про купу повідомлень про зацікавлення багатьох інших клієнтів. Відповідно обсяги виробництва планують наростити одразу до 18 штук на рік, або на 50%", - йдеться у матеріалі.

 

війна в Україніросія окупантиППО Patriot

Більше публікацій

