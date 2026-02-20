Командувач Нацгвардії відповів, скільки ще може воювати Україна

Україна може воювати ще декілька років, наголосив Півненко.

Україна може воювати проти рф ще декілька років.

Про це в інтервʼю BBC Україна розповів Олександр Півненко – Командувач Національної гвардії України, коментуючи заяву Трампа про те, що в разі відмови від припинення вогню якнайшвидше, Україна програє війну.

"Ми можемо ще воювати декілька років 100%. Але ж я вважаю, що загалом війни повинні закінчитись. Взагалі на цій планеті і взагалі вбивати людей заради територій і ресурсів - це для нас дуже незрозуміла історія. Це повинно закінчитись", – заявив Півненко.

Водночас він зазначив, що люди втомилися від війни. Однак важливо те, якою ціною буде досягнуто мирної угоди.