Командувач Нацгвардії відповів, скільки ще може воювати Україна

20 лютого 2026, 11:11
Командувач Нацгвардії відповів, скільки ще може воювати Україна
Фото: Генштаб ЗСУ
Україна може воювати ще декілька років, наголосив Півненко.
Україна може воювати проти рф ще декілька років.
 
Про це в інтервʼю BBC Україна розповів Олександр Півненко – Командувач Національної гвардії України, коментуючи заяву Трампа про те, що в разі відмови від припинення вогню якнайшвидше, Україна програє війну.
 
"Ми можемо ще воювати декілька років 100%. Але ж я вважаю, що загалом війни повинні закінчитись. Взагалі на цій планеті і взагалі вбивати людей заради територій і ресурсів - це для нас дуже незрозуміла історія. Це повинно закінчитись", – заявив Півненко.
 
Водночас він зазначив, що люди втомилися від війни. Однак важливо те, якою ціною буде досягнуто мирної угоди.
 
"Всі хочуть, щоб закінчилась війна. Але головне питання для нас якою ціною? Або це припинення вогню, я думаю, на що всі будуть згодні. І тоді переосмислення подальших дій і домовленостей. Або втрати території. Скажімо так, ми віддавати нічого не будемо, я впевнений", – додав Півненко.
 
На запитання журналіста про те, як Україна може боротися з рф, яка переважає чисельно, Півненко вказав на економічний тиск на ворога. Водночас він зазначив, що Україна може захищатися проти рф "і рік і два", але якщо буде нада допомога від партнерів з Європи та США.
 
"Але кількістю, якщо ми будемо вбивати більше і більше росіян, то ми цим не закінчимо війну", - запевнив Півненко.

 

