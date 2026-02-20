Розвідка розсекретила 31 судно тіньового флоту рф та Ірану

Експорт енергоносіїв залишається головним джерелом фінансування російського ВПК.

Головне управління розвідки МО України оприлюднило на порталі War&Sanctions детальні дані про 31 морське судно, що входять до складу так званого тіньового флоту. Ці танкери та газовози використовуються росією та Іраном для незаконного транспортування енергоносіїв в обхід міжнародних обмежень, що дозволяє москві продовжувати фінансування війни.

Про це повідомляє ГУР.

До списку ГУР увійшли судна, які безпосередньо обслуговують інтереси найбільших платників податків рф. Зокрема, розвідка ідентифікувала нафтотанкери, які перевозять сиру нафту для таких гігантів, як "Роснєфть", "Сургутнєфтєгаз" та "Татнєфть". Також у переліку газовози, які забезпечують експорт російського скрапленого природного газу (СПГ).

У ГУР наголошують, що експорт енергоносіїв залишається головним джерелом фінансування російського ВПК. Саме через морські перевезення агресор отримує валютну виручку, необхідну для виготовлення ракет, дронів та утримання армії окупантів.