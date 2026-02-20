Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Розвідка розсекретила 31 судно тіньового флоту рф та Ірану

20 лютого 2026, 12:55
Розвідка розсекретила 31 судно тіньового флоту рф та Ірану
Фото: U.S. Navy
Експорт енергоносіїв залишається головним джерелом фінансування російського ВПК.

Головне управління розвідки МО України оприлюднило на порталі War&Sanctions детальні дані про 31 морське судно, що входять до складу так званого тіньового флоту. Ці танкери та газовози використовуються росією та Іраном для незаконного транспортування енергоносіїв в обхід міжнародних обмежень, що дозволяє москві продовжувати фінансування війни.

Про це повідомляє ГУР.

До списку ГУР увійшли судна, які безпосередньо обслуговують інтереси найбільших платників податків рф. Зокрема, розвідка ідентифікувала нафтотанкери, які перевозять сиру нафту для таких гігантів, як "Роснєфть", "Сургутнєфтєгаз" та "Татнєфть". Також у переліку газовози, які забезпечують експорт російського скрапленого природного газу (СПГ).
 
У ГУР наголошують, що експорт енергоносіїв залишається головним джерелом фінансування російського ВПК. Саме через морські перевезення агресор отримує валютну виручку, необхідну для виготовлення ракет, дронів та утримання армії окупантів.
 
Особливу увагу розвідники приділили суднам, що працюють на проєктах:
 
  • "Газпром СПГ Портовая": середньотоннажний проєкт, який вже перебуває під санкціями, але намагається їх обійти через тіньові схеми.
  • "Ямал СПГ": стратегічний об'єкт, який досі не перебуває під повними обмеженнями з боку всіх країн-партнерів, що дозволяє росії зберігати значні обсяги експорту до Європи та Азії.
 
Оприлюднення назв та ідентифікаторів суден має на меті допомогти міжнародним регуляторам та страховим компаніям обмежити діяльність цих фігурантів.

 

війна в УкраїніТіньовий флот рфросія окупанти

Останні матеріали

Чи намагався Джеффрі Епштейн саботувати роботу адвокатів, які боролися проти нього? Частина 7 – Дейв Трой
Політика
Чи намагався Джеффрі Епштейн саботувати роботу адвокатів, які боролися проти нього? Частина 7 – Дейв Трой
Переклад iPress – 20 лютого 2026, 13:24
На шляху до абсолютної влади. Як Сі Цзіньпін усунув свого
Політика
На шляху до абсолютної влади. Як Сі Цзіньпін усунув свого "старшого брата" – Wall Street Journal
Переклад iPress – 20 лютого 2026, 11:54
Ідеальний шторм насувається. Довга дорога до війни на Близькому Сході – Марк Тот і Джонатан Світ
Політика
Ідеальний шторм насувається. Довга дорога до війни на Близькому Сході – Марк Тот і Джонатан Світ
Переклад iPress – 20 лютого 2026, 10:12
І знов ФСБ. Яке програмне забезпечення використовує ICE для вилучення даних зі смартфонів – Ольга Лаутман та Андрій Лучков
Політика
І знов ФСБ. Яке програмне забезпечення використовує ICE для вилучення даних зі смартфонів – Ольга Лаутман та Андрій Лучков
Переклад iPress – 19 лютого 2026, 13:25
Революція в командуванні НАТО. Європа робить крок вперед і перебирає на себе командування – CEPA
Політика
Революція в командуванні НАТО. Європа робить крок вперед і перебирає на себе командування – CEPA
Переклад iPress – 19 лютого 2026, 11:23
Глобальні зусилля із забезпечення безпеки ШІ збилися з курсу. Хто і як намагається встановити правила – Politico
Політика
Глобальні зусилля із забезпечення безпеки ШІ збилися з курсу. Хто і як намагається встановити правила – Politico
Переклад iPress – 19 лютого 2026, 07:36
Мюнхен без ілюзій. Промова Рубіо і кінець старої трансатлантики – Енн Епплбом
Політика
Мюнхен без ілюзій. Промова Рубіо і кінець старої трансатлантики – Енн Епплбом
Переклад iPress – 18 лютого 2026, 16:06
Єгиптяни (і турки) в Сомалі. Але де насправді їхні основні завдання? – Том Купер
Політика
Єгиптяни (і турки) в Сомалі. Але де насправді їхні основні завдання? – Том Купер
Переклад iPress – 18 лютого 2026, 12:34
Більше публікацій

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється