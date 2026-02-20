Соцмережа X оскаржує штраф Єврокомісії на €120 млн євро
Соцмережа X (у минулому Twitter), що належить американському мільярдеру Ілону Маску, оскаржує у суді штраф Єврокомісії на 120 млн євро за недотримання цифрового законодавства ЄС.
Про це повідомляє Politico.
а недотримання вимог, передбачених Актом про цифрові послуги (DSA).
Нагадаємо, 5 грудня Єврокомісія оштрафувала Х на 120 млн євро за порушення правил ЄС щодо онлайн-контенту.
Порушення включають оманливий дизайн "синьої галочки", відсутність прозорості рекламного репозиторію (сховища) та ненадання дослідникам доступу до публічних даних.