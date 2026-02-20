Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
CУСПІЛЬСТВО

Соцмережа X оскаржує штраф Єврокомісії на €120 млн євро

20 лютого 2026, 21:58
Соцмережа X оскаржила у суді накладений у грудні штраф Єврокомісії у розмірі 120 млн євро.

Соцмережа X (у минулому Twitter), що належить американському мільярдеру Ілону Маску, оскаржує у суді штраф Єврокомісії на 120 млн євро за недотримання цифрового законодавства ЄС.

Про це повідомляє Politico.

 а недотримання вимог, передбачених Актом про цифрові послуги (DSA). 

Нагадаємо, 5 грудня Єврокомісія оштрафувала Х на 120 млн євро за порушення правил ЄС щодо онлайн-контенту.

Порушення включають оманливий дизайн "синьої галочки", відсутність прозорості рекламного репозиторію (сховища) та ненадання дослідникам доступу до публічних даних.

ЄврокомісіяІлон МаскX (Twitter)

