Макрон і Стармер проведуть засідання коаліції охочих 24 лютого

20 лютого 2026, 20:56
Головною метою групи є розробка та надання Україні довгострокових гарантій безпеки, які діятимуть після завершення активних бойових дій або підписання угоди про припинення вогню.

Країни коаліції охочих, яка розглядає відправку контингенту в Україну, проведуть нове засідання на честь 4 річниці російського повномасштабного вторгнення.

Про це сказано в заяві Єлисейського палацу, повідомляє The Guardian.

Як зазначили в Єлисейському палаці, президент Франції Еммануель Макрон головуватиме на відеоконференції коаліції охочих, яка пройде 24 лютого - у четверту річницю повномасштабного вторгнення росії в Україну.

При цьому прем'єр Британії Кір Стармер співголовуватиме на засіданні.

Коаліція охочих (Coalition of the Willing) - це об'єднання понад 30 країн, створене на початку 2025 року з ініціативи президента Франції Еммануеля Макрона та прем'єра Британії Кіра Стармера.

Головною метою групи є розробка та надання Україні довгострокових гарантій безпеки, які діятимуть після завершення активних бойових дій або підписання угоди про припинення вогню.

Учасники коаліції готують план розгортання в Україні сил підтримки. Йдеться про іноземний контингент, який не братиме участі в боях на лінії фронту, а займатиметься охороною критичної інфраструктури, розмінуванням, навчанням ЗСУ та контролем повітряного простору.

