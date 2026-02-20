У НАТО наголосили на вирішальній ролі своєчасної допомоги Україні

Заступниця генсека також звернула увагу на значні втрати російської армії, яка, за її словами, на початку повномасштабного вторгнення розраховувала захопити Київ за кілька днів.

У НАТО наголосили, що своєчасне надання військової допомоги Україні має вирішальне значення для її обороноздатності та стримування подальшої агресії росії.

Про це заявила заступниця генерального секретаря Альянсу Радміла Шекеринська після зустрічі міністрів оборони у форматі E5 (Польща, Велика Британія, Німеччина, Франція та Італія), яка відбулася у Кракові.

За її словами, підтримка України була ключовою темою як під час нинішніх обговорень, так і на засіданні Контактної групи з питань оборони України в Брюсселі минулого тижня.

Шекеринська зазначила, що представники E5 почули від Міністерства оборони України чітко сформульований план дій. Вона підкреслила, що завдання союзників — забезпечити Києву необхідну підтримку, щоб країна могла захищатися зараз, залишатися сильною під час переговорів і запобігати новим актам агресії в майбутньому.

Цитуючи давнього філософа, вона наголосила, що важливо «віддавати правильним людям, на правильну справу, у правильному обсязі й у правильний час», підкресливши, що саме своєчасність допомоги є критичною.