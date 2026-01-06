Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Сирський анонсував збільшення спроможностей українських підрозділів безпілотних систем

06 січня 2026, 20:10
Фото Міністерства оборони України
За його словами, росіяни використали український досвід і собі масштабують безпілотну складову в армії.
На 2026 рік українське військове командування запланувало подальше нарощення спроможностей підрозділів безпілотних систем.
 
Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.
 
"росіяни пішли нашим шляхом і створили окремі війська безпілотних систем, які налічують уже 80 тис. військовослужбовців. На другому етапі, у 2026 році, їх планують розширити удвічі – до 165,5 тис. А до 2030 року – майже до 210 тис. Також нам відомо, що держзамовлення з виробництва далекобійних дронів в рф виконано на 106% за рік, і воєнно-промисловий комплекс країни-агресора виробляє понад 400 таких БпЛА щодоби", - повідомив головком.
 
Для того, аби нейтралізувати росіян на полі бою безпілотних систем Сирський доручив формувати спеціальні підрозділи, покликані виявляти і знищувати ворожі високотехнологічні дронові підрозділи, пункти управління та екіпажі безпілотних авіаційних комплексів окупантів.
 
"Той, хто має перевагу в кількості і якості БпС, зберігає більше своїх воїнів та ефективніше нищить противника. І ми продовжуємо утримувати перевагу в кількості застосувань FPV-дронів", - додав головнокомандувач.
 
Сирський повідомив також, що у грудні українські підрозділи безпілотних систем вперше знешкодили приблизно стільки ж окупантів, скільки росія призвала за місяць.
 
"Ворог втратив понад 33 тисячі особового складу. У це число входять тільки підтверджені відео випадки, але реальні втрати окупантів більші", - додав головком.
