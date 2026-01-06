Україна, Франція і Британія підписали декларацію про намір розгорнути багатонаціональні сили

Коаліція охочих узгодила конкретні пункти гарантій безпеки.

За результатами зустрічі "коаліції охочих" у Парижі президент України Володимир Зеленський підписав із лідерами Франції та Великої Британії декларацію про наміри розгорнути в Україні багатонаціональний військовий контингент після припинення вогню.

Про це стало відомо з трансляції Єлисейського палацу.

Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що створення "багатонаціональних сил" забезпечить "своєрідну гарантію" Україні після припинення вогню, цитує Le Monde.

За його словами, триває "підготовка до створення багатонаціональних сил у повітрі, на морі, на землі, щоб забезпечити певну форму заспокоєння наступного дня після припинення вогню та далеко від лінії зіткнення". Тим часом механізми моніторингу припинення вогню, мовляв, передадуть під керівництво США, заявив глава Франції.

Зеленський додав , що Україна вже має деталі щодо «розміщення сил, кількості, конкретних видів зброї, складників Збройних сил, які потрібні й зможуть спрацювати»: "Ми розуміємо, яка країна і на що готова — з усіх країн “коаліції охочих”". Також він наголосив, що США готові працювати щодо моніторингу припинення війни.