Трамп спрогнозував власний імпічмент у разі програшу республіканців на проміжних виборах

06 січня 2026, 21:33
Трамп спрогнозував власний імпічмент у разі програшу республіканців на проміжних виборах
За словами Трампа, демократи знайдуть привід оголосити йому імпічмент.
Президент США Дональд Трамп заявив, що демократи можуть оголосити йому імпічмент, якщо республіканці не виграють проміжні вибори до Конгресу.
 
Про це він повідомив під час виступу в Палаті представників США.
 
"Республіканці повинні виграти проміжні вибори, тому що якщо ми не виграємо, демократи знайдуть привід оголосити мені імпічмент. Мені оголосять імпічмент", - сказав Трамп.
 
Президент США додав, що впевнений у тому, що республіканці здобудуть перемогу на виборах до Конгресу. Нагадаємо, що ці вибори відбудуться в листопаді у 2026 році.
 
У грудні 2018 року Палата представників США проголосувала за імпічмент Трампу за зловживання владою і перешкоджання роботі Конгресу. Уже в січні 2021 року Палата представників США оголосила другий імпічмент проти Трампа за підбурювання до заколоту після подій штурму Капітолія.
