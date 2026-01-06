​Литва перевірить дозвіл на проживання для російського "опозиціонера", який образив українських бійців

Дозвіл на тимчасове проживання можуть скасувати, якщо перебування іноземця становить загрозу державній безпеці, громадському порядку або здоров’ю людей.

Міграційний департамент Литви розглядає питання, чи може російський «опозиціонер» Леонід Волков і надалі мати дозвіл на проживання в країні після його образливих висловлювань про українських військових та посадовців.

Дозвіл на тимчасове проживання можуть скасувати, якщо перебування іноземця становить загрозу державній безпеці, громадському порядку або здоров’ю людей. У Міграційному департаменті повідомили, що 6 січня звернулися до Департаменту державної безпеки Литви за додатковою консультацією щодо можливої загрози національній безпеці.