Литва перевірить дозвіл на проживання для російського "опозиціонера", який образив українських бійців
06 січня 2026, 18:55
Фото: Leonidas Volkovas | AP
Дозвіл на тимчасове проживання можуть скасувати, якщо перебування іноземця становить загрозу державній безпеці, громадському порядку або здоров’ю людей.
Міграційний департамент Литви розглядає питання, чи може російський «опозиціонер» Леонід Волков і надалі мати дозвіл на проживання в країні після його образливих висловлювань про українських військових та посадовців.
Про це пише LRT.
Дозвіл на тимчасове проживання можуть скасувати, якщо перебування іноземця становить загрозу державній безпеці, громадському порядку або здоров’ю людей. У Міграційному департаменті повідомили, що 6 січня звернулися до Департаменту державної безпеки Литви за додатковою консультацією щодо можливої загрози національній безпеці.
Скандал виник після того, як у понеділок оприлюднили приватне листування між Леонідом Волковим та представницею російського добровольчого корпусу в складі ЗСУ Аною Тірон. У цих повідомленнях Волков принижував командира корпусу Дениса Капустіна. У приватному листуванні росіянин написав, що "певною мірою денацифікація справді відбулася. Здох нацист, який самим своїм існуванням був подарунком кремлівській пропаганді".
Риторика про "боротьбу з нацизмом" є одним із ключових аргументів, які росія системно використовує для виправдання війни проти України, апелюючи до радянського минулого. У тому ж листуванні Волков називав тодішнього керівника української воєнної розвідки Кирила Буданова "огидним провінційним політичним технологом".
Після оприлюднення листування Леонід Волков вибачився за повідомлення, назвавши його "емоційним і грубим", та заявив, що засуджує "неонацистів". Водночас він прямо не відповів, чи вважає українських посадовців нацистами.