Кінець ілюзій "швидкого миру". Сигнал із Києва та з Вашингтона – Філліпс О'Брайен

У першому тижневику 2026 року Філліпс О'Брайен кидає виклик поширеному наративу про неминучу перемогу росії в Україні. Автор доводить, що за історичними мірками російська стратегія є провальною: захоплення менше 1% території за рік ціною сотень тисяч втрат свідчить про виснаження, а не про успіх. О'Брайен також аналізує призначення Кирила Буданова новим главою Офісу президента та викриває рефлексивний контроль путіна над Трампом.

Ласкаво просимо до першого тижневика 2026 року. Минулий рік майже не змінив лінію фронту – так само, як і 2024-й. росія захопила менше 1% української території, але ціна цих здобутків виявилася катастрофічною: втрати настільки великі, що утримання нинішнього рівня сил – це найкраще, на що можуть розраховувати росіяни. Історично така стратегія завжди вважалася провальною: вона не завдає Україні стратегічної шкоди, коштує надзвичайно дорого й приносить мізерні територіальні здобутки. Проте наратив, надто контрольований Вашингтоном, і далі стверджує, що російська стратегія неухильно веде до перемоги. Цей підхід потребує перегляду.

Також минулого тижня президент Зеленський офіційно призначив керівника ГУР Кирила Буданова своїм новим керівником Офісу президента, замінивши Андрія Єрмака, якого змусили піти у відставку через корупційний скандал в українському уряді. Це важлива зміна, яка варта окремого обговорення.

І наостанок: минулого тижня Трамп діяв повністю під рефлексивним контролем росії, відчув незручність, коли стало відомо, наскільки він відданий путіну, і спробував відвернути увагу, напустивши трохи туману. Ключовою була перша історія, а не друга, але люди не завжди це розрізняють. Це яскравий приклад того, як багато хто не бачить, що насправді важливо.

А тепер перейдімо до тижневика.

російську стратегію вважали б провальною

Наприкінці 2025 року численні групи й аналітики підрахували, скільки території росія захопила за рік. Найґрунтовніший аналіз провів Інститут вивчення війни (посилання тут). Ці звіти містили графіки, аналіз тенденцій і багато іншого. Але головне часто залишалося непоміченим: за весь 2025 рік ціною колосальних втрат росія захопила менше 1% української території. За підрахунками ISW – 0,8%.

І ця територія не мала стратегічного значення. Більша її частина складалася з порожніх полів, які росіяни захопили, використовуючи тактику проникнення – часто війська бігли вперед або їхали на мотоциклах чи конях, просто до наступної лінії дерев або споруди, сподіваючись дістатися до неї до того як їх уб'ють. У більшості випадків вони гинуть або отримують поранення, але іноді досягають укриття – і, ура, лінія на карті поступово зміщується. Не дивно, що розсудливі аналітики, наприклад у цьому звіті CSIS, бачать, що російські дії на полі бою мають серйозні слабкі місця.

Щоб побачити, як мало території України було захоплено 2025 року, ось карта ISW із російськими завоюваннями за рік – темно-рожевим кольором позначено те, що захопили росіяни за минулий рік.

Варто також зазначити, що навіть після 18 місяців великих зусиль росіяни все ще не захопили весь Покровськ.

Ба більше, ці невеликі успіхи не можуть призвести до прориву або подальшого просування, бо немає підкріплення. Немає великих складів, скупчень військ і, звісно, великих груп транспортних засобів, які чекають, щоб швидко просунутися вперед у прориви, створені російськими солдатами. І в найближчій перспективі їх не буде. Найімовірніше, ситуація погіршиться, оскільки широко обговорювана "зона знищення" (кілзона) розширюється, а це означає, що військам доведеться щораз довше пробиватися, щоб дістатися до лінії фронту.

Тож менше 1% захопленої української території – це все, чого росіяни змогли досягти, доклавши максимум зусиль протягом 2025 року. За даними BBC, російські втрати, ймовірно, зростають швидше, ніж будь-коли, і загальна кількість за 2025 рік могла скласти близько 400 000. Раніше витоки з російських джерел показали, що із січня до серпня 2025 року росіяни втратили понад 281 000 солдатів (це загальна кількість втрат, а не загиблих у боях). Порахуйте самі.

А російське вербування у майбутньому, у кращому разі, залишиться на тому ж рівні. У 2025 році вони набрали трохи більше 400 000 військовослужбовців, і це, схоже, максимум, якого вони можуть досягти у 2026-му. Інакше кажучи, це найкраще, на що вони здатні, і насправді ситуація може легко погіршитися, оскільки якість залучених військ знижується (як розповідали мені українці, це справді так), підготовка залишається недбалою тощо.

Отже, росія захоплює менше 1% території України при максимальних зусиллях, і в кращому разі ці зусилля залишаться на тому ж рівні. Водночас українці, здається, зменшують свої втрати і замінюють людські ресурси на передовій технікою (див. мою розмову з генералом Гавриловим).

Майже в усіх історичних випадках це вважалося б провалом російської стратегії. Вони марнують свої військові ресурси заради незначних здобутків, не захоплюючи жодної території, яка впливає на формування українських сил, і зрештою зазнають зниження військової ефективності. Доки Україна зможе утримувати низький рівень втрат, росіяни опиняться в найгіршій із можливих ситуацій.

Утім все виглядає навпаки. Значною мірою через наратив у Вашингтоні, а також через страх європейців діяти самостійно, загальне уявлення про війну таке: Україна виснажується (протягом понад двох років ми чуємо історії про кризу людських ресурсів, які похмуро натякають, що Україна ось-ось впаде, і все ж дивовижно, що російський наступ зупинився). Звісно, Дональд Трамп відіграв ключову роль у поширенні цієї ідеї. Він навіть повторив її напередодні розмови з президентом Зеленським. Трамп заявив, що Україна має погодитися на невигідну угоду, яку він хоче їй нав'язати, бо росія все одно захопить українську територію. Ось точна цитата.

"Ну, я думаю, що частина землі, про яку ви говорите, вже захоплена, а частина, можливо, ще доступна, але її можуть захопити протягом найближчих кількох місяців, тому вам краще укласти угоду".

Трамп ніколи не скаже: якби США не змінили позицію у 2025 році, а вони таки це зробили, і ми маємо визнати цей факт, росіяни були б у справді жахливому становищі. Якби США та Європа разом втрутилися, щоб допомогти Україні торік, ситуація для росії погіршилася б: жертв було би більше, захоплена територія була б меншою, а жертв серед українців, майже напевно, було б менше. І росія не мала б дружби та підтримки президента США, який захищає її і дає їй час вирішити, як вона хоче вести війну.

Це був би найкращий спосіб завершити війну.

Наразі провальна стратегія росії отримала шанс на порятунок від Вашингтона (і Пекіна), але вона все одно може завершитися загальним провалом, якщо друзі України активізуються. Завоювання 0,8% території України ціною 400 000 жертв може перетворитися на завоювання 0,5% території України ціною 500 000 жертв – а це означатиме смертельну спіраль для російської армії. Економіка росії слабка, її армія скорочуватиметься тощо.

У минулому ми майже очікували б такого розвитку подій. Оскільки слабкі місця росії стали очевидними, друзі України повинні допомагати їй у цьому. Однак ми не спостерігаємо цього. Це лише доводить, що держави не завжди (навіть часто не) діють у своїх інтересах. Провальна стратегія росії створює можливості, якими можна скористатися, але занадто багато людей, здається, бояться це зробити.

Зеленський обирає Буданова

Відтоді, як кілька тижнів тому права рука Зеленського, Андрій Єрмак, подав у відставку, точилося багато дискусій про те, хто його замінить. Минулого тижня ми отримали відповідь. Новим главою адміністрації Зеленського став відомий і, судячи з усього, дуже успішний (і досить популярний) керівник української військової розвідки Кирило Буданов.

Зеленський навіть оголосив про це у Twitter, додавши фотографії двох чоловіків, які тісно співпрацюють.

Важко уявити більш вдалий вибір, який міг зробити Зеленський, і хоча я не вважаю себе експертом з української політики, важливо зазначити: більшість українців, здається, підтримують вибір Буданова. Його вважають вражаючим оперативником, а під його командуванням ГУР брало участь у деяких найефективніших українських операціях під час війни.

Варто також зазначити, що Буданов не вважався наближеною особою Зеленського. Роками ходили чутки про напруженість у відносинах між ними. Іноді навіть говорили, що Зеленський був за крок до звільнення або принаймні переведення Буданова.

Яке значення має це призначення, досі залишається предметом спекуляцій. Поширена думка – Зеленський розуміє, що війна не завершиться швидко, а Буданов вважається жорсткою людиною (на відміну від Єрмака), яка більше зосередиться на посиленні українських військових зусиль. Про це повідомляє Kyiv Independent з посиланням на анонімного члена партії Зеленського.

Депутат від партії Зеленського "Слуга народу", який на умовах анонімності поспілкувався з Kyiv Independent, вважає, що призначення Буданова може свідчити про те, що широко обговорюваний мирний план не дасть результатів, зважаючи на позицію росії.

"Нам потрібно готуватися до довгої, виснажливої боротьби. І саме такий підхід уособлює Буданов", – пояснив депутат.

Оскільки ГУР, схоже, відіграло певну роль у вбивстві російських офіцерів у росії, Буданова навряд чи можна вважати прихильником примирення. Крім того, росіяни намагалися вбити Буданова й, за повідомленнями, навіть отруїли його дружину на початку війни, тож він не має ілюзій щодо амбіцій росії.

Звісно, можуть бути й інші міркування. Одне з них, про яке я чув, полягає в тому, що Зеленський намагається сформувати політичну команду, яка зможе перемогти генерала Залужного на будь-яких виборах після укладення угоди. Наразі Залужний лідирує в опитуваннях, хоча, якщо Зеленський об'єднається з популярним Будановим, це може йому допомогти.

Я, звичайно, не достатньо добре розбираюся, щоб це стверджувати, хоча не здивувався б, якби всі ці міркування мали рацію.

Принаймні можна сказати, що Зеленський не обрав інсайдера-маріонетку. Буданов є важливою фігурою, і це саме по собі має допомогти уряду у відносинах із зовнішніми силами. Зеленський, безперечно, міг би зробити гірший вибір.

путін каже "стрибай", Трамп запитує "як високо?"

Минулого тижня відбулася низка дуже показових подій, які продемонстрували справжню динаміку відносин між путіним і Трампом (а також дивні зусилля, яких люди докладають, щоб прикидатися, ніби все не так, як здається на перший погляд).

30 грудня 2025 року Дональд Трамп був розлючений. Причиною цього було те, що його добрий друг владімір путін, поклавши руку на серце, розповів Трампу, що жорстокі й підлі українці навмисно атакували один із його численних палаців. Хоча росіяни раніше вже намагалися вбити Зеленського і регулярно атакують українські цивільні об'єкти, сама думка про те, що українці можуть спробувати таку (цілком законну і етично виправдану) операцію, розлютила Трампа – насправді "дуже розлютила". Трамп публічно засудив цю передбачувану операцію, додавши, що "зараз не час для таких дій".

Річ тут не у тім, що атака відбулася (майже напевно, вона не була реальною), а в тому, як Трамп відреагував на чергову зазвичай безглузду заяву путіна. Трамп миттєво повірив у це і відреагував емоційно, показавши, наскільки він перебуває в полоні російського диктатора. З усього, що нам відомо, росіяни могли сказати йому це лише для того, щоб довести/продемонструвати, наскільки вони контролюють його сприйняття.

Але не це було головним. Згодом стало загальновідомо, що такого нападу ніколи не було. Американські джерела поширили у пресі інформацію, що напад на палац майже напевно був вигаданим і що українці не намагалися атакувати путіна. Це, здається, потурбувало Трампа (він ненавидить виглядати дурнем), і, щоб врятувати свою репутацію, він ретвітнув (без коментарів) статтю New York Post, в якій критикували путіна.

І, що дивно, люди знову почали думати, що Трамп тепер жорсткіше ставитиметься до путіна. Трамп навіть не підтримав цю історію (пам'ятайте – ретвіти не означають підтримки): він просто ретвітнув її, і через це люди подумали, що його багаторічна відданість путіну тепер зникла.

Його блеф спрацював. Люди перестали говорити про те, як легко путін контролював думки Трампа, що залишалося ключовою темою, натомість почали потайки спекулювати, що Трамп, можливо, змінюється.

Єдине, що я можу сказати: "ганьба" тим, хто повірив у цей трюк Трампа. Ви більше не можете спиратися на те, що ви дурні – тепер ви повноцінні апологети Трампа. Просто припиніть це.

Джерело