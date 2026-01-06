Невідомий виграв сотні тисяч доларів, зробивши ставку на захоплення Мадуро

США підозрюють витік інформації.

Невідомий гравець криптоплатформи Polymarket зробив ставку на те, що США захоплять венесуельського лідера Нікола Мадуро, безпосередньо перед тим, як це справді сталося. У США припускають, що стався витік інформації про військову операцію.

Ставки на Polymarket зросли за кілька годин до того, як президент США Дональд Трамп оголосив про захоплення Мадуро. Один із користувачів платформи, який зареєструвався на платформі лише минулого місяця, загалом зробив чотири ставки сумою 32 537 доларів — всі вони стосувалися Венесуели. У результаті цей користувач заробив понад 436 тисяч доларів. Досі невідомо, хто саме ховається за цим обліковим записом, адже він мав анонімний блокчейн-ідентифікатор із літер і цифр.