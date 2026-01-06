Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Невідомий виграв сотні тисяч доларів, зробивши ставку на захоплення Мадуро

06 січня 2026, 19:09
Невідомий виграв сотні тисяч доларів, зробивши ставку на захоплення Мадуро
Фото: Getty Images
США підозрюють витік інформації.
Невідомий гравець криптоплатформи Polymarket зробив ставку на те, що США захоплять венесуельського лідера Нікола Мадуро, безпосередньо перед тим, як це справді сталося. У США припускають, що стався витік інформації про військову операцію.
 
Про це пише BBC.
 
Ставки на Polymarket зросли за кілька годин до того, як президент США Дональд Трамп оголосив про захоплення Мадуро. Один із користувачів платформи, який зареєструвався на платформі лише минулого місяця, загалом зробив чотири ставки сумою 32 537 доларів — всі вони стосувалися Венесуели. У результаті цей користувач заробив понад 436 тисяч доларів. Досі невідомо, хто саме ховається за цим обліковим записом, адже він мав анонімний блокчейн-ідентифікатор із літер і цифр.
 
За даними Polymarket, напередодні захоплення Мадуро, 2 січня, трейдери оцінювали ймовірність такої операції лише на рівні 6,5%. Але незадовго до півночі вони підскочили до 11% і різко зросли рано-вранці 3 січня, безпосередньо перед тим як Трамп заявив, що Мадуро перебуває під вартою американських військових. Денніс Келлегер, головний виконавчий директор позапартійної групи Better Markets, яка виступає за фінансову реформу, заявив журналістам, що ставка аноніма "має всі ознаки угоди, заснованої на інсайдерській інформації".
 
За часів адміністрації президента Джо Байдена галузь прогнозних ринків зазнала пильної уваги з боку регуляторів. Але під час президентства Трампа вона опинилась у сприятливіших умовах. Варто також зауважити, що син чинного президента — Дональд Трамп-молодший — обіймає посади радника в Polymarket та іншій компанії ставок Kalshi.

 

Венесуелавійна в Україніросія окупанти

Останні матеріали

Після ударів США і полону Мадуро. Що означає
Політика
Після ударів США і полону Мадуро. Що означає "перехід під управління" Вашингтона – Chatham House
Переклад iPress – 06 січня 2026, 14:18
Українці тримають оборону. Контратаки, удари по ППО та нервові кадрові ротації – Том Купер і Дональд Гілл
Політика
Українці тримають оборону. Контратаки, удари по ППО та нервові кадрові ротації – Том Купер і Дональд Гілл
Переклад iPress – 06 січня 2026, 12:54
Рейд для відволікання. Навіщо Трамп пішов на операцію у Венесуелі – Том Купер
Політика
Рейд для відволікання. Навіщо Трамп пішов на операцію у Венесуелі – Том Купер
Переклад iPress – 06 січня 2026, 07:57
Епштейн і (небезпечна) гра еволюції. Як гроші, ідеї та вплив зібралися в один проєкт. Частина 6 – Дейв Трой
Політика
Епштейн і (небезпечна) гра еволюції. Як гроші, ідеї та вплив зібралися в один проєкт. Частина 6 – Дейв Трой
Переклад iPress – 05 січня 2026, 16:06
Удар і примус. Новий план Трампа набуває форми – Wall Street Journal
Політика
Удар і примус. Новий план Трампа набуває форми – Wall Street Journal
Переклад iPress – 05 січня 2026, 12:21
Кінець ілюзій
Політика
Кінець ілюзій "швидкого миру". Сигнал із Києва та з Вашингтона – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 05 січня 2026, 08:46
Як уникнути сайтів-клонів із росії, що видають себе за Чемпіон казино
LifeStyle
Як уникнути сайтів-клонів із росії, що видають себе за Чемпіон казино
05 січня 2026, 08:00
2026 рік: час мінікрилатих ракет? Як формується європейський ринок недорогих протидронових ракет – Фабіян Гоффманн
Технології
2026 рік: час мінікрилатих ракет? Як формується європейський ринок недорогих протидронових ракет – Фабіян Гоффманн
Переклад iPress – 02 січня 2026, 11:29
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється