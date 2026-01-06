Невідомий виграв сотні тисяч доларів, зробивши ставку на захоплення Мадуро
Фото: Getty Images
США підозрюють витік інформації.
Невідомий гравець криптоплатформи Polymarket зробив ставку на те, що США захоплять венесуельського лідера Нікола Мадуро, безпосередньо перед тим, як це справді сталося. У США припускають, що стався витік інформації про військову операцію.
Про це пише BBC.
Ставки на Polymarket зросли за кілька годин до того, як президент США Дональд Трамп оголосив про захоплення Мадуро. Один із користувачів платформи, який зареєструвався на платформі лише минулого місяця, загалом зробив чотири ставки сумою 32 537 доларів — всі вони стосувалися Венесуели. У результаті цей користувач заробив понад 436 тисяч доларів. Досі невідомо, хто саме ховається за цим обліковим записом, адже він мав анонімний блокчейн-ідентифікатор із літер і цифр.
За даними Polymarket, напередодні захоплення Мадуро, 2 січня, трейдери оцінювали ймовірність такої операції лише на рівні 6,5%. Але незадовго до півночі вони підскочили до 11% і різко зросли рано-вранці 3 січня, безпосередньо перед тим як Трамп заявив, що Мадуро перебуває під вартою американських військових. Денніс Келлегер, головний виконавчий директор позапартійної групи Better Markets, яка виступає за фінансову реформу, заявив журналістам, що ставка аноніма "має всі ознаки угоди, заснованої на інсайдерській інформації".
За часів адміністрації президента Джо Байдена галузь прогнозних ринків зазнала пильної уваги з боку регуляторів. Але під час президентства Трампа вона опинилась у сприятливіших умовах. Варто також зауважити, що син чинного президента — Дональд Трамп-молодший — обіймає посади радника в Polymarket та іншій компанії ставок Kalshi.