Том Купер і Дональд Гілл аналізують критичний стан російської економіки: виснаження, зростання боргового навантаження та спад виробництва підводять її до обвалу. Автори наголошують, що Україна могла б значно ефективніше стримувати агресора за умови дієвого і некорумпованого управління. Їхній висновок: російська економіка неминуче зазнає краху, питання лише в тому, чи зможе Україна витримати до цього моменту, чи впаде раніше через управлінські провали та недостатню підтримку Заходу.

Вступ Тома Купера. Я весь час удома й фактично працюю (хоч і "повільніше та менше, ніж зазвичай"), але не можу уникнути цієї війни, куди б не пішов і що б не робив.

... і ось кілька днів тому я зустрів українця і, звісно ж, зав’язав із ним жваву розмову про цю війну. У певний момент, трохи втомившись від усіх цих мрій і побажань, я згадав щось, що часто чув близько 40 років тому...

У 1980-х роках, під час ірано-іракської війни (зачекайте, расисти: замовкніть і дочитайте до кінця), коментарі "Заходу" зазвичай звучали приблизно так:

"Шкода, що обидві сторони не можуть програти".

Тобто "Захід" вважав "ідеальним" для Ірану та Іраку не просто загрузнути в цій війні, а ще й сподівався, що обидві країни її програють; відповідно "тягнув за ниточки" (звісно, за лаштунками)...

"З поправкою на інфляцію", у випадку з війною в Україні, і з точки зору наших славних урядів та олігархії, ситуація виглядає приблизно так:

"Шкода, що обидві сторони не можуть програти, але не біда, якщо росія загрузне в Україні, тільки не дайте Україні перемогти, будь ласка"...

На цьому дискусія закінчилася: принаймні мій співрозмовник був обурений таким висновком, хоча, вочевидь, розумів, що він "влучний"...

Інакше кажучи: дуже складно пояснити українцям, які зараз не перебувають в Україні (а особливо тим, хто не служить в ЗСУ), що Україна могла б доволі легко зупинити росію, якби її керівництво не було настільки некомпетентним та ідіотськи корумпованим, як є насправді. Належне управління дало б набагато ефективніше використання того, що має Україна; набагато кращу підготовку ЗСУ; набагато людяніше ставлення до військовослужбовців ЗСУ, а отже відсутність масових дезертирств (зауважте: у 2022 році в ЗСУ майже не було дезертирств, і вони двічі зупиняли росіян: один раз у березні і один раз у липні). На жаль... завдяки Сирському та його ідіотам особовий склад ЗСУ щомісяця зменшується приблизно на 25 000 військовослужбовців (без бойових втрат).

...також те, що раз по раз чекати, що "інші" врятують Україну, і нарікати, якщо/коли вони цього не роблять, тоді як український уряд дбає лише про самозбагачення, – це не вихід. Навіть якщо "Захід" надаватиме допомогу "на повну". Насправді (чесно кажучи) така логіка майже так само нерозумна, як і цей уряд.

Цікаво, що того ж дня, під час "онлайн-дискусії" з українцями в Україні, мене підтримали за цю позицію (особливо, коли я сказав, що у мене "з’явилася алергія" і на Зеленського/Єрмака, і на Сирського/Буданова, і я більше не можу чути жодного з цих імен)...

Отже... на сьогодні я висловився про "Банди Києва", тож можу "повернутися" до "військових справ". Передаю слово Дональду Гіллу.

російська економіка. російська економіка надмірно залежала від експорту енергоносіїв, і обсяги цього експорту дозволяли їй пережити чимало потрясінь. Після запровадження санкцій нафтові доходи так ддовго залишалися надто низькими, що вони вже не здатні підтримувати економіку.

"Репо" – це економічний інструмент, яким центральні банки регулюють пропозицію готівки. Він схожий на короткострокову позику під конкретне забезпечення зі сплатою відсотків. Кредит "репо" може бути одноденним або безстроковим. російський центробанк використовує ринок "репо", щоб підживлювати економіку ліквідністю.

(Ліворуч на графіку) Комерційні банки позичають гроші у центрального банку дедалі вищими ставками. Ці борги все складніше погашати, тож боргове навантаження та пов'язані з ним ризики продовжують зростати.

(Праворуч на графіку) Уряд витрачає більше грошей, ніж отримує. Його дефіцит зростає. Співвідношення внутрішнього боргу до зовнішнього боргу збільшується, що означає, що ризики все більше залишаються всередині росії.

Економіка найсильніша, коли гроші перебувають у русі: компанія платить своїм працівникам. Працівники купують продукти харчування та житло і витрачають додаткові "вільні гроші" на розваги та інші некритичні товари. Підприємства, що надають ці товари та послуги, платять своїм працівникам. Компанії/підприємства та їхні працівники сплачують податки. Уряд збирає податки для отримання доходів і купує товари у тих самих або інших заводах, а також інвестує в освіту та охорону здоров'я...

(Ліворуч на графіку) В економіці менше "вільних грошей". Після придбання найнеобхіднішого середня російська сім'я має майже вдвічі менше грошей, ніж два роки тому.

(Праворуч на графіку) Зростає кількість зняття коштів з банківських депозитів. Це не достатньо, щоб спричинити крах, але свідчить про відсутність довіри до системи.

Виробництво машин, транспортних засобів, будівельних матеріалів, побутової техніки та обладнання протягом 2025 року скорочувалося, а в листопаді темпи скорочення були ще вищими. Зі скороченням виробництва зменшуються обсяги продажів, використання продукції, кошти для виплати заробітної плати працівникам та іншим підприємствам, кошти, які працівники та підприємства можуть витратити, а також кошти, які уряд може оподаткувати.

Міністерство фінансів зараз більше стурбоване тим, скільки готівки надходить в економіку, ніж боргом і відсотками за цим боргом. Воно не зосереджується на довгострокових питаннях через гостроту короткострокових проблем.

"Економіка росії жива, але вразлива. Буфери від 2022 року зникли. Довіра, ліквідність і впевненість зараз тримають разом крихку систему, яка балансує на межі. У такому стані один серйозний шок штовхне її в прірву".

росія проти України. Економіка росії все ще функціонує, але не може підтримуватися в такому режимі нескінченно. У росії немає нескінченної кількості людей, але вона змогла забезпечити стабільне постачання військових до України. У певний момент потік робочої сили зменшиться, або росії доведеться вжити надзвичайних заходів для її забезпечення, але ніхто не може передбачити, коли це станеться. Вони платять за сьогодення своїм майбутнім, але їхнє сьогодення може тривати ще рік-два.

Економіка України не може функціонувати без іноземної допомоги. Є план, за яким Європа фінансуватиме її до 2027 року. Після цього це стане дорожчим і випробує волю ЄС. Дефіцит робочої сили в Україні є критичним. Вище військове керівництво посилює проблему робочої сили своїми рішеннями. З часом запаси боєприпасів і обладнання покращуються. Західні санкції та українські удари по російських об'єктах є найкращим варіантом для України, щоб усунути російську загрозу, а з виснаженням російської протиповітряної оборони та збільшенням дальності українських ударів швидкість знищення зростатиме.

росія не окупує всю Україну військовою силою. Питання лише в тому, скільки території буде зруйновано і скільки українців буде вбито або поранено. Війни завжди є боротьбою волі, і ця війна протиставляє волю України та її союзників підтримати свою економіку, з одного боку, і збитки, які вони можуть завдати російській економіці, аж до її краху, з іншого.

Висновок такий: у певний момент російська економіка завалиться. Це неминуче і з іншої очевидної причини: Пуддінг поставив на цю війну все, що мав під рукою – усі збройні сили, весь людський ресурс, економіку, зовнішні контакти і здатність вести неформальну війну проти "Заходу". За винятком ядерної зброї, він нічого не стримує. Усі його карти на столі. Україна бореться з однією рукою, зав'язаною за спиною – своїм власним урядом (який є одночасно некомпетентним і глибоко корумпованим... згадую це на випадок, якщо я ще не згадував про це... сьогодні). А інша рука прив'язана за спиною "Заходом". Ось чому вона "не має карт".

Проблема в тому, якщо Україна, і передусім ЗСУ, зазнають краху, буквально "за 5 хвилин або 2 дні до того, як це зробить росія" (а це ще один випадок у цій війні, де математика говорить однозначно), Пуддінг виграє цю війну.

Сумщина. Оскільки "Україна" (читай: Сирський) вже кілька місяців поспіль виводить з цього сектора одну частину за іншою, послаблюючи таким чином оборону ЗСУ, минулого тижня росіяни просунулися на два кілометри між Кіндратівкою та Андріївкою.

Звичайно, винні в усьому війська ЗСУ, а не їхні некомпетентні командири. Тому в повідомленнях про рейд на село Грабовське йдеться про те, що солдати в цьому місці брехали про ситуацію, їхні командири не контролювали підлеглих, а дисципліна була слабкою. Як повідомляється, це "звичайна справа" в секторах, де бойові дії майже не ведуться.

Тепер є два варіанти: або дивуватися, "як таке могло статися", або знати, що "риба завжди гниє з голови"...

Україна завдала авіаудару по Олексіївці.

Вовчанськ. російські війська, які прорвалися до центру Вільчі, були знищені. Протягом минулого тижня про жодні успіхи російських військ у цьому секторі не повідомлялося.

Куп'янськ. 115-та механізована бригада продовжує знищувати росіян, які намагаються прорватися до Куп'янська. Про територіальні зміни не повідомлялося. Україна заявляє, що в місті все ще перебувають кілька десятків росіян.

Лиман. 3-й корпус ЗСУ повідомив, що завдяки контрнаступу навколо Лимана вирівняв лінії фронту та знищив, поранив або взяв у полон російський полк.

Сіверськ. російські війська атакували Закітне, що за 8 км на захід від Сіверська. росіяни, ймовірно, переправилися через річку Сіверський Донець, щоб увійти в село.

Відео, на якому командир XI корпусу ЗСУ намагається надихнути своїх бійців.

Тим часом Генштаб ЗСУ нарешті визнав, що Україна втратила Сіверськ.

Сирському знадобилося лише два тижні, щоб це з'ясувати. Він... е-е-е... офіційно, це було Оперативне командування "Схід" на чолі з генерал-майором Дмитром Братішком, яке набагато швидше знайшло винних у цій втраті. Ними стали командири 10-ї та 54-ї бригад. Тому обох усунули з посад. "Братішко" також зняв із XI корпусу відповідальність за оборону Сіверська. Офіційна версія така: штаб XI корпусу відвідав бригади і не побачив жодних проблем або невідповідностей у їхніх звітах, бо правду приховали. Отже, командири збрехали начальству.

... і винні в тому, що обидві частини були сильно виснажені, а підкріплення та поповнення були практично відсутні (в цифрах: 0), не Братішко і не Сирський, ви знаєте.

У цій історії не сходяться важливі деталі. За останні сім місяців росія просунулася на 10 км. Темп просування зріс у листопаді і ще більше прискорився у грудні. З публічних повідомлень було очевидно, що там є проблема. Брехали бригади чи ні командиру корпусу, командувачу "Сходу" і Генштабу мало бути зрозуміло, що щось не так. Принаймні ці вищі штаби повинні мати інші джерела інформації, крім звітів бригад. Наприклад, звіти ГУР. Зрештою, "військова розвідка" має дуже конкретні цілі – наприклад, інформувати свого начальника про події на полі бою…

…але хто знає…

Річ в тім, що версія про обдурений штаб корпусу під час інспекції командних пунктів бригад не сходиться. Мене також цікавлять дії командира XI корпусу за останні кілька місяців.

У будь-якому разі, командувач ОК "Схід" Братішко створив тактичну групу "Соледар" як тимчасове командування в Сіверському секторі. Її очолить бригадний генерал Денис Майстренко, колишній командир 54-ї бригади з хорошою репутацією. Братішко також буде тісно співпрацювати з Майстренком. І тоді все буде добре. ... і в України теж...

Братішко був розлючений, коли Сіверськ упав. Згідно з найкращими традиціями Сирського, він вимагав, щоб український прапор був піднятий у Сіверську майже будь-якими засобами. Щоб задовольнити його, наземний дрон (яких не вистачає) доставив прапор до повітряного дронового підрозділу. Вони розмістили прапор на даху зруйнованого залізничного вокзалу, який був оточений росіянами. Це нічого не дало.

Були й інші фактори. За словами родичів і військовослужбовців з бригад, обидві частини були сильно виснажені і майже не отримували підкріплення. Воно йшло до штурмових підрозділів на півдні. Тим штурмовим підрозділам, які безпосередньо підрядковуються Сирському і несуть великі втрати, будучи розтраченими в пропагандистських цілях.

Це не перший випадок. 72-га бригада утримувала свої позиції навколо Вугледара проти неодноразових атак у міцних оборонних позиціях протягом 21 місяця. А потім вони просто не змогли більше триматися, бо ніколи не отримували підкріплення.

Окрім нестачі особового складу, туман заважав українським дронам знищувати наступаючих росіян. Він також дозволяв би українським військам проводити ротацію, але для цього не вистачало військ. росіяни обстрілювали їхні позиції з повітря, ротацію можна було проводити тільки пішки, а позиції на передовій повідомляли, що не спали кілька днів через постійні атаки і неможливість провести ротацію.

Забезпечення – це коли підрозділ має достатньо поповнення, боєприпасів, води та їжі, щоб воювати. Це також про відпочинок: солдатам потрібні регулярні перерви від передової і сон.

Не обов'язково спати вісім годин на добу, і, звичайно, можна обійтися без сну протягом двох-трьох днів. Але це негативно позначається на самопочутті. Якщо ви рухаєтеся, то легше не засинати. Якщо ви сидите в оборонній позиції, дуже важко не заснути. Іноді ваші очі можуть бути широко відкриті, але ви нічого не бачите. Іноді ви бачите те, чого немає. Ви можете перебувати в бойовій позиції, знаючи, що ваше життя під загрозою, якщо ви не побачите наближення росіян, а потім з жахом прокидаєтеся, розуміючи, що спали, скільки, хвилину? П'ять? Миттєвий страх від усвідомлення, що ти поставив під загрозу своє життя і життя хлопця поруч із тобою, дає тобі заряд адреналіну, який тримає тебе в стані повної бадьорості протягом наступних двох-трьох хвилин. Потім ти знову починаєш дрімати, піднімаючи голову, намагаючись боротися з цим...

Завдяки Сирському українська армія має критичні проблеми із забезпеченням і підтриманням боєздатності. Вони тривають щонайменше два роки. Він і його соратники або допускають, або й самі створюють умови, за яких підрозділи втрачають надто багато людей – раз за разом. Далі замикається коло: нестача особового складу робить оборону небезпечнішою, а це знову збільшує втрати.

Це завжди була складна боротьба, але Україна не повинна була сама її ускладнювати. Хтось повинен розірвати це коло.

Медик 30-ї механізованої бригади зайняв свою позицію 13 серпня 2024 року і залишив її 28 жовтня 2025 року, пробувши там 471 день. Укриття було висотою 1,5 метра і розраховане на трьох осіб, але вміщувало до дев'яти. Коли воно було пошкоджене, захисники мусили місяцями пересуватися на колінах.

Пізніше вони поліпшили своє укриття, викопавши яму, але мусили бути обережними, викидаючи землю, бо це могло б сповістити ворога про їхню присутність і спровокувати нові атаки. Вони чекали, поки вночі дрони доставляли їжу та воду, і швидко розкидали невелику кількість землі, перш ніж повертатися до свого прихованого укриття.

Він пропустив багато подій, таких як вибори папи, але причина, через яку він мусив залишатися на позиції так довго, полягала в нестачі військ. 30-та бригада мала б більше військ, але один із її батальйонів був відокремлений і відправлений до Куп'янська.

Костянтинівка. Ймовірно, що в певний момент російські війська окупують Костянтинівку. Тим часом Україна веде тут дуже ефективну оборону і завдає російській техніці та живій силі значних втрат.

росіяни, які сховалися в палаючому будинку, стають мішенню на південному сході Костянтинівки. Біля Степанівки знищено БТР.

28-а бригада зупинила російську атаку з використанням бронетехніки. Останні російські піхотинці були вбиті неподалік від Костянтинівки.

Якщо хтось думає, що тільки українці страждають від некомпетентних офіцерів: бзззз! Вибачте, це не так. Якщо копнути глибше, можна знайти десятки історій, подібних до наступної.

російський солдат вдарив офіцера під час "миротворчої місії" у Вірменії – і його відправили в Україну. Його першим завданням було штурмувати Русин Яр, який зараз захищає 93-тя механізована бригада. Після того, як бронетранспортер, на якому вони їхали, був знищений, вони висадилися і продовжили рух до Русиного Яру. Він наступив на міну, призначену для поранення ноги, але вона вибухнула лише частково, тому він зміг продовжити рух. Він прикривав свого напарника, який штурмував будинок і був убитий. Він вирішив здатися.

Через дрони було важко проводити ротацію. З тієї ж причини було важко відправити російських полонених в тил, тому він залишився з двома українськими захисниками. Він допомагав готувати оборону, оскільки його підрозділ, 242-й полк, брав полонених, а 245-й полк цього не робив і не розрізняв українських захисників та російських полонених. Двоє українців добре ставилися до нього і навчили його трохи української мови, яку він міг розуміти, але не говорити. Він провів понад 60 днів на передовій, перш ніж його перевели в тил. Двоє українських солдатів перебували на цій позиції понад три місяці.

Добропілля. На північ від Разіного, по дорозі до Родинського, російська колона, що складалася з 4 танків, 12 БМП і 5 позашляховиків, була зупинена артилерією і мінами, встановленими дронами. Якщо в будь-якій точці України задіяні бомбардувальні дрони, є ймовірність, що ними керує група Лазара.

Танк-міномет може використовувати міст для переправи через невеликий струмок або протитанковий рів. Така машина та 11 інших броньованих машин були знищені на шляху до Шахового. Ще одна колона, що прямувала до Шахового, теж ліквідована.

Одинокий росіянин намагається перетнути відкрите поле. Інший одинокий росіянин виявлений дроном із засідки. російські авіаудари не припиняються.

Покровськ. Офіційний Київ продовжує обходити проблему визнання втрати Покровська та Мирнограда. Настільки, що навіть приватні контакти в ЗСУ більше не можуть відкрито визнавати нічого подібного, "СБУ всюди", навіть коли все очевидно. Відповідно, у повідомленні вищого керівництва України від 27 грудня йдеться: "Вище політичне керівництво держави-агресора знову вдається до поширення фейкових заяв про значні "успіхи" російської армії на полі бою. Насправді повідомлення Кремля про захоплення... Мирногораду не підтверджуються фактами. Оперативна ситуація в Мирнограді також залишається складною, але ворожі підрозділи, як і раніше, не змогли реалізувати свої плани щодо захоплення агломерації Покровськ-Мирноград, тому вдаються до використання зброї дезінформації".

Нижче наведена карта була опублікована 27 грудня.

Для порівняння.

Рожеві крапки вказують на присутність росіян

Також для порівняння: кадр з відео, опублікованого "тупоголовими командирами" у Москві, на якому показано іншу групу військ ЗСУ в "Дмитрові" (Мирноград) у процесі капітуляції.

…принаймні ця група не була страчена відразу після роззброєння…

"Скала" атакує росіян у західній частині Покровська. Втрачено танк М1 і БМП.

Знищено ракетну установку.

Великомихайлівка. Сирський передислокував батальйон 92-ї бригади на південь від Покровська і перехопив росіян, які використовували поні в атаці. росіяни раніше використовували тварин для транспортування і логістики за лінією фронту, але тепер вони використовують їх в атаках.

росіяни зазнали атаки в Данилівці. росіяни просуваються в Андріївку.

Три штурмові "Лади" знищено, а піхоту переслідують.

Ситуація в цьому секторі дуже мінлива, і, ймовірно, невеликі групи росіян розкидані на відстані до п'яти кілометрів за вказаною лінією фронту.

Гуляйполе. Кілька тижнів тому 102-га бригада зазнала поразки на фронті. Один батальйон відступив, але про це не повідомили сусідні батальйони, які протягом місяця зазнали оточення і великих втрат. В результаті 102-га бригада була відведена. Два батальйони, які зазнали важких втрат, були розформовані, а їхні війська використані як підкріплення. Один батальйон, який прорвав оточення, був переведений до 106-ї бригади територіальної оборони і перейменований на 1-й батальйон. Потім цей батальйон був відокремлений від 106-ї бригади і приписаний до 225-го штурмового полку, який захищав Гуляйполе.

Під час розгортання в Гуляйполі троє росіян прорвалися на 700 метрів через передові підрозділи України і наблизилися до командного пункту 1-го батальйону, в якому перебувало щонайменше десять українських військовослужбовців. Замість того, щоб битися, вони втекли, залишивши всі свої комп'ютери та документи, включаючи старий прапор 102-ї бригади.

Командир 1-го штурмового полку заявив, що охорона їхнього командного пункту була слабкою і що вони не мали достатньо військ для його захисту. Це правда. Також правдою є те, що на цьому етапі війни не повинно бути такого рівня дисфункції. Це провал усього ланцюга командування аж до головнокомандувача і президента.

Місто зазнало бомбардування з повітря, артилерійських обстрілів, ракетних ударів та ударів безпілотників. Атаки українських безпілотників свідчили про те, що невеликі російські групи просунулися на три кілометри вперед від передових позицій України. Перший російський прапор з'явився в центрі міста поблизу захопленого командного пункту.

Потім росіяни заполонили місто по всій його території та вздовж річки. У місті було зафіксовано 41 випадок появи росіян з прапорами на території площею 8 x 4 км. Україна зупинила росію на околицях міста і проводить контрнаступ.

Офіційна позиція Києва щодо подій у Гуляйполі схожа на позицію щодо Покровська-Мирногорада: вище командування України заявляє, що твердження росії про захоплення Гуляйполя не відповідає дійсності: "Ситуація в Гуляйполі Запорізької області складна, але оборонна операція в населеному пункті триває. Українські військові продовжують активно знищувати групи піхоти загарбників у місті".

Тим часом росіяни стратили ще трьох роззброєних полонених…

Запоріжжя. Два тижні тому українці виявили склад, заповнений броньованими машинами.

Херсонщина. 34-та бригада морської піхоти за один день здійснила чотири удари по російських бункерах і сенсорах. російські та українські команди безпілотників часто додають до своїх відеороликів текст, в якому глузують з протилежної сторони, оскільки обидві сторони перехоплюють сигнали одна одної. Зазвичай на кожну успішну атаку припадає десять невдалих ударів через перешкоди та збиття, але цього дня всі чотири удари були успішними.

Бої в Степногірську тривають. Український авіаудар спрямований на південний край села. За 150 метрів на північ росіяни атакували будівлю, яку захищали українці.

Джерело: частина 1, частина 2 та частина 3