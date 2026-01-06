Операція, яка сколихнула світ 3 січня 2026 року, виявилася не тим, чим здавалася на перший погляд. Том Купер розкриває справжні мотиви масштабного рейду США у Венесуелі, до якого залучили 150 літаків і який завершився викраденням Ніколаса Мадуро. Але чи справді йшлося про демократію та свободу, як стверджує Вашингтон?

Оскільки багато хто запитує про Венесуелу, я розпочну свій рік на цьому блозі з короткого огляду того, що сталося там рано вранці 3 січня 2026 року...

Для мене все почалося з досить заплутаних повідомлень про "детонації" та "низьколітаючі літаки" в районі Каракаса. Потім з'явилися повідомлення про "потужні детонації" та "вогонь і дим", що виникли в результаті. Однак протягом кількох годин залишалося незрозумілим, чи справді відбувається якась "американська атака"...

Незважаючи на те, що спочатку про цю атаку майже не повідомляли, її масштаби були набагато більшими, ніж здається, навіть якщо її цілі були "обмеженішими", ніж можна було б очікувати, стежачи за нарощуванням військової присутності США в Карибському басейні протягом грудня. Ба більше, американські збройні сили (а також розвідувальні служби) не лише завжди використовують "усе", що мають, усі засоби, які є в їхньому розпорядженні, а й, принаймні теоретично, можна було б очікувати, що вони завдадуть багато ударів, аби гарантувати успіх. Адже сьогодні "успіх" вимірюється здатністю здобути й утримати повну обізнаність про ситуацію, одночасно позбавивши обізнаності ворога, щоб можна було увійти, виконати місію і вийти з "нульовими втратами".

Та вони цього не зробили. Але почнемо з початку...

Операція "Абсолютна рішучість" була розпочата приблизно о 23:00 2 січня, і в ній брали участь американські війська, розгорнуті щонайменше на 20 базах в США та за кордоном. Принаймні, за офіційними повідомленнями з різних джерел у Вашингтоні, в операції було задіяно до 150 літаків – від Boeing E-3G Sentry, Boeing RC-135V/W Rivet Joint, EC-130H Compass Call, E-3D Hawkeye і P-8A Poseidon AWACS до літаків зв'язку/електронної/сигнальної розвідки (COMINT/ELINT/ SIGINT), від бомбардувальників Boeing B-1B до винищувачів-бомбардувальників F-22A Raptor, F-35A і F-35B Lightning II, F/A-18E/F Super Hornet, літаків радіоелектронної боротьби EF-18G Growler і літаків Bombardier E-11A Battlefield Airborne Command Node, а також різних безпілотників, таких як RQ-170 Sentinel.

Кадр з відео, на якому зображено один з літаків RQ-170, що повертається з місії над Венесуелою.

Їхнім завданням було достатньою мірою придушити венесуельську протиповітряну оборону, щоб велика група вертольотів 160-го полку спеціальних операцій, що перевозила бійців Delta Force (з армії США) та агентів ФБР, змогла дістатися до резиденції президента Мадуро в Каракасі.

Це також пояснює, чому ця операція залишилася "відносно обмеженою": США, очевидно, не прагнули жодної "великої війни", навіть "швидкої зміни режиму": Дампф хотів викрасти Мадуро.

Це стало очевидним вже з того факту, що, на мій подив, там ніхто не подумав про удар по об'єктах в районі Пунто-Фіхо – бази на півострові Парагуана. Це одна з найпівнічніших точок Венесуели, де розташована велика радіолокаційна станція з китайськими радарами дальнього радіолокаційного спостереження та раннього попередження, здатними сканувати більшу частину Карибського басейну. Зазначені об'єкти також захищені однією з венесуельських систем протиповітряної оборони С-125 "Печора-2". Тому я очікував, що будь-який удар США по Венесуелі розпочнеться зі знищення зазначених баз/об'єктів. Наразі я не знайшов жодної інформації, яка б підтверджувала, що це було саме так.

Натомість американські планувальники зосередилися "виключно на питаннях, які мали безпосереднє значення для виконання місії". Відповідно, їхніми основними цілями були кілька "гарнізонів ЗРК" венесуельських збройних сил у районі Каракаса: бази для підрозділів, оснащених радарами дальнього радіолокаційного спостереження та ЗРК, такі як у Ла-Гуайрі (на північ від Каракаса; включаючи військово-морську базу та порт); палац Мірафлорес і гірські казарми (на півночі Каракаса); авіабаза Ла-Карлота і величезне військове місто Форт-Тіуна (на південному сході і півдні Каракаса); а також Форт-Гуайкапуро (на півдні Каракаса). Крім того, що показано на цій карті, більше нічого:

Під наведенням щонайменше двох літаків E-2D Hawkeye AWACS, удар підтримували літаки радіоелектронної боротьби EF-18G Growler. Вони заглушили венесуельські радари та засоби зв'язку, відкривши шлях безпілотникам RQ-170 Sentinel, винищувачам-бомбардувальникам F-22A та F-35A/C для знищення систем зв'язку. Справді, першими ударами були уражені вузли зв'язку на авіабазі Генералісімуса Франсіско де Міранда (Ла-Карлота) і форті Тіуна. Також було уражено систему ППО "Бук-М2Е", що захищала аеропорт Ігуероте.

Уламки знищеної в районі Ла-Гуайри ЗРК "Бук-М2Е" (для порівняння на вставці внизу ліворуч показана система в непошкодженому стані).

Я припускаю, що літаки B-1B завдали удару по авіабазі Капітан Мануель Ріос, що розташована на південь від Каракаса, використовуючи такі засоби, як GPS-керовані бомби GBU-31 JDAM: це головна база С-300 у Венесуелі.

Поки це тривало, а вибухи справді струшували більшу частину столиці Венесуели, велика група ггелікоптерів 160-го полку спеціальних операцій, що перевозила бійців Delta Force та агентів ФБР, з'явилася над Каракасом і попрямувала до резиденції Мадуро.

Теоретично, якщо врахувати, що дуже вразливий вертолітний загін не був розбитий на шматки венесуельськими С-300, Бук-М2Е, Печора-2, Містралями та різноманітними ПЗРК, можна зробити висновок: операція зі знищення військових комунікацій країни та виведення з ладу ЗРК була дуже ефективною.

Поки F-22, F-35, F/A-18E/F, AH-64 та UH-60 (можливо, кілька старих ударних вертольотів AH-1 Cobra також брали участь) забезпечували прикриття вогнем, CH-47 приземлилися на території комплексу і висадили оперативників Delta. Мадуро та його дружина Сілія Флорес були заарештовані, посаджені на один з гелікоптерів і доставлені на десантний корабель USS Iwo Jima (LHD-7), що курсував біля узбережжя.

USS Iwo Jima, як його бачили кілька днів тому, коли він йшов крізь туман.

Мадуро, якого бачимо із закритими очима та затуленими вухами, під вартою агентів DEA на борту корабля USS Iwo Jima.

Як повідомляється, незабаром після цього в повітря піднявся один літак Су-30 ВПС Венесуели, але його екіпаж не отримав підтримки з землі, не зміг знайти американські війська, що відходили, і був змушений кружляти над Каракасом. Після світанку злітали ще один Су-30 і F-16, яких сфотографували місцеві жителі, але вони теж нічого не знайшли.

Тим часом венесуельські офіційні особи повідомили, що внаслідок нападу загинули "щонайменше 40 осіб, серед яких цивільні та військові": двоє американських солдатів отримали поранення, а один вертоліт був пошкоджений.

Венесуельський уряд все-таки зумів показати заздалегідь записане інтерв'ю з Мадуро, в якому він пояснив, що США нав'язують зміну режиму, щоб відновити контроль над нафтовими запасами країни. Він також закликав народ "до дії" і наказав "реалізувати всі плани національної оборони". Нарешті, Мадуро оголосив "стан зовнішньої агресії". Однак на момент трансляції цього інтерв'ю Мадуро і його дружина вже були за межами країни. Вони були перевезені до Пуерто-Рико, а звідти – до бази Національної гвардії Стюарт поблизу Нью-Йорка, де обоє були звинувачені Південним округом Нью-Йорка у наркотероризмі, змові, змові з метою ввезення кокаїну, володінні кулеметами та вибуховими пристроями, а також змові з метою володіння кулеметами та вибуховими пристроями...

Вибачте, але тут не можу не зауважити: судова влада США могла б миттєво видати ордер на арешт і притягнення до відповідальності Дампфа за набагато гірші злочини...

Але так, у 2026 році судова влада США "може" притягнути до відповідальності іноземного президента за порушення законів США, але не американського президента.

Навіть більше: попри всі заяви про "демократію і свободу", які систематично придушує сам Дампф і його банда в США і про те, як США "будуть керувати країною доти, доки ми не зможемо здійснити безпечний, належний і розсудливий перехід" (цитата Дампфа), уряд Мадуро залишається при владі. Верховний суд доручив віцепрезидентці Делсі Родрігес взяти на себе повноваження Мадуро під час його відсутності; міністр оборони Володимир Падріно Лопес залишається на чолі збройних сил; останні зараз розгорнуті... от і все.

Звичайно, є повідомлення про масові демонстрації в Каракасі, а також у Флориді в США, на честь падіння Мадуро, але, вибачте, я не вражений. За останні 22 роки бачив багато подібних демонстрацій в Іраку та Ірані...

Інакше кажучи, цілі Дампфа не пов'язані зі свободою, демократією чи чимось подібним у Венесуелі, а з:

– відволіканням уваги американської громадськості від скандалу Епштейна та подібних справ у США (де слід пам'ятати, що сьогодні був останній термін, встановлений законом для Міністерства юстиції Дампфа, щоб подати до Конгресу письмове обґрунтування щодо будь-яких документів з файлів Епштейна, які міністерство відредагувало або приховало);

– усуненням Мадуро як перешкоди для укладення тієї чи іншої "угоди" з його наступниками, насамперед братами Родрігес, Діосдадо Кабелло, вищим командуванням збройних сил тощо...

– зниженням цін на нафту (наскільки це можливо), щоб досягти хоча б деякого поліпшення в економіці США...

Нарешті, слід пам'ятати, що агент Краснов, тим часом, також стикається з вимогами про відставку з боку Конгресу США.

Причиною, яка спонукала групу з 47 конгресменів (як від Демократичної, так і від Республіканської партії) офіційно вимагати його відставки, став витік меморандуму, в якому стверджується, що Трамп втручався у перебіг активних військових операцій з метою особистої політичної вигоди і що він наказав затримати ухвалення важливих рішень щодо оборони, доки певні генерали не погодилися з'явитися на передвиборних заходах і публічно підтримати його.

Члени комітетів з питань збройних сил та закордонних справ Палати представників ознайомилися з меморандумом у захищеному приміщенні і назвали докази "беззаперечними". Відтак, голова республіканського комітету Майкл МакКоул зачитав вимогу про відставку в залі Палати представників, заявивши, що не може мовчати, коли національна безпека перебуває під загрозою. Юридичні експерти з усього політичного спектру заявляють, що ці звинувачення є "серйозним зловживанням владою" і (можливо) "злочинною поведінкою"...

Як завжди, Дампф відреагував бурхливими запереченнями, назвавши все це обманом і атакувавши республіканців, які вийшли з лав...

Інакше кажучи: Дампф не лише має серйозні проблеми через справи Епштейна, але й зараз перебуває у конфлікті зі значною частиною MAGA-більшості в Конгресі. Тому йому потрібно відволікти увагу громадськості, насамперед у США (де, мабуть, громадськість найлегше відволікти). Мадуро, який встановив контроль над країною за допомогою режиму, що нагадує квазі-духовенство Ірану, запропонував себе як підхожого ідіота, з яким можна погратися. Це, власне, і все, що можна сказати про цю справу.

... за винятком того, що Збройні сили США зараз, здається, поводяться точно так само, як і Збройні сили російської федерації. Дивіться: вони влітають у повітряний простір, де літають цивільні літаки, без попереднього повідомлення та з вимкненими транспондерами IFF, тим самим ставлячи під загрозу життя невинних цивільних осіб. Чесно кажучи, навіть це не є насправді "новим".

Щонайменше так само ганебним, як і вся ця "військова операція" США, є реакція усіх можливих "демократій і свободолюбних" зомбі-ідіотів, які керують ЄС і Великою Британією: я дивуюся лише, що жоден з них не побіг до Вашингтона лизати черевики Дампфа...

