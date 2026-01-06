Норвегія готова долучитися до безпекової місії в Україні

Осло має підтвердити союзникам готовність долучитися до міжнародних зусиль в Україні за умови наявності надійного перемир’я.

Норвегія готова розглянути можливість направлення своїх військових в Україну в межах міжнародної безпекової місії, однак лише після встановлення дієвого режиму припинення вогню.

Про це заявив прем’єр-міністр країни Йонас Гар Стере, передає NRK.

За його словами, 6 січня Осло має підтвердити союзникам готовність долучитися до міжнародних зусиль в Україні за умови наявності надійного перемир’я.

"Найважливішим зараз є робота над гарантіями безпеки для України після можливої домовленості про припинення вогню з росією", — заявив Стере.

Прем’єр зазначив, що країни Північної Європи і Балтії беруть на себе відповідальність за формування й підготовку окремої української бригади безпосередньо на території України.

"Я не виключаю, що норвезькі військові також можуть займатися підготовкою українських військовослужбовців в Україні", — сказав норвезький прем’єр.

За словами Стере, питання гарантій безпеки для України є ключовим на порядку денному саміту "Коаліції охочих" у Парижі.

"Мета — зробити так, щоб можливий мир і завершення війни не стали передумовою для швидкого відновлення нового конфлікту. Саме тому гарантії безпеки мають вирішальне значення", — наголосив глава норвезького уряду.

Прем’єр підкреслив, що ці гарантії мають бути реальними, а основою безпеки залишається здатність України самостійно захищати свою державу. Водночас Стере визнав, що питання кордону між Україною та росією залишається одним із найскладніших, зокрема, в контактах між Україною, європейськими країнами і США.

"У напрацюванні можливого переговорного рішення, а переговорів з росією ще не було, саме територіальне питання є найважчим", — зазначив прем’єр Норвегії.