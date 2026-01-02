Війна в Україні виявила нову нішу на ринку озброєнь – міні-крилаті ракети, які за ціною порівняні із БпЛА, але мають кращу живучість. Науковий співробітник Університету Осло в Норвегії Фабіян Гоффманн, який також є позаштатним дослідником Центру аналізу європейської політики, дає стислий огляд європейського ринку міні-крилатих ракет на 2026 рік.

Війна в Україні продемонструвала корисність нового класу ракетних систем, які часто називають "міні-крилатими ракетами". Ці системи мають багато спільних характеристик із важчими, традиційними крилатими ракетами наземного базування, але пропонуються за значно нижчою ціною, зазвичай від 150 000 до 300 000 доларів.

Все більше виробників у Європі та США пропонують рішення у вигляді міні-крилатих ракет. 2026 рік може виявитися вирішальним для розподілу ринкових часток у цьому дедалі важливішому та конкурентнішому сегменті ракет.

У цій публікації розглядаються випадки використання та обґрунтування придбання міні-крилатих ракет, а також зроблено огляд американських та європейських виробників, які змагатимуться за частку ринку в Європі у 2026 році.

Що таке міні-крилаті ракети і чим вони відрізняються від безпілотників великої дальності?

Міні-крилаті ракети за формою нагадують великі крилаті ракети: вони мають довгий, стрункий фюзеляж, відносно невеликі крила, які часто розгортаються після запуску, та повітрозабірники для зазвичай турбореактивного двигуна. Функціонально вони поєднують відносно велику дальність з середньо-високою дозвуковою швидкістю та малим чи помірним корисним навантаженням, залежно від конструкції.

Ці характеристики відрізняють міні-крилаті ракети від безпілотників великої дальності, які зазвичай працюють на нижчих дозвукових швидкостях і тому покладаються на більші аеродинамічні поверхні, щоб залишатися в повітрі. Такий профіль польоту зазвичай означає слабший стелс-профіль і менше корисне навантаження. Дрони великої дальності також, як правило, менш досконалі за архітектурою системи, що часто знижує точність на кінцевій стадії і підвищує вразливість до систем протиповітряної оборони, які використовують жорсткі та м'які засоби ураження, включно з електронною війною.

Втім межа між міні-крилатими ракетами та дронами великої дальності залишається розмитою. У міру того як дрони великої дальності стають швидшими, витривалішими, здатними нести більше корисне навантаження і дорожчають, їхній профіль можливостей дедалі більше збігається з профілем міні-крилатих ракет, і їх використовують у подібних ролях.

Чому міні-крилаті ракети є корисними?

Міні-крилаті ракети заповнюють прогалину між доступними одноразовими безпілотними літальними апаратами великої дальності та дорогими високотехнологічними ракетними системами, зокрема важкими крилатими та звичайними балістичними ракетами. Вони зберігають доступність та одноразовість БпЛА великої дальності, водночас, у принципі, забезпечуючи вищу живучість та летальність, хоча масштаб цих переваг залежить від контексту.

Можна виділити два сценарії застосування. По-перше, вони є привабливими, коли безпілотники великої дальності не мають достатньої летальності або живучості, але використання важких ракет було б надмірним і неефективним з погляду витрат. У таких випадках міні-крилаті ракети дозволяють зарезервувати дефіцитні високотехнологічні системи для цілей, які дійсно потребують їхніх можливостей.

По-друге, в умовах бойових дій, де дрони навряд чи виживуть, а ефективність використання обмежених запасів дорогих ракет є невизначеною, міні-крилаті ракети пропонують компроміс між вартістю та живучістю, даючи змогу намагатися нейтралізувати цілі без надмірних втрат у разі невдачі атаки.

Міні-крилаті ракети навряд чи замінять дрони або важкі ракетні системи. Натомість вони виконують переважно допоміжну роль. Винятком може бути їх застосування в арсеналах менших держав з обмеженим оборонним бюджетом: міні-крилаті ракети здатні дозволити таким країнам змогу сформувати потужний ракетний арсенал, там де раніше це було недосяжно. У цьому разі їхня роль стає не допоміжною, а визначальною.

Ринок міні-крилатих ракет у Європі та США

Все більше американських та європейських виробників виходять на ринок міні-крилатих ракет, серед них як відомі компанії, так і нові стартапи та великі підприємства. З огляду на потенційний попит, така експансія не є дивиною.

За обережними оцінками, лише європейські країни-члени НАТО можуть потребувати близько 20 000 міні-крилатих ракет у мирний час і значно більше в умовах погіршення безпеки. За середньої вартості одиниці від 150 000 до 300 000 доларів це означає, що європейський ринок становить приблизно 3-6 мільярдів доларів.

У США стартапи Zone 5 Technologies і CoAspire розробляють міні-крилаті ракети для ВПС США в рамках програми ERAM (Rusty Dagger і RAACM), метою якої є створення недорогих крилатих ракет до кінця 2026 року. Обидві системи також планується поставити Україні, яка отримала дозвіл на придбання до 3350 ракет типу ERAM.

Компанія Kongsberg нещодавно придбала контрольний пакет акцій Zone 5 Technologies, ймовірно, з метою продажу Rusty Dagger та аналогічних продуктів європейським клієнтам, з потенціалом для місцевого виробництва. Anduril підписала широкі угоди про співпрацю з тайванськими, польськими та німецькими виробниками з метою розробки локалізованих варіантів своєї міні-крилатої ракети Barracuda. Lockheed Martin і Kratos реалізують паралельні зусилля, хоча без підтверджених клієнтів.

У Європі компанія Destinus наразі пропонує перевірену в боях міні-крилату ракету Ruta, яка широко використовується в Україні, а чеська фірма LPP планує випустити ракету Narwhal протягом 2026 року. Компанія MBDA представила концепцію CROSSBOW, яка може бути запущена у виробництво до середини 2026 року, якщо з'явиться замовник. RCM2 від MBDA Germany, яку німецькі збройні сили, ймовірно, закуплять у середині – наприкінці 2020-х років, займає нішу вищого класу (ймовірна вартість від 500 000 до 1 мільйона доларів), яка є містком між сегментом міні-крилатих ракет і більш дорогими ракетними системами.

Європейські виробники можуть отримати політичну вигоду в умовах напружених трансатлантичних відносин, але тільки якщо вони зможуть наростити виробництво і забезпечити стійкість ланцюгів поставок. Деякі держави також можуть розглянути можливість закупівлі українських ракет, особливо якщо війна в Україні сповільниться і українські виробники матимуть надлишкові виробничі потужності. У цьому випадку вдосконалені експортні варіанти міні-крилатих ракет, такі як "Пекло", "Барс" або "Паляниця", можуть стати вигідними варіантами для європейських замовників. Однак у найближчій перспективі це видається малоймовірним.

Висновок

Кілька європейських держав, ймовірно, будуть прагнути отримати міні-крилаті ракети протягом 2026 року. З огляду на кількість нових учасників ринку поряд із вже відомими компаніями, сегмент міні-крилатих ракет можна вважати одним із найбільш конкурентних сегментів світового, а особливо європейського, ринку ракет.

До кінця 2026 року стане зрозуміліше, які гравці стануть лідерами в цьому сегменті і як американські конкуренти порівнюються зі своїми європейськими колегами. Цей результат, ймовірно, також багато скаже про майбутню структуру європейського ринку ракет і роль, яку в ньому відіграватимуть Сполучені Штати.

