Важкі, середні та легкі. Комплексний огляд українських ракет і БпЛА великої дальності – Фабіян Гоффманн

Приблизно рік тому я розглядав останні доповнення до арсеналу звичайних далекобійних засобів України. Через рік можливості України в області ракет і безпілотників великої дальності помітно розширилися і диверсифікувалися. Крім того, зараз доступна значно надійніша інформація про характеристики звичайних далекобійних засобів, які Україна застосовувала протягом війни.

Цей допис пропонує оновлений огляд арсеналу цих засобів України на 2025 рік, включаючи всі підтверджені ракетні системи та безпілотники з дальністю 150 кілометрів і більше. Програми, що ґрунтуються лише на спекуляціях або не мають достатніх публічних даних, виключені.

Класифікація ракет

Я поділяю звичайні засоби ураження великої дальності України на три категорії: важкі, середні та легкі одноразові.

Важкі засоби мають значне корисне навантаження, яке тут визначається як 200 кілограмів і більше, що дозволяє їм надійно загрожувати широкому спектру цілей одним ударом. Їхнім головним недоліком є те, що ці системи часто дорожчі та складніші у виробництві, ніж їхні легші альтернативи.

Середні засоби несуть менші, але все ж значні корисні навантаження, які тут визначаються як 100–200 кілограмів. Вони мають відчутну руйнівну силу, але загалом є менш летальними, ніж їхні важчі аналоги, особливо проти структурно зміцнених цілей. Деякі системи цієї категорії іноді описують як "ракетні дрони", хоча цей термін є оманливим. З огляду на їхні технічні характеристики, більш точним є термін "мінікрилаті ракети", оскільки вони мають більшість характеристик традиційних крилатих ракет, але зазвичай менші за розміром, ніж багато довоєнних моделей.

Легкі засоби мають корисне навантаження менше 100 кілограмів. Це значно зменшує їхню летальність проти зміцнених цілей, а невеликий радіус ураження часто ускладнює компенсацію кінцевої неточності. Водночас ці системи відносно прості у виробництві та порівняно доступні за ціною.

Основні тенденції на кінець 2025 року

На графіку вище представлено огляд арсеналу звичайних далекобійних засобів України на кінець 2025 року, на якому окремі ракетні системи та дрони зображено відповідно до їхньої дальності та вантажопідйомності. Імпортні системи позначено червоним кольором, а вітчизняні – синім. Для зручності читання на графіку не показано FP-5 "Фламінго", яка є винятком через свою надзвичайну вантажопідйомність і дальність (1150 кілограмів і 3000 кілометрів), але про неї йдеться нижче.

Зауважте, що ці дві змінні самі по собі мало що говорять про живучість або точність. Однак вони дають базове уявлення про типи цілей, які ці системи можуть досягти і знищити.

Наприкінці 2025 року переважна більшість звичайних далекобійних засобів ураження України належатиме до категорії легких. Українські виробники виготовили різноманітні системи, здатні завдавати ударів на велику відстань, зокрема безпілотники великої дальності, але вони все ще мають труднощі з інтеграцією корисного навантаження вагою 100 кілограмів і більше.

Наразі до категорії легких систем належать дванадцять систем, тоді як до середніх і важких систем належать лише дев'ять (включно з "Фламінго", яка не відображена на графіку). Крім того, Україна залишається залежною від західних поставок важких ракетних систем. Єдині три українські програми, що включені до цього переліку, – "Фламінго", "Сапсан" і "Довгий Нептун" – кожна з яких зіштовхується з невизначеністю.

У міру наближення 2026 року, коли українська програма створення звичайних далекобійних засобів вступить у свою завершальну фазу, головним пріоритетом залишатиметься доопрацювання та розширення виробництва вітчизняних важких ракетних систем. З огляду на потенційне посилення тиску з боку США з метою прийняття невигідного переговорного врегулювання, ці ракетні системи можуть стати важливим джерелом самостійного стратегічного впливу.

Нижче я коротко розглядаю кожен підтверджений конвенційний далекобійний засіб в арсеналі України. Я надаю зображення або цифрову візуалізацію, якщо це не суперечить авторським правам; в іншому випадку додаю зовнішнє посилання.

Українські важкі ракети

ATACMS

Світлина: Корпорація Lockheed Martin

Україна вперше отримала балістичні ракети малої дальності ATACMS, вироблені американським виробником Lockheed Martin, у жовтні 2023 року. З того часу поставлялися три їхні модифікації.

Першою підтвердженою модифікацією була M39 ATACMS з дальністю 185 кілометрів і боєголовкою калібру 560 кілограмів, що містила 950 бомб M74. Варіант M39 керується виключно інерційною навігаційною системою (INS).

Другим варіантом, використання якого було вперше підтверджено у квітні 2024 року, був M39A1 ATACMS із дальністю до 300 кілометрів, вбудованим супутниковим приймачем (GNSS) і зменшеною боєвою частиною у вигляді 300 бомб M74.

Перший варіант ATACMS з унітарною боєголовкою був вперше використаний у травні 2024 року. Найімовірніше, це був або M48, або дещо сучасніший M57. Обидва варіанти мають наведення INS/GNSS, унітарну боєголовку WAU-23/B вагою 227 кілограмів і дальність до 300 кілометрів.

Наприкінці 2025 року Україна навряд чи матиме значні запаси балістичних ракет ATACMS.

FP-5 "Фламінго"

Світлина: Fire Point

У серпні 2025 року виробник Fire Point представив крилату ракету FP-5 "Фламінго" для наземних атак. Ракета була вперше використана вже у вересні, хоча з неоднозначними результатами застосування. За повідомленнями, ракета має боєголовку вагою 1150 кілограмів і дальність польоту до 3000 кілометрів. Вона керується системою INS/GNSS на середній ділянці траєкторії і, як відомо, не має кінцевого навідного пристрою.

Хоча виробник зробив амбітні заяви про масове виробництво ракети, коли вона була вперше представлена, про її використання досі не повідомлялося широко.

Р360Л "Нептун-Д"

Р360Л "Нептун-Д" (також відомий як "Довгий Нептун") був вперше представлений у серпні 2025 року і є збільшеною версією протикорабельної крилатої ракети Р360 "Нептун", оптимізованою для наземних атак, яка досягла початкової оперативної готовності в середині 2021 року, за кілька місяців до повномасштабного вторгнення. "Нептун" був розроблений українським виробником КБ "Луч".

За українськими даними, її дальність становить до 1000 кілометрів, а боєголовка важить 260 кілограмів. Згідно з відкритою інформацією, ракета має вдосконалену систему наведення, яка, ймовірно, включає висотомір з функцією узгодження контурів місцевості (TERCOM) для забезпечення резервного навігаційного забезпечення в умовах відсутності GNSS. Ракета може нести оптимізований для наземних атак кінцевий шукач наведення, подібний до інших модифікованих варіантів "Нептун", хоча це досі не підтверджено.

"Сапсан"

Світлина: VoidWanderer/Ліцензія Creative Commons

"Сапсан" – це балістична ракета малої дальності, розроблена і вироблена українським виробником "Південне конструкторське бюро". У травні 2025 року Україна оголосила, що "Сапсан" пройшов бойові випробування і в червні почалося його серійне виробництво. Проте статус програми залишається дуже невизначеним.

Джерела зазвичай оцінюють дальність польоту в 300–500 кілометрів, а корисне навантаження – приблизно в 480 кілограмів. Наведення здійснюється за допомогою INS/GNSS. Деякі звіти вказують на інтеграцію кінцевого навідного шукача, але це залишається непідтвердженим.

Storm Shadow/SCALP-EG

Світлина: Міністерство оборони України, скріншот із відео

Першою важкою ракетною системою України була крилата ракета наземного ураження Storm Shadow, вперше застосована в травні 2023 року. З липня 2023-го Україна почала отримувати французькі, а згодом італійські крилаті ракети наземного ураження SCALP-EG, які є майже ідентичними за конструкцією та характеристиками.

Ракета виготовляється компанією MBDA і несе 450-кілограмову багатоцільову боєголовку, що складається з основного кумулятивного заряду і додаткового проникаючого елемента, що забезпечує значну здатність знищувати тверді цілі. Її система наведення є надійною і дублюючою, поєднуючи INS/GNSS і TERCOM для наведення на середній ділянці траєкторії, а також інфрачервону тепловізійну головку самонаведення для наведення на кінцевій ділянці траєкторії.

Враховуючи, що Франція, Італія та Велика Британія, найімовірніше, не накопичували експортні версії з обмеженою дальністю, Україна майже напевно отримала базову версію з некласифікованою дальністю 560 кілометрів. Якщо ракета не була ретроактивно обмежена в дальності, наприклад, за допомогою оновлення програмного забезпечення, Україна повинна мати доступ до повної дальності.

До кінця 2025 року Україна, вірогідно, збереже лише невеликий потенційний запас ракет Storm Shadow/SCALP-EG, оскільки більшість поставлених боєприпасів, наймовірніше, вже витрачено, а запаси європейських партнерів значною мірою також виснажені.

Українські середні ракети

"Товстий Нептун"

Світлина: Міністерство оборони України

У жовтні 2025 року Україна представила ще одну модифіковану версію ракети "Нептун" з конформними паливними баками, що створюють опуклий профіль, хоча ця версія ще не отримала офіційної назви. Як і інші версії "Нептуна", ця ракета, ймовірно, виготовлена конструкторським бюро "Луч".

Ракета, судячи з усього, зберегла оригінальний діаметр і загальну геометрію, але отримала додаткові зовнішні паливні баки, що дозволяє припустити, що вона, вірогідно, має ту саму 150-кілограмову боєголовку, що і базова модель "Нептуна". Дальність польоту залишається непідтвердженою, хоча її збільшення до 400–600 кілометрів видається цілком імовірним. Також можливо, що ця модифікація оснащена оптимізованим для наземних цілей кінцевим навідним пристроєм, як це було повідомлено про попередні модифікації "Нептуна".

"Паляниця"

"Паляниця" – мінікрилата ракета, вироблена українським виробником "Укроборонпром", була представлена в серпні 2024 року, але деталі про цю зброю стали відомі лише у вересні 2025-го.

За повідомленнями, ракета має дальність 600–700 кілометрів і вантажопідйомність до 100 кілограмів. Вона керується за допомогою INS/GNSS і, як відомо, не оснащена спеціальною системою кінцевого наведення.

Р360 "Нептун"

Зображення: Wikimedia Commons

У серпні 2023 року з'явилися перші повідомлення про те, що Україна використовує модифіковані версії протикорабельної крилатої ракети Р-360 "Нептун".

Ракета, ймовірно, зберігає оригінальну дальність 300 кілометрів і боєголовку вагою 150 кілограмів базового варіанту, але, за повідомленнями, має інфрачервону тепловізійну головку самонаведення, оптимізовану для ураження наземних цілей, яка замінила активну радіолокаційну головку самонаведення оригінальної версії.

Неясно, чи продовжується виробництво цього варіанту "Нептуна", чи воно було припинено на користь пізніших варіантів (тобто "Довгого Нептуна"/"Товстого Нептуна" ).

"Рута"

Зображення: Destinus

Вперше про те, що Україна отримала крилаті ракети "Рута", стало відомо на початку 2024 року. Ракета виробляється європейським виробником Destinus на виробничих потужностях у Нідерландах та Іспанії.

За даними виробника, "Рута" має дальність понад 500 кілометрів і вантажопідйомність до 150 кілограмів. Зменшення вантажопідйомності може збільшити максимальну дальність. Крилата ракета керується за допомогою INS/GNSS; інтеграція термінальних голівок самонаведення можлива, але не є стандартною. У майбутніх варіантах планується впровадження навігації на основі зображень з підтримкою штучного інтелекту для забезпечення резервної навігації в умовах відсутності GNSS.

Українські легкі ракети та безпілотні літаки дальньої дії

AQ-400 Scythe

Зображення: Terminal Autonomy

БпЛА дальнього радіусу дії AQ-400 Scythe (коса), вироблений українським виробником Terminal Autonomy, був вперше поставлений українським збройним силам у грудні 2023 року.

За повідомленнями, безпілотник має дальність польоту 750 кілометрів (за деякими даними, до 900 кілометрів) і зазвичай несе 43-кілограмову боєголовку. AQ-400 Scythe керується за допомогою INS/GNSS, з опціональним термінальним наведенням за допомогою електрооптичного шукача та оператора в циклі, коли доступна радіолінія прямої видимості до оператора.

Ан-196 "Лютий"

Світлина: Збройні сили України

Ан-196 "Лютий" – далекобійний БПЛА, вироблений українським виробником "Укроборонпром", був вперше представлений у жовтні 2022 року.

Пізніші моделі, за повідомленнями, мають дальність польоту до 2000 кілометрів і вантажопідйомність 75 кілограмів; попередня версія мала дальність польоту 1000 кілометрів і несла 50-кілограмову боєголовку. "Лютий" керується за допомогою INS/GNSS. Інтеграція спеціального термінального навідного шукача публічно не підтверджена.

"Банші"

Уламки збитих далекобійних безпілотників "Банші" були вперше виявлені в лютому 2024 року. Система виготовлена британською компанією QinetiQ і є озброєною версією безпілотників-мішеней, вироблених тим самим виробником.

За повідомленнями, безпілотник має дальність польоту понад 100 кілометрів, а деякі українські джерела оцінюють його максимальну дальність до 200 кілометрів. Він має вантажопідйомність 7 кілограмів і керується за допомогою INS/GNSS. Про інтеграцію термінального шукача не повідомлялося.

"Барс"

Існування мінікрилатої ракети "Барс" було вперше підтверджено в квітні 2025 року. Її виробник невідомий, хоча відкриті джерела описують її як інновацію українського приватного сектора.

За повідомленнями, ракета має дальність 700–800 кілометрів і використовує наведення INS/GNSS без спеціального термінального шукача. Вантажопідйомність не підтверджена, але більшість відкритих джерел повідомляють про невелику боєголовку вагою приблизно 50–60 кілограмів.

Dart 250

Дрон далекого радіусу дії Dart 250 був представлений наприкінці 2024 року і, за повідомленнями, того ж року пройшов випробування в Україні. Система виробляється британським виробником Modini.

За повідомленнями, він має дальність польоту до 250 кілометрів і несе 25-кілограмовий корисний вантаж. Dart 250 навігацію здійснює переважно за допомогою INS/GNSS і, за повідомленнями, може визначати цілі в умовах відсутності GNSS. Про інтеграцію термінального навідного шукача не повідомлялося, за винятком окремого варіанту електронної боротьби, оснащеного пасивним радіошукачем, здатним наводитися на частоти глушіння.

FP-1

Повномасштабне виробництво безпілотника далекої дії FP-1, побудованого українським виробником Fire Point, розпочалося в жовтні 2024 року.

За повідомленнями, FP-1 доставляє боєголовку вагою 60–120 кілограмів на відстань до 1600 кілометрів і керується за допомогою INS/GNSS. Про інтеграцію спеціальної системи кінцевого наведення не повідомлялося.

LORD

Світлина: Destinus

Дрон далекого радіусу дії LORD, вироблений європейським виробником Destinus, вперше з'явився в ЗМІ в середині 2023 року.

Про LORD відомо відносно мало. Оцінки дальності польоту варіюються від 750 до 2000 кілометрів. З огляду на легку конструкцію дрона і великий розмах крил, вища цифра може бути реалістичною, але, ймовірно, є верхньою межею. За повідомленнями, дрон здатний нести вантаж вагою від 9 до 20 кілограмів. Навігація забезпечується INS/GNSS, а деякі джерела повідомляють про інтеграцію навігації на основі зображень з підтримкою штучного інтелекту.

Модифіковані двомісні літаки

У квітні 2024 року Україна почала використовувати переобладнані двомісні літаки як безпілотні літаки дальньої дії.

Наприклад, модифіковані легкі літаки Aeroprakt A-22, за повідомленнями, мають дальність польоту понад 1000 кілометрів і вантажопідйомність від 60 до 100 кілограмів. На A-22 корисне навантаження інтегровано в корпус літака, і літак запрограмований на прямий політ до цілі. Інші модифіковані двомісні літаки несуть зовнішнє корисне навантаження, яке скидається на ціль під час прольоту. За повідомленнями, ці літаки керуються простим пакетом INS/GNSS.

"Морок"

Дрон далекого радіусу дії "Морок" був вперше представлений наприкінці 2023 року. Жоден комерційний виробник не був публічно названий. Відкриті джерела повідомляють, що розробкою та фінансуванням дрона займалися українські інженери-волонтери, благодійні фонди та групи, пов'язані із СБУ та військовими. Деякі джерела припускають, що "Морок" базується на дроні-мішені RZ-60.

За повідомленнями, Морок має дальність польоту 800 кілометрів і вантажопідйомність близько 30 кілограмів. Його система наведення, як повідомляється, включає INS/GNSS, і про спеціальне термінальне наведення не повідомлялося.

"Пекло"

Світлина: Офіс Президента України

Мінікрилата ракета "Пекло" була представлена в грудні 2024 року. Ракета виробляється українським виробником "Укроборонпром".

За повідомленнями, її дальність становить близько 700 кілометрів, а боєголовка важить від 50 до 70 кілограмів. Ракета керується за допомогою GNSS/INS, офіційного підтвердження наявності термінального навідного пристрою немає.

UJ-22 Airborne

Зображення: UkrJet

UJ-22 Airborne – це багатоцільова безпілотна літальна система, вперше представлена компанією UkrJet у червні 2021 року. За повідомленнями, озброєний варіант для одноразового використання був вперше застосований у квітні 2023 року під час ударів по москві.

Дрон має дальність польоту 800 кілометрів, керується переважно за допомогою INS/GNSS і несе корисне навантаження близько 20 кілограмів. Деякі варіанти, за повідомленнями, оснащені електрооптичними головками самонаведення для дистанційного керування.

UJ-25 Skyline

Зображення: UkrJet

UJ-25 Skyline – це озброєна версія безпілотного літака-мішені UJ-23 Topaz, виробленого українським виробником UkrJet. Вперше його було помічено у вересні 2023 року, а в грудні того ж року він вперше був застосований у бойових діях.

Дальність польоту UJ-25 офіційно не підтверджена, але, ймовірно, становить кілька сотень кілометрів, можливо 300–900 км. За повідомленнями, він несе 10-кілограмову боєголовку і керується за допомогою INS/GNSS, з можливим термінальним наведенням оператором через електрооптичний шукач і канал передачі даних.

UJ-26 Beaver

Світлина: Міністерство оборони України у соцмережі X

UJ-26 Beaver ("Бобер") – безпілотник далекого радіусу дії, вироблений українським виробником UkrJet, був вперше представлений і застосований у травні 2023 року.

За повідомленнями, безпілотник має дальність польоту до 1000 кілометрів з корисним навантаженням 20 кілограмів і керується за допомогою INS/GNSS. За повідомленнями, у варіанті, представленому в 2025 році, додано інфрачервоний шукач для дистанційного наведення через канал передачі даних.

