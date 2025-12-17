Паперовий тигр. Заморожені активи та ілюзія судових процесів росії проти Європи – ERIC

Старший науковий співробітник з питань безпеки в Європейському центрі ініціатив з питань стійкості Аарон Гаш Бернетт та адвокат з питань санкцій і прав людини Джеймісон Р. Файрстоун у своїй статті пояснюють, чому всі потуги росії залякати судом європейській країни, зокрема Бельгію та Euroclear, є нічим іншим, як театром та цирком, на який не варто зважати. Адже рішення російських судів не мають сили за кордоном, а міжнародні та європейські юрисдикції не дають москві шансів не лише виграти справу, а й навіть подати позов. росія боїться рішення ЄС щодо репараційного кредиту: воно означає, що заморожені активи не повернуться, а в майбутньому доведеться виплачувати репарації Україні.

Чому Центральний банк рф щойно подав позов проти бельгійської компанії Euroclear у московському суді? Щоб залякати нерішучі уряди ЄС і змусити їх відмовитися від плану Європейської комісії щодо фінансування України за допомогою "репараційного кредиту" на суму приблизно 210 мільярдів євро. Але цей крок викриває ахіллесову п'яту росії: рішення російських судів не підлягають виконанню за кордоном, і москва не має жодних реальних шансів навіть домогтися розгляду справи в бельгійських, європейських або міжнародних судах, не кажучи вже про перемогу. Такий головний висновок міститься в документі, опублікованому цього тижня і підтриманому міжнародними юристами з усього світу. До схожих висновків дійшли й в окремій юридичній думці, опублікованій минулого тижня компанією Covington & Burling LLP.

Обидва аналізи дійшли висновку, що ризик успіху будь-якого судового процесу або навіть його прийняття до розгляду є незначним так само, як і в позовах, що мають спекулятивний характер або є простою неприємністю. Ключове питання щодо гіпотетичних юридичних заходів відплати з боку росії завжди було одним і тим самим: де саме росія може подати позов? росія не може звернутися до європейського національного суду, не відмовившись від свого суверенного імунітету – основного юридичного захисту, який заважає іноземним судам здійснювати юрисдикцію над державними активами.

Інакше кажучи, щойно росія подасть позов до бельгійського або іншого європейського суду, вона відмовиться від того захисту, на який намагається посилатися. Це юридичний автогол, на який москва не ризикне піти.

Тому європейські національні суди відпадають. Міжнародні суди теж не пропонують реальних варіантів. Європейський суд з прав людини застосовується лише до членів Ради Європи, з якої росію було виключено у 2022 році, і він створений для захисту приватних осіб від зловживань держави, а не для вирішення спорів щодо суверенних активів. Міжнародний суд ООН може розглядати справи лише в чітко визначених обставинах, жодна з яких не застосовується у цьому випадку. росія не визнає обов'язкову юрисдикцію Міжнародного суду ООН, і малоймовірно, що Бельгія, Велика Британія або будь-яка інша держава, яка бере участь у механізмі репараційного кредиту, погодиться передати цей спір до МС ООН. Дехто посилається на Конвенцію Організації Об'єднаних Націй про імунітет держав та їхнього майна від юрисдикції 2004 року. Але ця Конвенція не набрала чинності, і позови на її підставі не можуть бути подані, не кажучи вже про виграш. Найголовніше, що однією з держав, які блокують її ратифікацію, є сама росія.

А як щодо арбітражу в рамках двосторонніх інвестиційних договорів (BIT) між росією та країнами-членами ЄС? Тут також можливості росії обмежені. BIT призначені для захисту приватних інвесторів, а не державних суб'єктів, що діють у суверенній якості. Навіть якщо арбітраж якимось чином підтвердить свою юрисдикцію, заходи на підтримку України майже напевно розглядатимуться як легітимні, законні та пропорційні відповіді на порушення росією міжнародного права. Основний принцип полягає в тому, що держава, яка створює незаконну ситуацію, не може потім вимагати відшкодування збитків, що виникли внаслідок цього. З огляду на все це, не дивно, що росія подала позов проти Euroclear до єдиного суду, який гарантовано його розгляне, – власного. Хоча це рішення має на меті залякати Euroclear і Бельгію, воно, навпаки, виявляє юридичну слабкість росії. Вона може досягти успіху лише у судах, які, як можна бути певним, ухвалять рішення на користь інтересів російської держави.

Це твердження також відволікає увагу від того факту, що позика на відшкодування збитків не передбачає конфіскації будь-яких активів ЦБР. Пропозиція Комісії не забирає нічого у ЦБР. Банківські баланси росії залишаються незмінними, як і активи, що зберігаються в банках, які утримують ці кошти. Замість того, щоб конфіскувати кошти росії, план передбачає обмін накопичених грошових залишків, що зберігаються в європейських банках, на облігації Європейської комісії з рейтингом AAA, які Регламент про надзвичайні економічні заходи розглядає як "еквівалент готівки" для цілей бухгалтерського обліку. Практично це обмін готівки на облігації з європейськими банками, а не з росією. Це елегантне рішення, яке розблоковує ліквідність для України, одночасно повертаючи Euroclear та іншим банкам можливість утримувати боргові цінні папери замість великих грошових депозитів. Рейтингові агентства нещодавно заявили, що пропозиція щодо репараційного кредиту не вплине на кредитні рейтинги ні Бельгії, ні Euroclear.

Отже, якщо план ЄС не передбачає вилучення російських грошей, чому ЦБР подає позов проти Euroclear? Тому що росія не турбується про вилучення своїх грошей. Її турбує те, що ЄС фінансує Україну і одного дня доведеться виплачувати репарації. росія розуміє: якщо план ЄС буде схвалений, Україна отримає можливість боротися і зберегти те, що має, а це означатиме кінець російсько-американського плану капітуляції і створить передумови для більш збалансованих переговорів. росія також розуміє, що щойно ЄС це зробить, він виконає свою обіцянку не відпускати російські гроші, доки росія не виплатить репарації, які вона винна Україні – те, що обіцяла G7, але цю обіцянку рф сподівається "скасувати" у ході переговорів. Нещодавнє рішення ЄС про безстрокове заморожування активів також дозволяє ЄС дотриматися цієї обіцянки, оскільки більше немає ризику повернення активів росії через порушення одностайності ЄС щодо продовження санкцій.

Суть проста: Україна потребує фінансування в інтересах безпеки всієї Європи, а росія не може успішно подати позов. Рішення її власних судів не підлягають виконанню за кордоном. Міжнародні суди не мають юрисдикції. Інвестиційні договори не застосовуються. А кредит на відшкодування збитків не створює нових підстав для позову, оскільки від росії нічого не забирається. Погрози судовими позовами є юридичним театральним видовищем, а не законом. Європа повинна ставитися до них як до театру і цирку та рухатися вперед, рятуючи Україну і себе.

Джерело: Європейський центр ініціатив з питань стійкості