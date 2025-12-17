Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

США намагаються зірвати рішення ЄС щодо активів рф для України – Politico

17 грудня 2025, 09:51
США намагаються зірвати рішення ЄС щодо активів рф для України – Politico
Фото: UNSPLASH
Адміністрація Трампа чинить тиск на окремі країни ЄС, аби ті не підтримали використання заморожених російських активів для фінансування України.

Адміністрація президента США Дональда Трампа чинить тиск на низку країн Європейського Союзу, аби заблокувати рішення щодо використання заморожених російських активів для фінансування України. 

Про це повідомляє медіа організація Politico.

За даними видання, ключовою темою саміту лідерів ЄС, запланованого на четвер, 18 грудня, стане питання можливості спрямування близько 210 млрд євро заморожених активів рф на підтримку України. За словами чотирьох європейських чиновників, представники адміністрації Трампа активно переконують окремі уряди ЄС відмовитися від цього плану, насамперед ті країни, які у Вашингтоні вважають найбільш дружніми.

"Вони хочуть послабити нас", - заявив Politico високопосадовець ЄС, обізнаний із перебігом трансатлантичних консультацій напередодні саміту.

Як зазначає видання, ще під час жовтневої зустрічі в Брюсселі лідерам ЄС не вдалося досягти домовленості щодо використання заморожених активів рф, зокрема через позицію Бельгії. Однак згодом стало очевидно, що головною перешкодою є не лише внутрішні розбіжності в Євросоюзі, а й позиція Білого дому.

Протягом останніх тижнів Єврокомісія та ключові столиці ЄС намагалися заручитися підтримкою прем’єр-міністра Бельгії Барта де Вевера, оскільки саме в цій країні зосереджена значна частина російських заморожених активів. Переговори активізувалися в останні дні, а Брюссель намагався надати Бельгії додаткові гарантії.

Втім, за словами високопоставленого чиновника ЄС, який говорив на умовах анонімності, перспективи ухвалення рішення лише погіршилися. 

"Мені хотілося плакати", - зізнався він, описуючи атмосферу під час зустрічі міністрів у справах ЄС у Брюсселі напередодні саміту.

Видання наголошує, що для України це питання є критично важливим: уже наступного року країна може зіткнутися з бюджетним дефіцитом у 71,7 млрд євро. Якщо фінансування не надійде до квітня, Київ буде змушений скорочувати державні витрати, що може підірвати економічну стабільність, моральний дух суспільства та здатність країни продовжувати оборону майже через чотири роки після початку повномасштабного вторгнення росії.

 
СШАактиви рф

Останні матеріали

Паперовий тигр. Заморожені активи та ілюзія судових процесів росії проти Європи – ERIC
Бізнес & Фінанси
Паперовий тигр. Заморожені активи та ілюзія судових процесів росії проти Європи – ERIC
Переклад iPress – 17 грудня 2025, 13:01
Гра на виснаження. Де тримається і ламається фронт – Том Купер
Cуспільство
Гра на виснаження. Де тримається і ламається фронт – Том Купер
Переклад iPress – 16 грудня 2025, 23:40
Куп'янська операція: роль генерала Михайла Драпатого. Хто насправді керував нею – Том Купер та Дональд Гілл
Політика
Куп'янська операція: роль генерала Михайла Драпатого. Хто насправді керував нею – Том Купер та Дональд Гілл
Переклад iPress – 16 грудня 2025, 16:07
Британія вже на передовій у протистоянні з росією. Тим часом техномагнати отримують надто багато влади, попереджає очільниця MI6 – The Times
Політика
Британія вже на передовій у протистоянні з росією. Тим часом техномагнати отримують надто багато влади, попереджає очільниця MI6 – The Times
Переклад iPress – 16 грудня 2025, 13:02
Джаред Кушнер у центрі корупції Трампа. Від ЗМІ до зовнішньої політики зять Трампа консолідує владу і заробляє мільйони
Політика
Джаред Кушнер у центрі корупції Трампа. Від ЗМІ до зовнішньої політики зять Трампа консолідує владу і заробляє мільйони
Переклад iPress – 16 грудня 2025, 12:04
AirPods, Nintendo Switch та інші хіти: 5 подарунків для підлітків
Технології
AirPods, Nintendo Switch та інші хіти: 5 подарунків для підлітків
16 грудня 2025, 11:13
Повзуча окупація триває. росіяни просуваються, але українці місцями успішно контратакують – Том Купер і Дональд Гілл
Повзуча окупація триває. росіяни просуваються, але українці місцями успішно контратакують – Том Купер і Дональд Гілл
Переклад iPress – 16 грудня 2025, 00:42
Куп'янськ як піар-тест. Хто що
Політика
Куп'янськ як піар-тест. Хто що "звільнив" і кому вірити – Том Купер
Переклад iPress – 15 грудня 2025, 15:33
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється