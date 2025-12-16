Повзуча окупація триває. росіяни просуваються, але українці місцями успішно контратакують – Том Купер і Дональд Гілл

Минулого тижня фронт залишався напруженим: росія продовжувала своє повзуче просування на кількох напрямках, але українські сили демонстрували локальні успіхи, зокрема в Куп’янську, де знищення ключової логістичної артерії змінило ситуацію. Бої тривають у Вовчанську, Лимані, Сіверську та Покровську, де росіяни намагаються закріпитися, а ЗСУ проводять контратаки та зачистки. Про це, а також про результати масштабних ударів України по російських НПЗ, військових аеродромах і об’єктах у Криму – у черговому тижневику Дональда Гілла.

Виявляється, "великий успіх" ЗСУ в Куп'янську став можливим тому, що українці виявили трубу, яку росіяни використовували для проникнення в місто і постачання, а потім підірвали її в кількох місцях. І поки що "доказом успіху" є єдине відео, на якому видно бійців ЗСУ в частині міста безпосередньо на північ від центру...

Гаразд, лишаймося терплячими, продовжуймо чекати: ми обов'язково ще побачимо.

Хто не чекає, щоб побачити, так це Сирський і його друзі.

Вони вже "завдають удару у відповідь" – через когось, кого поважають за попередні репортажі, і проти Драпатого.

Розумієте, не має значення, який генерал командує цією операцією з визволення Куп'янська зараз (тобто з 17 жовтня). Єдине, що має значення, – це полковники, які командують різними батальйонами і старанно програють цю битву вже кілька місяців. Важливіше підкреслити, як "вони повністю оточили росіян" у листопаді. Бо, знаєте, коли росіяни заходять у якесь місто і беруть його, а українці потім відходять у траншеї навколо цього міста, то це росіяни "в оточенні"... Чиста, дистильована військова логіка, чи не так?

Не звертайте уваги на те, що це де-факто визнання того, що росіяни захопили Куп'янськ у листопаді, саме так, як стверджував Кузовльов: ні, це неважливо. Важливо вказати, наскільки успішними були ті офіцери ЗСУ, які дозволили росіянам це зробити.

Але, перш за все, вкрай важливо припинити цю жахливу рекламу Драпатого. Уявіть, хтось порахує 1+1 і зрозуміє, що результат дорівнює 2! Наприклад: Слобожанська наступальна операція у вересні 2022 року + стабілізація ситуації в Покровську + відновлення Куп'янська... о Боже! Може виявитися, що хтось зрозуміє, що Драпатий перевершує Сирського як ефективний військовий командир!

Припиніть це! Негайно! Жахливо! Блюзнірство! Ця відьма заслуговує на багаття...

...тобто: як сміє хтось указувати, що цього хлопця спочатку відправили під Покровськ, і він стабілізував там ситуацію в липні-серпні-вересні цього року, перш ніж його відправили до Куп'янська (щоб Сирський успішно злив Покровськ і Мирноград?), він стабілізував ситуацію і там, а тепер перемагає? Фу-у! Натомість підкресліть, що в Куп'янську задіяна (частина) 425-го штурмового полку ("іграшкові солдатики" Сирського): кого цікавить 1-а бригада Національної гвардії, 14-а, 30-а та/або 116-а механізована та клаптики ще кількох підрозділів...

Звучить як "тирада"? О, це, насправді, єдиний спосіб, який лишився, щоб серйозно аналізувати цю наземну війну. Бо це впливає на перебіг кожної окремої битви; тому висновок неминучий:

а) вже з 2022 року росіяни просуваються в будь-якому секторі, де Сирський займається мікроменеджментом і немає впливу командування Драпатого;

б) росіян зупиняють скрізь, де Драпатий має право голосу (або і більше); і

в) виявляється, що ЗСУ насправді здатні проводити ефективні, добре скоординовані контратаки там, де рішення ухвалює Драпатий, але аж ніяк не тоді коли командують Сирський і компанія...

...що, звісно, погано для Сирс... е-е-е... "України", розумієте, а отже абсолютно не має значення для ведення військових операцій ЗСУ. Авжеж: робити такі висновки і пояснювати це публічно – це "базікати" і "пророкувати загибель". Безумовно, це "цинічно", а не "аналітично". І це також послаблює силу аргументу...

Ну таке... давайте швидко забудемо про все це. Давайте "повернемося" до аналізу повітряної війни натомість. Бо, знаєте, повітряні війни залежать від законів фізики, а отже на них не можуть впливати некомпетентність чи корупція...

Отже, як днями пояснювалося у відповіді на коментар читача: якщо ви, шановний і поважний читачу, як і багато інших, включаючи вас (ймовірно, і росіян теж), збентежений тим, що українці запускають свої далекобійні БпЛА по всій західній росії, від Санкт-Петербурга на півночі до Чечні на півдні, націлюючись одного дня на нафтопереробні заводи, а іншого – на фабрики, третього – на щось ще, і так далі... без будь-якої системи, і ви хочете це зрозуміти, то можете зробити це лише шляхом серйозного аналізу військових питань.

Так. Це настільки серйозний і тверезий, аж ніяк не цинічний, аналіз, що, якщо ви достатньо глибоко копнете, ви не уникнете висновку, що

Генеральний штаб України має власний список цілей;

НКВ... е-е-е... ГУР має власний список цілей;

СБУ має власний список цілей;

Прикордонна служба має власний список цілей...

…і всі ці списки цілей абсолютно не пов'язані між собою. Між ними немає жодної (цифрою: 0) координації. Насправді цілі обирають на розсуд генералів, які командують відповідними службами, і зазвичай тому, що за кожним з цих зусиль стоїть інша система розкрадання. Тобто корупція. Тобто хтось там, фактично, платить тій чи іншій службі за знищення тієї чи іншої цілі.

З суто військових міркувань, звісно...

Слава Україні...

...і передаю слово Дональду Гіллу.

Сумщина. Росія дедалі частіше використовує наземні дрони. Ці два були знищені за один і три кілометри від лінії фронту 116-ю бригадою тероборони і 47-ю механізованою бригадою.

Вовчанськ. Після року стабільності, з липня цього року на Вовчанському напрямку спостерігається повільне просування російських військ. Харків – друге за величиною місто України з населенням 1,4 млн. Воно за 41 км від села Семенівка, одразу на південь від Вовчанська. Це, звісно, велика відстань, але Покровськ – за 41 км від Авдіївки. Якщо Україна хоче врятувати Харків, діяти треба вже зараз.

росіяни завдали щонайменше 20 бомбових ударів по південній частині Вільчі, тоді як українські дрони полюють на цілі в північній Вільчі та південному Вовчанську. росіяни мали значну присутність у південній частині Лимана, про що свідчать атаки дронів.

Куп'янськ. російський командувач західного оперативного угруповання доповів путіну, що Куп'янськ перебуває під контролем росії.

Наприкінці квітня 429-й полк безпілотників "Ахіллес" почав діяти в Куп'янську, атакуючи росіян, які просувалися на південь у місто, і мінував підходи. Вони виявили, що росія використовує каналізаційну трубу для проникнення, і підірвали її, застосувавши три тонни вибухівки. Вони знищили 8 артилерійських систем і пошкодили 146. Також за допомогою дронів доставили 8 тонн їжі, ліків, спорядження, одягу, генераторів і пального. З квітня по грудень вони вбили 998 росіян і поранили 879.

2-й корпус, сформований під керівництвом підрозділів бригади "Хартія", у вересні створив тактичну групу з елементів 475-го штурмового полку, 92-ї штурмової бригади, 127-ї протитанкової бригади та 144-ї механізованої бригади. Частина їхніх штурмів провалилася, і це опублікували росіяни, частина була успішною, про що ніхто не повідомив.

З 22 вересня по 12 грудня 2-й корпус повідомив, що 1027 росіян було вбито, 291 поранено і 13 захоплено в полон. Багато з них загинули, намагаючись прорватися в місто.

Спроби росіян знову відновити проникнення в місто відбиваються. У місті все ще залишаються росіяни.

Суть у тому, що після знищення тієї труби потік росіян у місто був перекритий, і росіяни всередині Куп'янська програють. Будь-кого з орієнтовно 200 росіян, яких знаходять у місті, атакують. У відповідь росіяни застрелили двох цивільних.

Дрон шукає росіян всередині будівель. Зачищати будівлі піхотою – виснажливо, і ніколи не знаєш, знайдеш там ворога чи кота.

425-й полк зачищав багатоповерхівки. Позиція Зеленського була внизу ліворуч за межами цього зображення.

Зеленський з'явився на околиці міста, приблизно за кілометр від місця, де підрозділи 425-го полку "Скала" зачищали будівлі від російських військ.

Лиман. Дрон видавлює російську піхоту з підвалу в Карпівці, а українська піхота добиває їх. Дрони 3-го корпусу вражають різні цілі.

Лиман бомблять і обстрілюють ракетами.

Українські лінії настільки тонкі, що росіянин просунувся на 7 км від лінії фронту, перш ніж його виявили на захід від Ярової.

Сіверськ. Після масованого термобаричного бомбардування російські сили заполонили Сіверськ прапорами.

Десятььох росіян у шкільній будівлі атакували дронами та протитанковою міною у Свято-Покровському. Наразі це місто залишається у сірій зоні, але росіяни проникають туди вже три тижні.

Костянтинівка. Невеликі російські групи продовжують просуватися на південний схід від Костянтинівки. Багатьох знищують дрони або артилерія. Декого зачищає піхота.

49-й штурмовий батальйон (ЗСУ) зачищає будинки на південному сході Костянтинівки. росіянина евакуюють з Дилівки.

Покровськ. Минулого тижня Сирський заявив, що Мирноград не в оточенні, що логістика ускладнена, але все ще функціонує, і що був момент, коли у Покровську не було українських військ, але контрнаступ відновив присутність. Він сказав, що кілька днів тому віддав наказ відвести [25-ту бригаду] на 5-7 км від передових позицій. Ще 13 грудня Сирський заявив: "Визначено конкретні кроки для зміцнення оборони, включаючи забезпечення стабільної роботи ключових логістичних маршрутів, підвищення ефективності вогневої потужності, поліпшення координації між підрозділами та забезпечення військ усім необхідним".

Але є реальність.

Були повідомлення, що 25-та бригада не могла отримувати постачання наземним шляхом з початку листопада і що її відвели три тижні тому. Є дедалі більше повідомлень, що Мирноград оточений вже кілька тижнів. Востаннє вони намагалися провести ротацію військ технікою через Родинське в середині листопада і втратили всі три машини. На початку грудня кілька людей вийшли пішки, але іншим довелося повернутися назад після того, як по них відкрили вогонь. росія контролює 80% Родинського і частину Рівного. Вона повністю контролює Червоний Лиман. У самому Мирнограді окремі райони ізолюють і беруть в кільце.

Рожеві крапки позначають присутність росіян. Сині крапки позначають присутність українських військ.

Було виявлено та знищено колону російської техніки. До бойових дій долучилася 155-та бригада. Теплові дрони зафіксували теплові сигнали піхоти.

Щоб продемонструвати громадськості, що вони все ще перебувають у Покровську, полк "Скала" вивісив прапор у центрі міста, на північ від залізниці. російський бронетранспортер на залізничних коліях. російську колону з 10 мотоциклів і квадроциклів знищили на північний захід від Покровська. російські квадроцикли потрапили під обстріл у центрі Покровська.

росіянин потрапив під обстріл на півдні Мирнограда.

росіяни атакують українців у будинку в Рівному. російський прапор у Рівному.

Половина всіх бомб, скинутих росією, припадає на Покровський напрямок.

Новопавлівка. Два тижні тому 37-а бригада морської піхоти використала туман і танки для контрнаступу на російський плацдарм в Іванівці. Вони взяли в полон 19 росіян з комплексу окопів і вбили 53.

Українські позиції були атаковані на північ і схід від Філії. росіян атакують у Новопавлівці та інших населених пунктах.

Олександрівка. 110-та, 92-га та 105-та бригади зупинили наступ на Вишневе.

Гуляйполе. Про територіальні зміни в Олександрівці та Гуляйполі не повідомляли вже два тижні. Атаки тривають, і можливо, що невеликі групи росіян просунулися вперед і були або знищені, або не виявлені.

Атаки на Гуляйполе відбуваються кілька разів на день. Ця атака призвела до загибелі 14 росіян. Їм часто передують обстріли.

Степногірськ. Мапа показує, скільки території перейшло з рук в руки за останній місяць, включно з просуванням на 700 метрів через два поля. Бої минулого тижня були зосереджені на ділянці розміром 400 м × 400 м на південь від Степногірська.

Український авіаудар по Степногірську.

Окуповані території. За одну ніч в Криму були уражені цілі в Феодосії, Гвардійському, Севастополі, Сімферополі (електростанція), Джанкої та Саках.

На авіабазі Кача в Криму був знищений транспортний літак Ан-26. Також атакували радіолокаційні станції "Небо-М" та 64Н6Е.

росія. Україна здійснила наймасштабнішу одночасну атаку з використанням крилатих ракет і майже 300 дронів, 20% з яких були реактивними. Уражено Самарський НПЗ (щонайменше 15 ударів дронів), Афіпський НПЗ (виробництво скоротилося на 20-30%, горіли паливні резервуари) і Саратовський НПЗ, а також нафтобазу в Урюпінську. Були уражені військові аеродроми в Іваново (3 ангари, 2 Су-34), Рязані (вибухи на паливному складі та вторинні детонації), Воронежі (ППО) та поблизу Мурманська (злітно-посадкова смуга, яку використовують бомбардувальники, була вкрита воронками). Два дні поспіль били по нафтогазовій платформі в Каспійському морі, а також ще по одній платформі.

Дрон вибухнув у житловому районі Твері. Був атакований хімічний завод "Акрон".

Повстанська організація "Чорна іскра" надала інформацію та маршрут двох вантажних суден, що перевозили зброю та обладнання в Каспійському морі. "Чорна іскра" заявила, що обидва судна були пошкоджені, а Україна – що їх знищили.

росія не має доступу до західних запчастин, що впливає на її парк цивільної авіації. У 2024 році сталося близько 200 відмов обладнання, що призвело до скасування рейсів або аварійних посадок. У 2025 році таких інцидентів було вже понад 800. У росії вважають, що протягом наступних п'яти років можуть втратити до 339 літаків. Наразі у них 1135 літаків, з яких 1088 в робочому стані.

Aн-22 був найбільшим турбогвинтовим літаком, який коли-небудь будували. У 1960-х і 1970-х роках випустили 68 таких літаків, і, за повідомленнями, чотири з них все ще використовувалися у червні 2024 року, коли росія оголосила, що зніме ці літаки з експлуатації до кінця року. Попри це оголошення, Aн-22, який щойно пройшов техобслуговування, розвалився в повітрі посеред польоту. Вважають, що причиною стала помилка екіпажу.

Багато родин перестають отримувати звістки від солдатів на фронті і не мають жодної інформації від армії. Зрештою вони звертаються до суду, щоб визнати їх зниклими безвісти або загиблими. З 2022 року до суду надійшло 90 000 таких позовів, 80 000 з яких подали в 2025 році. На початку війни суди відхиляли більшість заяв, оскільки родичі не мали необхідних документів, а підрозділи не подавали їх до суду. В середині 2024 року підрозділам надійшов наказ, після чого вони почали передавати документацію, інколи сотнями справ одночасно. Коли родини отримують офіційний статус від суду, вони можуть претендувати на компенсацію.

Озброєння. США застосували недорогі лазерно-керовані ракети класу "повітря-земля", щоб збивати (сотні іранських і) хуситських дронів. Українські F-16 тепер оснащені такими ракетами, щоб збивати російські дрони.

Раніше, щоб знищити танк, зазвичай потрібно було п'ять дронів. Танки з бронею типу "їжак" можуть витримати десятки ударів дронів, перш ніж будуть знищені. 50-тонні танки можуть нести 3-тонну броню "їжак", але це створює додаткове навантаження на двигун і трансмісію, а отже знижує мобільність танка. 16-тонні БМП не можуть нести додаткові 3 тонни броні, тому деякі вразливі місця не прикриті додатково, і їх знищують меншою кількістю дронів.

З 2022 року росія втратила 54 гелікоптери Мі-8, а виготовила 40 лише у 2024 році.

Для вибухових боєприпасів усіх типів частка відмов (коли боєприпас не вибухає) становить близько 1%. Для касетних боєприпасів частка нерозірваних елементів коливається від 2,35% для новіших американських снарядів DPICM до 14% для старіших DPICM і до 40% для російських боєприпасів. Небезпека того, що нерозірвані боєприпаси десятиліттями, або навіть століття, після конфлікту калічитимуть цивільних, і є причиною, чому більшість держав погодилися не застосовувати їх і знищили свої запаси касетних боєприпасів. росія і США не є учасниками цієї угоди, але США припинили їх виробництво і не відправляли Україні свої складські снаряди DPICM до 2023 року. Тепер США планують виготовляти 30 000 касетних снарядів XM1208 калібру 155 мм на рік.

Касетні боєприпаси нового покоління спроєктовані так, щоб детонувати за допомогою датчика наближення. Якщо це не спрацює, є чотири резервні варіанти: детонація при ударі, піротехнічний детонатор і два електронні детонатори. Очікується, що відсоток несправних боєприпасів становитиме 1%. XM 1208 – це протипіхотний і легкий бронебійний снаряд. У 2024 році США випробували касетний снаряд XM1108 проти важкої броні. Обидва снаряди є частиною програми Cannon-Delivered Area Effects Munition (C-DAEM).

С-400 та інші російські системи ППО вразливі і до фізичного ураження, і до санкційного (правового) тиску. Високочастотний ламінат є критично важливим компонентом: його виготовляє американська компанія, а до росії він потрапляє через Китай і Гонконг. Китайські продавці рекламують матеріали, що використовуються в російських радарних системах. Обидва випадки – приклади слабкого застосування санкцій.

Казахстан виробляє для росії кераміку з оксиду берилію. Єдиним реальним покупцем є росія, але якщо Захід купуватиме цей матеріал, він не потрапляв би в руки росії.

Всі виробничі потужності "Панциря" в Тулі розташовані в радіусі 8 км одне від одного.

Системи наведення та управління С-400 виготовляють на невеликій кількості майданчиків, частина з яких тепер в зоні досяжності української зброї. Удари по них затримали б виробництво приблизно на три місяці, але припинення продажу росії верстатів та машинного обладнання не дозволило б відновити його.

У звіті RUSI визначено 70 вразливих місць у виробництві та обслуговуванні С-400, але автори утрималися від їх переліку, щоб не попередити росіян.

