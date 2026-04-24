Відновлення арки на ЧАЕС після атаки дрона може тривати до 2030 року

Роботи з повного відновлення Нового безпечного конфайнменту на Чорнобильській атомній електростанції після атаки дрона можуть тривати до 2030 року, оскільки потребують значного фінансування на суму близько 500 млн євро, повідомила президентка Європейського банку реконструкції та розвитку Оділь Рено-Бассо.

Як пише "Інтерфакс-Україна", на брифінгу у п’ятницю вона зазначила, що реальна робота з повного ремонту має розпочатися у 2028 році та завершитись у 2030.

За її словами, ці терміни є крайніми, щоб уникнути ризику корозії. Натомість якщо цілісність та герметичність конструкції не відновити, пошкодження споруди будуть лише прогресувати.

"У нас ще є кілька років, але завершення ремонту до кінця 2030 року важливе в цьому відношенні", – сказала Рено-Бассо.

При цьому президентка ЄБРР зазначила, що 500 млн євро це орієнтовна сума, оскільки детальної оцінки вартості робіт та технічних вимірів ще не проводили.

"Це радше для того, щоб дати донорам уявлення про те, що буде потрібно. Звичайно, існує ризик через, що через збої в ланцюжку поставок, можливо, інфляцію, що ця сума буде вищою", – додала вона.

За словами Рено-Бассо, на короткострокову перспективу у банку є кошти на ремонт, однак зараз шукають потенційних партнерів для співфінансування проєкту. Зокрема, 10 млн євро виділила Франція і ці кошти зараз використовують на терміновий ремонт та підготовку проєкту.

Вона нагадала, що будівництво конфайнменту коштувало $2 млрд і тривало кілька років. Об’єкт мав прослужити 100 років, але через атаку російських дронів у лютому 2025 року та подальші наслідки ключові функції цієї захисної споруди зруйновані.