Відновлення арки на ЧАЕС після атаки дрона може тривати до 2030 року

24 квітня 2026, 17:46
Фото: twitter.com/evansovich
За попередніми оцінками на ці роботи може знадобитись до пів мільярда євро.

Роботи з повного відновлення Нового безпечного конфайнменту на Чорнобильській атомній електростанції після атаки дрона можуть тривати до 2030 року, оскільки потребують значного фінансування на суму близько 500 млн євро, повідомила президентка Європейського банку реконструкції та розвитку Оділь Рено-Бассо.

Як пише "Інтерфакс-Україна", на брифінгу у п’ятницю вона зазначила, що реальна робота з повного ремонту має розпочатися у 2028 році та завершитись у 2030.

За її словами, ці терміни є крайніми, щоб уникнути ризику корозії. Натомість якщо цілісність та герметичність конструкції не відновити, пошкодження споруди будуть лише прогресувати.

"У нас ще є кілька років, але завершення ремонту до кінця 2030 року важливе в цьому відношенні", – сказала Рено-Бассо.

При цьому президентка ЄБРР зазначила, що 500 млн євро це орієнтовна сума, оскільки детальної оцінки вартості робіт та технічних вимірів ще не проводили.

"Це радше для того, щоб дати донорам уявлення про те, що буде потрібно. Звичайно, існує ризик через, що через збої в ланцюжку поставок, можливо, інфляцію, що ця сума буде вищою", – додала вона.

За словами Рено-Бассо, на короткострокову перспективу у банку є кошти на ремонт, однак зараз шукають потенційних партнерів для співфінансування проєкту.  Зокрема, 10 млн євро виділила Франція і ці кошти зараз використовують на терміновий ремонт та підготовку проєкту.

Вона нагадала, що будівництво конфайнменту коштувало $2 млрд і тривало кілька років. Об’єкт мав прослужити 100 років, але через атаку російських дронів у лютому 2025 року та подальші наслідки ключові функції цієї захисної споруди зруйновані.

Останні матеріали

Топи та стринги. Як друг Епштейна Лес Векснер сексуалізував дитячу моду – Дебора Френсіс-Вайт
Cуспільство
Топи та стринги. Як друг Епштейна Лес Векснер сексуалізував дитячу моду – Дебора Френсіс-Вайт
Переклад iPress – 24 квітня 2026, 12:44
Чого чекати від Угорщини. Мадяр хоче повернути Австро-Угорську імперію на мапу – Politico
Політика
Чого чекати від Угорщини. Мадяр хоче повернути Австро-Угорську імперію на мапу – Politico
Переклад iPress – 24 квітня 2026, 10:54
рейтинги просідають. путінські пропагандони нашвидкуруч шукають, як відповісти зірці-критикині – Кеті Янг
Політика
рейтинги просідають. путінські пропагандони нашвидкуруч шукають, як відповісти зірці-критикині – Кеті Янг
Переклад iPress – 24 квітня 2026, 08:19
Кремль використав поїздку MAGA-інфлюенсерів для операції впливу. Кампанію розгорнули перед виборами в Молдові – VSquare
Політика
Кремль використав поїздку MAGA-інфлюенсерів для операції впливу. Кампанію розгорнули перед виборами в Молдові – VSquare
Переклад iPress – 23 квітня 2026, 17:08
Системна кампанія глибоких ударів України по російській нафтовій інфраструктурі. Її значення для війни – Фабіян Гоффманн
Технології
Системна кампанія глибоких ударів України по російській нафтовій інфраструктурі. Її значення для війни – Фабіян Гоффманн
Переклад iPress – 23 квітня 2026, 14:21
Вибори в Болгарії. Що вони означають для Європи
Політика
Вибори в Болгарії. Що вони означають для Європи
Переклад iPress – 23 квітня 2026, 11:53
Безпека Затоки і український досвід. Нове стратегічне зближення – Люк Коффі
Політика
Безпека Затоки і український досвід. Нове стратегічне зближення – Люк Коффі
Переклад iPress – 22 квітня 2026, 13:54
Воля виграє війни. Ми про це забуваємо – Марк Гертлінг
Політика
Воля виграє війни. Ми про це забуваємо – Марк Гертлінг
Переклад iPress – 22 квітня 2026, 11:32
