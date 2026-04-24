З російського полону повернулися ще 193 українських військові

Вони захищали Україну на різних напрямках.

В рамках взаємного звільнення полонених військовослужбовців у п’ятницю, 24 квітня, додому повернулись 193 українські захисники.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

Сьогодні додому повернули військових зі Збройних Сил, Національної гвардії, Державної прикордонної служби, Національної поліції, Державної спеціальної служби транспорту.

"Захищали Україну на різних напрямках. Серед них є ті, на кого росія завела кримінальні справи, є і поранені. Важливо, що обміни є і що наші люди повертаються додому", – написав Зеленський та подякував усім залученим до процесу проведення обміну, у тому числі партнерам, які допомагають у цьому.

Зеленський подякував тим, хто працює задля таких обмінів. Зокрема, йдеться про воїнів, які поповнюють обмінний фонд.

"Пам'ятаємо про кожного і кожну і щодня продовжуємо роботу над поверненням наших людей додому з російської неволі", – наголосив він.

Нагадаємо, перед цим обмін полоненими відбувся 11 квітня, напередодні Великодня, який став 72-м обмін за рахунком. Тоді додому було повернуто 175 військовослужбовців та 7 цивільних українців.