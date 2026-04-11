Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Україна та рф провели "великий Великодній обмін" (оновлено)

11 квітня 2026, 14:16
Фото: Координаційний штаб
Україна та росія провели обмін полоненими. З російської неволі повернулися ще 175 військових та семеро цивільних українців.
 
Про це повідомив президент Володимир Зеленський.
 
Серед тих, хто повертається з полону, — військові Збройних сил, Національної гвардії й Держприкордонслужби. Також — семеро цивільних.
 
Воїни захищали Україну на різних напрямках: у Маріуполі, на ЧАЕС, на Донецькому, Луганському, Харківському, Херсонському, Запорізькому, Сумському, Київському, Курському напрямках.
 
Серед тих, кого вдалося повернути з російської неволі, є поранені. Більшість була в полоні з 2022 року.
 
Оновлено о 15:00
 
Особливість сьогоднішнього обміну в тому, що практично всіх звільнених бранців — як військових, так і цивільних — утримували в полоні з 2022 року, повідомив Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими (КШППВ). Також у штабі кажуть, що вдалося визволити 25 офіцерів, яких раніше російська сторона категорично відмовлялася обмінювати.
 
Більша частина визволених захисників потрапила в полон під час оборони Маріуполя. Додому також повертаються декілька військовослужбовців Національної гвардії, поневолених під час окупації ЧАЕС у перші дні повномасштабного вторгнення. Вік наймолодшого звільненого — 22 роки, найстаршому виповнилося 63 роки. Також сьогодні повернулися семеро цивільних громадян України, які були поневолені російськими окупаційними військами ще у 2022 році. 
 
Омбудсмен Дмитро Лубінець розповів, що це молоді хлопці, переважно 2000-х років народження, яких окупанти викрали на Харківщині, Київщині, Херсонщині, Донеччині. Координаційний штаб зазначив, що обмін відбувся за сприяння США та Об’єднаних Арабських Еміратів.

 

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється