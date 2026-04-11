Україна та рф провели "великий Великодній обмін" (оновлено)

Із російської неволі повернулися 175 військових і семеро цивільних.

Україна та росія провели обмін полоненими. З російської неволі повернулися ще 175 військових та семеро цивільних українців.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

Серед тих, хто повертається з полону, — військові Збройних сил, Національної гвардії й Держприкордонслужби. Також — семеро цивільних.

Воїни захищали Україну на різних напрямках: у Маріуполі, на ЧАЕС, на Донецькому, Луганському, Харківському, Херсонському, Запорізькому, Сумському, Київському, Курському напрямках.

Серед тих, кого вдалося повернути з російської неволі, є поранені. Більшість була в полоні з 2022 року.

