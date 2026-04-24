Альянс відповів на чутки про Іспанію: виключити країну з НАТО неможливо

У США обговорюють можливі заходи впливу на окремих союзників НАТО.

Альянс офіційно підтвердив: механізму покарання союзників через виключення або призупинення членства в НАТО просто не існує. Заява пролунала на тлі скандалу навколо внутрішнього листа Пентагону, в якому США нібито розглядали санкції проти Іспанії.

Представник НАТО повідомив BBC, що засновницький договір організації не передбачає жодних положень щодо призупинення членства чи виключення держав-членів. Фактично це означає: навіть якщо Вашингтон і хотів би "покарати" Мадрид, правових інструментів для цього в рамках Альянсу не існує.

Приводом для скандалу став витік внутрішнього документа Пентагону, про який повідомило Reuters.

У листі пропонувалися заходи впливу на союзників, які, на думку Вашингтона, не підтримали його під час удару по Ірану наприкінці лютого. Найбільше США розлючені саме на Іспанію – вона відмовилася дозволити використання своїх авіабаз для ударів по Ірану, хоча на її території розташовані дві американські військові бази: Рота і Морон.

Серед інших пропозицій у листі – перегляд позиції США щодо Фолклендських островів на користь Аргентини, що стало б фактичним ударом по Великій Британії.

Прем'єр Іспанії Педро Санчес відреагував стримано. "Ми не працюємо на основі електронних листів. Ми працюємо з офіційними документами та офіційними позиціями", – заявив він, додавши, що Іспанія діє виключно в рамках міжнародного права.

Раніше Трамп заявляв, що НАТО чекає "дуже погане" майбутнє, якщо країни Альянсу не підтримають Сполучені Штати у відкритті Ормузької протоки, яку заблокував Іран. Він нагадав про роль американців у допомозі Україні і зазначив, що тепер очікує взаємної підтримки від союзників.