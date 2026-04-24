У росії раптово помер топ-пропагандист, який знімав фільм про Крим

Один із головних кремлівських пропагандистів Олексій Піманов несподівано помер у віці 64 років.

Про це повідомив російський "Перший канал", де він тривалий час працював ведучим.

Колеги Піманова у сльозах розхвалювали його "професійні досягнення", а владімір путін особисто заявив, що телеведучого цінували за "чесність і принциповість" та вміння "надихати колектив". За словами диктатора, Піманов став справжнім "символом сучасного телебачення".

"Це велика втрата для рідних, близьких, колег, для всієї вітчизняної журналістики. Він був порядною, гідною, небайдужою людиною з активною громадянською позицією", – заявив путін.

Піманов був активним прихильником агресії проти України. З 2013 року він очолював холдинг "Красная звезда", до складу якого входив телеканал "Звезда" Міноборони рф – один із головних інструментів розпалювання ненависті до українців серед росіян. Саме ці медіаресурси роками готували громадську думку до повномасштабного вторгнення.

Піманов також зняв скандальний фільм "Крим", у якому виправдовував анексію українського півострова. Кіно провалилося в російському прокаті й не змогло відбити витрачених на нього коштів.

З 2022 року пропагандист перебував у санкційних списках Євросоюзу, України, Канади, Великої Британії та інших країн за участь в агресії проти України. Причина смерті офіційно не повідомляється.