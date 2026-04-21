Рада ЄС розширила санкції проти мереж російської пропаганди

21 квітня 2026, 21:32
Рада ЄС розширила санкції проти мереж російської пропаганди
Діяльність структур сприяє політиці російського уряду, яка підриває демократію, верховенство права, стабільність і безпеку в Євросоюзі та Україні.

Рада ЄС ухвалила рішення запровадити санкції проти двох додаткових структур, відповідальних за гібридну діяльність росії, зокрема інформаційні маніпуляції та дезінформацію.

Про це повідомила пресслужба Євроради.

До санкційного списку включили платформу Euromore, яка діє в межах прокремлівської інформаційної інфраструктури як неофіційний медіаресурс. За оцінкою ЄС, вона поширює та підсилює російські наративи, спрямовані на європейську аудиторію, а також регулярно ставить під сумнів легітимність інституцій ЄС і виправдовує війну рф проти України.

Обмежувальні заходи також запровадили проти Фонду підтримки та захисту прав співвітчизників за кордоном. У ЄС зазначають, що ця структура є ключовим інструментом зовнішнього впливу та пропаганди росії, який фінансується державою. Юридичні та аналітичні матеріали порталу систематично використовуються для підкріплення ключових пунктів дезінформації кремля, зокрема тверджень про "нацифікацію" України, заяв про "русофобію" та повідомлень про "систематичні переслідування російськомовного населення в сусідніх державах".

У ЄС наголошують, що діяльність цих структур сприяє політиці російського уряду, яка підриває демократію, верховенство права, стабільність і безпеку в Євросоюзі та Україні.

З урахуванням нових рішень ЄС запровадив обмежувальні заходи проти 69 фізичних осіб та 19 організацій, причетних до дестабілізаційної діяльності рф.

