Пропаганда рф поширює фейк про мобілізацію жінок у 54-й ОМБр

Російські Telegram-канали поширюють фейкові скриншоти, які нібито опубліковані від імені 54-ї окремої механізованої бригади ЗСУ, у яких жінок закликають "воювати, а не готувати на кухні".

У ЦПД звернули увагу, що у повідомленнях використали слово "малая", яке не властиве українській мові та одразу вказує на фейкове походження матеріалів. А у 54-й окремій механізованій бригаді офіційно підтвердили - жодних подібних повідомлень від імені підрозділу не поширювали.

У ЦПД зазначили, що цей фейк є частиною інформаційної кампанії росії, спрямованої на формування хибного враження про нібито "масову мобілізацію жінок" в Україні. Адже наразі в Україні не проводять і не розглядають жодних таких ініціатив.

ЦПД нагадав – росія не вперше проводить дезінформаційну кампанію про нібито підготовку до мобілізації жінок в Україні.