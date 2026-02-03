Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Пропаганда рф поширює фейк про мобілізацію жінок у 54-й ОМБр

03 лютого 2026, 19:51
Пропаганда рф поширює фейк про мобілізацію жінок у 54-й ОМБр
Фото: з вільних джерел
У бригаді офіційно підтвердили, що жодних подібних повідомлень не поширювали.
Російські Telegram-канали поширюють фейкові скриншоти, які нібито опубліковані від імені 54-ї окремої механізованої бригади ЗСУ, у яких жінок закликають "воювати, а не готувати на кухні". 
 
Про це повідомив Центр протидії дезінформації.
 
У ЦПД звернули увагу, що у повідомленнях використали слово "малая", яке не властиве українській мові та одразу вказує на фейкове походження матеріалів. А у 54-й окремій механізованій бригаді офіційно підтвердили - жодних подібних повідомлень від імені підрозділу не поширювали.
 
У ЦПД зазначили, що цей фейк є частиною інформаційної кампанії росії, спрямованої на формування хибного враження про нібито "масову мобілізацію жінок" в Україні. Адже наразі в Україні не проводять і не розглядають жодних таких  ініціатив.
 
ЦПД нагадав – росія не вперше проводить дезінформаційну кампанію про нібито підготовку до мобілізації жінок в Україні.

 

війна в Україніпропаганда рфросія окупанти

Останні матеріали

росіяни не мають успіху на Сумському та Харківському напрямку. Але пробують просуватися на півдні – Том Купер та Дональд Гілл
Cуспільство
росіяни не мають успіху на Сумському та Харківському напрямку. Але пробують просуватися на півдні – Том Купер та Дональд Гілл
Переклад iPress – 03 лютого 2026, 16:48
Повітряна війна. Як це працює. Частина 4 – Том Купер
Технології
Повітряна війна. Як це працює. Частина 4 – Том Купер
Переклад iPress – 03 лютого 2026, 11:33
Боротьба за Арктику. Економічний шанс чи екологічна загроза – Стівен Віллс
Політика
Боротьба за Арктику. Економічний шанс чи екологічна загроза – Стівен Віллс
Переклад iPress – 02 лютого 2026, 23:07
Режим під тиском. Які уроки міг винести кремль з повстання в Ірані – CEPA
Політика
Режим під тиском. Які уроки міг винести кремль з повстання в Ірані – CEPA
Переклад iPress – 02 лютого 2026, 17:53
Сексуальна імперія Епштейна була
Політика
Сексуальна імперія Епштейна була "медовою пасткою КДБ". 9629 документів стосуються москви – Daily Mail
Переклад iPress – 02 лютого 2026, 12:18
Риторика і реальність. Як заяви Трампа та путіна накладаються на ситуацію на фронті – Філліпс О'Брайен
Політика
Риторика і реальність. Як заяви Трампа та путіна накладаються на ситуацію на фронті – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 01 лютого 2026, 23:45
Від геолокації до аналізу даних. ICE отримала потужні інструменти для відстеження підозрюваних і протестувальників – Washington Post
Технології
Від геолокації до аналізу даних. ICE отримала потужні інструменти для відстеження підозрюваних і протестувальників – Washington Post
Переклад iPress – 30 січня 2026, 16:48
Долар під тиском. Як рішення Трампа можуть вдарити по курсу – Wall Street Journal
Бізнес & Фінанси
Долар під тиском. Як рішення Трампа можуть вдарити по курсу – Wall Street Journal
Переклад iPress – 30 січня 2026, 14:57
Більше публікацій

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється