Орбан звинуватив ЄС у цензурі через заборону російської пропаганди

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що Європейський Союз запровадив цензуру, обмеживши доступ до російських джерел інформації після повномасштабного вторгнення росії в Україну.

У відеозверненні, опублікованому в соцмережі Х, Орбан стверджує, що рішення Єврокомісії фактично забороняє трансляцію будь-яких російських інформаційних ресурсів на території ЄС. За його словами, у європейському медіапросторі дозволена лише позиція, що підтримує Україну, тоді як альтернативна, російська точка зору повністю виключена.

"Існує публічний регламент, який забороняє державам-членам ознайомлюватися з російською аргументацією, що заперечує українську позицію", — заявив угорський прем’єр, назвавши таку ситуацію проявом цензури з боку Брюсселя.

Орбан наголосив, що європейці мають право вислуховувати всі сторони та самостійно робити висновки. На його думку, суспільство змирилося з обмеженнями без серйозного протесту, хоча "в нормальній ситуації так бути не повинно".

У дописі в соцмережах Орбан охарактеризував політику ЄС як "брюссельську, орвеллівську цензуру", заявивши, що вона суперечить принципам свободи слова в Європі.