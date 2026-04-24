росія звинувачує Україну в прагненні зірвати блокування Telegram

Федеральна служба безпеки стверджує, що група росіян із "праворадикальною та неофашистською ідеологією" готувала замах на керівників "роскомнагляду" (РКН) за завданням українських спецслужб.

Про це заявили в пресслужбі ФСБ.

російські силовики стверджують, що Україна завербувала росіян через месенджер Telegram і дала їм завдання підірвати автомобіль посадовців РКН за допомогою вибухового пристрою. У такий спосіб українські спецслужби, мовляв, збиралися зірвати "заходи щодо гарантування безпеки інформаційного простору" в росії, зокрема блокування Telegram.

Загалом у москві, Уфі, Новосибірську та Ярославлі затримали сімох людей. Керівника групи – жителя москви 2004 року народження – застрелили під час затримання, бо той нібито "чинив збройний опір з використанням вогнепальної зброї".