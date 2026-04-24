Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

24 квітня 2026, 12:52
росія звинувачує Україну в прагненні зірвати блокування Telegram
Скриншот з відео рос ЗМІ
російські силовики стверджують, що Україна завербувала росіян через месенджер Telegram і дала їм завдання підірвати автомобіль посадовців РКН за допомогою вибухового пристрою.
Федеральна служба безпеки стверджує, що група росіян із "праворадикальною та неофашистською ідеологією" готувала замах на керівників "роскомнагляду" (РКН) за завданням українських спецслужб.
 
Про це заявили в пресслужбі ФСБ.
 
російські силовики стверджують, що Україна завербувала росіян через месенджер Telegram і дала їм завдання підірвати автомобіль посадовців РКН за допомогою вибухового пристрою. У такий спосіб українські спецслужби, мовляв, збиралися зірвати "заходи щодо гарантування безпеки інформаційного простору" в росії, зокрема блокування Telegram.
 
Загалом у москві, Уфі, Новосибірську та Ярославлі затримали сімох людей. Керівника групи – жителя москви 2004 року народження – застрелили під час затримання, бо той нібито "чинив збройний опір з використанням вогнепальної зброї".
 
Під час обшуків у підозрюваних вилучили "неонацистську атрибутику та символіку українських воєнізованих формувань, а також інструкцію щодо вступу до складу забороненої в росії української терористичної організації". Проти затриманих порушили справи за статтями про незаконний обіг зброї та вибухових пристроїв, а також вирішують, чи притягувати їх до кримінальної відповідальності за підготовку терористичного акту.
 
У ФСБ додали, що на адресу керівництва та співробітників РКН, а також їхніх родичів надходять погрози фізичної розправи. Також проти них нібито готуються "озброєні напади", "екстремістські акції" та "терористичні акти".

 

війна в Україніпропаганда рфросія окупанти

Останні матеріали

Топи та стринги. Як друг Епштейна Лес Векснер сексуалізував дитячу моду – Дебора Френсіс-Вайт
Cуспільство
Топи та стринги. Як друг Епштейна Лес Векснер сексуалізував дитячу моду – Дебора Френсіс-Вайт
Переклад iPress – 24 квітня 2026, 12:44
Чого чекати від Угорщини. Мадяр хоче повернути Австро-Угорську імперію на мапу – Politico
Політика
Чого чекати від Угорщини. Мадяр хоче повернути Австро-Угорську імперію на мапу – Politico
Переклад iPress – 24 квітня 2026, 10:54
рейтинги просідають. путінські пропагандони нашвидкуруч шукають, як відповісти зірці-критикині – Кеті Янг
Політика
рейтинги просідають. путінські пропагандони нашвидкуруч шукають, як відповісти зірці-критикині – Кеті Янг
Переклад iPress – 24 квітня 2026, 08:19
Кремль використав поїздку MAGA-інфлюенсерів для операції впливу. Кампанію розгорнули перед виборами в Молдові – VSquare
Політика
Кремль використав поїздку MAGA-інфлюенсерів для операції впливу. Кампанію розгорнули перед виборами в Молдові – VSquare
Переклад iPress – 23 квітня 2026, 17:08
Системна кампанія глибоких ударів України по російській нафтовій інфраструктурі. Її значення для війни – Фабіян Гоффманн
Технології
Системна кампанія глибоких ударів України по російській нафтовій інфраструктурі. Її значення для війни – Фабіян Гоффманн
Переклад iPress – 23 квітня 2026, 14:21
Вибори в Болгарії. Що вони означають для Європи
Політика
Вибори в Болгарії. Що вони означають для Європи
Переклад iPress – 23 квітня 2026, 11:53
Безпека Затоки і український досвід. Нове стратегічне зближення – Люк Коффі
Політика
Безпека Затоки і український досвід. Нове стратегічне зближення – Люк Коффі
Переклад iPress – 22 квітня 2026, 13:54
Воля виграє війни. Ми про це забуваємо – Марк Гертлінг
Політика
Воля виграє війни. Ми про це забуваємо – Марк Гертлінг
Переклад iPress – 22 квітня 2026, 11:32
Більше публікацій

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється