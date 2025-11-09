Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Україна ввела нові санкції проти агентів ФСБ, соратників путіна та російських видавництв

09 листопада 2025, 16:29
Україна ввела нові санкції проти агентів ФСБ, соратників путіна та російських видавництв
Фото: Зеленський / Telegram
Під обмеження потрапили російські урядовці та агенти ФСБ.

Президент України Володимир Зеленський повідомив про підписання нових рішень про запровадження санкцій Україною та назвав їх особливими.

"росія намагається затягнути війну, розширює свої спроби виправдати агресію та «нормалізувати» окупацію українських територій. Також нещодавно з’явилось і демонстративне політичне рішення росії про застосування «санкцій» проти українських посадовців, зокрема проти прем’єр-міністра України. Така поведінка росії заслуговує на значно більший тиск світу та розширення меж цього тиску", – зазначив він.

Президент заявив, що перший указ запроваджує санкції проти восьми фізичних осіб, які є учасниками злочинів проти України та українців, привласнили майно аграрного сектору, зернові культури, об’єкти культурної спадщини, ведуть інформаційні операції проти нашої держави та впроваджують освітні стандарти рф із антиукраїнськими наративами на тимчасово окупованих територіях України.

"Відтепер під санкціями – російські урядовці, агент ФСБ з інформаційних диверсій, представник інформаційного управління Генштабу росії, а також наближений до російського очільника фінансист Кіріл Дмітрієв, який займається залученням російських інвестицій у ключові галузі економіки іноземних держав, та особи, які виправдовують збройну агресію рф", - уточнив Зеленський.

У цьому списку окрім Дмітрієва, опинились Алєксандр Бугайов, Алєксандр Зорін, Алєксєц Комков, Оксана Лут, Андрєй Малишев, Андрєй Омєльчук, а також колишній голова Конституційного суду України Олександр Тупицький, якому навесні анулювали паспорти.

Другим указом запроваджені санкції проти п’яти юридичних осіб – російських видавництв, які працюють на виправдання агресії, поширення російської пропаганди у світі, а також насаджування антиукраїнських настроїв на тимчасово окупованих територіях Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей.

Уповноважений президента з питань санкційної політики Владислав Власюк зазначив, що Україна працюватиме над тим, аби ці російські видавництва не могли брати участь у міжнародних книжкових виставках, а їхня продукція була вилучена з онлайн-платформ продажу по всьому світу.

В списку юридичних осіб знаходяться "Книжный мир", "Издательство "Вече", "Издательство Центрполиграф", "Издательство Яуза" та "Издательский дом "Питер".

