Глава Євроради закликав ЄС відмовитися від залежності від США

Президент Європейської ради Антоніо Кошта виступив із жорстким попередженням для лідерів Євросоюзу: блок втратить стратегічний курс, якщо й надалі орієнтуватиметься на Вашингтон і дозволятиме Дональду Трампу ухвалювати ключові рішення замість себе.

Про це повідомляє Bloomberg.

За даними джерел, Кошта прямо заявив європейським лідерам: вони не можуть уникати визнання очевидного – інтереси США більше не збігаються з інтересами ЄС. Голова Євроради навів три конкретні приклади розходження позицій: операція США із захоплення тодішнього президента Венесуели Ніколаса Мадуро, війна США та Ізраїлю проти Ірану, а також підхід Трампа до врегулювання війни в Україні.

Кошта закликав ЄС самоорганізуватися і виробити власний незалежний підхід до захисту своїх інтересів – замість того, щоб чекати сигналів із Вашингтона.

Заява голови Євроради відображає наростаючу тривогу в Брюсселі щодо того, що трансатлантичний розрив, який ще донедавна вважався тимчасовим явищем, перетворюється на системну реальність.