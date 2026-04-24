Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Глава Євроради закликав ЄС відмовитися від залежності від США

24 квітня 2026, 16:22
Кошта прямо заявив європейським лідерам – інтереси США більше не збігаються з інтересами ЄС.

Президент Європейської ради Антоніо Кошта виступив із жорстким попередженням для лідерів Євросоюзу: блок втратить стратегічний курс, якщо й надалі орієнтуватиметься на Вашингтон і дозволятиме Дональду Трампу ухвалювати ключові рішення замість себе.

Про це повідомляє Bloomberg.

За даними джерел, Кошта прямо заявив європейським лідерам: вони не можуть уникати визнання очевидного – інтереси США більше не збігаються з інтересами ЄС. Голова Євроради навів три конкретні приклади розходження позицій: операція США із захоплення тодішнього президента Венесуели Ніколаса Мадуро, війна США та Ізраїлю проти Ірану, а також підхід Трампа до врегулювання війни в Україні.

Кошта закликав ЄС самоорганізуватися і виробити власний незалежний підхід до захисту своїх інтересів – замість того, щоб чекати сигналів із Вашингтона.

Заява голови Євроради відображає наростаючу тривогу в Брюсселі щодо того, що трансатлантичний розрив, який ще донедавна вважався тимчасовим явищем, перетворюється на системну реальність.

СШАЄвросоюзАнтоніу Кошта

Останні матеріали

Більше публікацій

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється