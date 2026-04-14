Україна продовжує бити по тилу росіян. Під ударом логістика та склади – Том Купер і Дональд Гілл

Попри локальний тиск росії на кількох ділянках фронту, особливо під Куп'янськом, у районі Слов'янська та на захід від Костянтинівки загальна лінія оборони залишається керованою. Ключова проблема українського боку – брак глибоких загороджувальних ліній у критичних секторах, що дозволяє противнику повільно, але методично просуватися вперед. Натомість Україна дедалі агресивніше б'є по російській тиловій інфраструктурі: нафтових терміналах, НПЗ, залізничних переправах і заводах озброєння, намагаючись підірвати економічну та логістичну спроможність Москви вести війну. Про це пишуть у черговому тижневику Дональд Гілл разом із Томом Купером.

Вступ Тома Купера. Отже, маємо те, що маємо: вже середина квітня цього року. Минулими вихідними був Великдень для православних християн. І що нового: протягом останніх двох днів, принаймні номінально, діяло припинення вогню у війні в Україні.

Узгоджене за посередництва ОАЕ й оголошене росією, воно тривало 32 години: від суботи, 16.00 за місцевим часом (13.00 за Гринвічем) до опівночі неділі (21.00 за Гринвічем). Зеленський у відповідь запропонував триваліше припинення бойових дій і отримав відмову від Пуддінга: Москва хоче всеосяжного врегулювання.

Уже в неділю о 07:00 ранку за місцевим часом українці повідомили лише про 2 299 порушень: росіяни звинуватили українців у всього-на-всього 1 971 порушенні. Станом на ранок понеділка Київ говорив уже про 7 696 порушень (зокрема 1 355 обстрілів і 6 226 атак дронами)…

Інакше кажучи: війна фактично просто тривала. Головна відмінність від останніх тижнів і місяців полягала в тому, що не було великих атак БПЛА та ракет, а також у тому, що сторони обмінялися 175 військовополоненими, плюс великою кількістю тіл загиблих.

Водночас вихідними більшість ЄС (і значна частина НАТО), а також Україна, затамували подих з іншої причини: через вибори в Угорщині.

Тим часом, уже достеменно відомо: Орбан не просто програв, а партія "Тіша" Мадяра здобула дві третини більшості. Це "добре", бо дає новому уряду змогу не лише знешкодити, а й повністю демонтувати систему, яку Орбан встановлював останні 16 років.

Для України найважливіше те, що "Орбана більше немає". Насамперед це відкриває шлях до того, щоб ЄС профінансував уряд у Києві на 90 млрд євро протягом наступних двох років: аби втримати його на плаву у фінансовому сенсі.

…не дивно, що на дещо інше майже ніхто не звертає уваги.

Окрім того, що Орбан, щось на кшталт "духовного батька IQ47", програв, передвиборча кампанія в Угорщині вельми наочно висвітлила кілька пікантних деталей. Або принаймні мала б.

Наприклад, той факт, що не лише IQ47 і Пуддінг, а й Нетаньягу та його уряд стали на бік Орбана й втручалися в угорські вибори. Намагалися вплинути на них. Тобто анти-ЄС/НАТО альянс не обмежується "якимось незначним угорським політиком плюс його прихильниками у США та росії десь далеко", а включає Ізраїль (а отже, і, який сюрприз: імовірно, "союзника США/Заходу" ОАЕ теж). Не дивно, що IQ47 відрядив свого віцепрезидента до Будапешта, Пуддінг робив безліч обіцянок і поступок, а Нетаньягу відправив туди свого сина, його уряд відкрито підтримав Орбана і пильно стежив тощо…

Оскільки я, як то кажуть, "божевільний" і, безперечно, ще й дивакуватий ґік, це таки змушує мене замислитися.

Що тоді думають люди, які представляють і підтримують таку поведінку, або принаймні заплющують на неї очі (а це, власне, більшість урядів ЄС і Єврокомісія). Подумайте про заяви й позиції такого штибу?

А, так: публікувати таке посилання – це "антисемітизм" і/або антидемократичність, і/або багатополярний світ, і/або лівакувата слабкість… так?

…хм… не знаю чому, але це починає нагадувати мені всіх тих, хто висміює росіян, коли вони спорожнюють свої кладовища танків та артилерії, щоб компенсувати втрати в Україні, але не висміює США, коли ті починають повертати до служби KC-135, що зберігалися на їхніх власних "цвинтарях", щоб замінити… е-е… це ж були не "втрати" – від війни з Іраном…

Найперше й очевидно, я відхиляюся від теми, це цілком неважливо і повністю не має значення – передусім для України, не кажучи вже про її решту прихильників у ЄС (і НАТО), що президент США та прем'єр-міністр Ізраїлю відкрито співпрацюють із російським мегаломаном, який веде війну на винищення України, або з потенційним диктатором, що блокує 90 млрд євро фінансової допомоги ЄС, покликаної втримати Київ на плаву протягом наступних двох років…

Лише люди, абсолютно нездатні серйозно аналізувати війну, могли б узагалі додуматися почати з'єднувати такі точки.

Передаю слово Дональду Гіллу.

Сумщина. 15-й мобільний прикордонний загін знищив гаубицю та інші позиції.

Український авіаудар за 8 км позаду лінії фронту і російський авіаудар за 2 км позаду лінії фронту.

російські диверсанти просунулися на 5 км у напрямку Новодмитрівки.

Вовчанськ. російську ракетну установку виявлено під час стрільби за 17 км позаду лінії фронту, що призвело до її знищення.

Куп'янськ. Після просування на південь від Піщаного позаминулого тижня, росія минулого тижня просунулася в село і на північ від нього, дорогою зачищаючи укріплення. Від лінії фронту й річки Оскіл його відділяє десять кілометрів. У міру скорочення периметра оборонятися на схід від річки ставатиме дедалі важче.

Слов'янськ. У районі 11-го корпусу з центром у Різниківці рух росіян триває, але російське просування сповільнилося.

За 10 км від фронту піхота 53-ї бригади збиває дрон.

Попри постійні російські атаки, цей сектор залишався стабільним упродовж 30 місяців, перш ніж почав руйнуватися. Через сім місяців упав Сіверськ. Командирів 54-ї механізованої та 10-ї гірсько-штурмової бригад відсторонили від командування за брехню про ситуацію. Зону відповідальності 11-го корпусу скоротили до меншого сектора, який включав 81-шу аеромобільну бригаду, а також 54-ту й 10-ту бригади. Командир 11-го корпусу бригадний генерал Сергій Сірченко наказав відбити Сіверськ, коли вже було очевидно, що українські сили не можуть навіть зупинити російське просування. За чотири місяці після падіння Сіверська росія просунулася ще на 8 км.

Сірченко звинуватив командирів бригад у брехні, бо довіряв їм, але до їхнього відсторонення росія просувалася на 10 км упродовж семи місяців. Або принаймні варто було своєчасно попрацювати над тим, щоб вони мали до нього довіру, навчаючи їх, аби вони не брехали йому. Компетентний старший офіцер також мав би точно знати, чому бригади так довго відступали так далеко. Ні. Натомість винен, звісно, не він: Сірченко заявив, що довіряв командирам бригад. Через чотири місяці після падіння Сіверська, на тлі подальшого російського наступу, його усунули з посади командира 11-го корпусу.

Костянтинівка. Інженери встановлюють дротяні загородження й підривають російські міни за допомогою дронів і зарядів. Ракети з касетними боєприпасами та авіаудари часто б'ють по Костянтинівці. Більшість протидронових сіток щойно на північ від міста знищено, а наземний дрон (UGV) уражено російським дроном. Це все ж краще, аніж якби було уражено вантажівку з водієм. Мирного жителя вбито, коли він їхав транспортним засобом за 800 метрів на північ від наземного дрона. Наземний дрон з пораненим уражено.

Кількох російських піхотинців уражено, а наприкінці – український авіаудар. російський наземний дрон уражено за 4 км на південь від Плещіївки. Склади уражено за 70 км позаду російських ліній.

Нові пояси загороджень існують позаду Слов'янська, Краматорська і Добропілля. Є певні загородження за 8 км попереду Слов'янська і Краматорська, але далі на схід їх немає, саме тому там так важко зупинити російське просування. Костянтинівка має обмежену кількість загороджень, переважно дротяних, які не такі довговічні, як траншеї. На захід від Костянтинівки загороджень дуже мало, і росія зараз просувається саме в тому напрямку. Якби Костянтинівку захищали нові пояси загороджень, росіянам було б дуже важко просуватися вперед.

Траншеї позначено червоним, дротяні загородження – білим.

Покровськ. Три роки тому росіяни рухалися відкритою місцевістю на техніці або пішки через пересічену місцевість, щоб дістатися українських оборонних позицій. Відтоді дрони з обох боків зробили пересування відкритою місцевістю смертельно небезпечним, тому російські атаки зазвичай просуваються вздовж особливостей рельєфу, таких як дерева й будівлі. Це відображено у просуванні до Гришиного повз дерева й будівлі та у проникненнях уздовж лісосмуг.

Новопавлівка. Український дрон із палицею та мотузкою заплутує гвинти російських дронів і збиває їх.

Ліворуч – східні німці створили "смугу смерті", яка не дозволяла громадянам перетинати кордон до Західного Берліна. Праворуч – українські загородження блокують техніку і сповільнюють пересування піхоти на відкритій ділянці, підвищуючи ймовірність того, що піхоту атакують і знищать. Деякі елементи цих загороджень із часом деградуватимуть, наприклад, один ряд колючого дроту, який був порушений після того, як дрон убив росіянина. Але ця деградація відбуватиметься дуже повільно, а будь-які проломи перетворюватимуться на вузьку зону ураження.

Цю ділянку оборони так і не було повністю завершено. Ліворуч – траншеї не продовжили до річки. Угорі праворуч – у першій траншеї не було натягнуто дріт. Там уже є кілька отворів від попередніх атак. Утім, це все ще грізна перешкода. Унизу праворуч – річка (червоним) є природним оборонним бар'єром. Цю лінію утримують уже вісім місяців, і вона досі в дуже доброму стані.

Гуляйполе. Про зміну території не повідомлялося, хоча проникнення й виснаження тривали. Це вдалий момент, щоб показати хоча б частину глибоких ударів, яких завдають у цьому секторі. Зверніть увагу, що системи ППО "Бук" і "Тор" прикривали склади постачання за 60 і 80 км від фронту відповідно. Обидві системи, як і запаси, які вони охороняли, були уражені.

Уражені скупчення військ усі розташовувалися на головних дорогах і в селах або містечках. Там також були командні пункти для військ або дронів. Також було уражено склади дронів або постачання.

Це лише відео, що були доступні публічно. Вони показують, як Україна намагається сповільнити рух військ і постачання до фронту за допомогою ударів крилатими дронами. У багатьох із цих ударів використовувалися дрони FP-1. Вони мають дальність 1 600 км і бойову частину вагою 50-120 кг. На таких коротких дистанціях усі вони могли б нести 120-кілограмові бойові частини, якщо це відповідало цілі.

Коли темп переміщення піхоти й постачання сповільнюється, FPV-дрони мають більше часу, щоб знищувати меншу кількість російських солдатів, які просуваються вперед. Їхня атака буде ретельнішою, і шанс того, що російська піхота прослизне, стане меншим. Якби були ще й загородження для руху, російське просування було б ще повільнішим.

Запоріжжя. російські удари УМПК є постійними й масштабними в багатьох секторах України. Вони вдарили по лісосмузі в Запоріжжі, серед інших місць.

422-й підрозділ атакував два тепловози. Це була лише одна вантажівка, але стільки їх уже було уражено, а ця була за 70 км від лінії фронту.

Херсонщина. Атаковано систему ППО "Тор".

Одеса. Атаковано виробниче підприємство в Одесі.

Окуповані території. Атаковано нафтовий термінал у Феодосії та систему ППО "Бук" на Запоріжжі. У Криму було атаковано літак-амфібію. Потяг було атаковано за 60 км від фронту. Склади боєприпасів, ремонтні бази та логістичні вузли атакують на глибину до 150 км від лінії фронту.

Було зруйновано міст на північ від Олешок, Херсонщина. Остаточно добито останній залізничний пором, який перевозив техніку через Азовське море.

У період між 1 і 11 квітня українські сили знищили чотири радари та дев'ять машин ЗРК на окупованих територіях і в Новоросійську.

росія.

Протягом минулих вихідних ціна на нафту знизилася з максимуму в 109 доларів.

Карта, яка показує місця розташування всіх перехоплених українських дронів у Московській області протягом березня. Це буде використано для планування майбутніх атак на Московський регіон.

ППО Москви досить потужне.

Це відомі перехоплення українських далекобійних дронів за березень по всьому театру бойових дій.

Україна виконала обіцянку Буданова "відповісти дипломатично" на союзницькі прохання припинити бомбардування російських потужностей з експорту нафти. Після останнього удару по Новоросійську теплові супутникові сигнатури та знімки показують пошкодження на нафтовому терміналі "Шесхаріс". Фрегат "Адмірал Макаров" веде вогонь ракетами для самооборони. Фрегат здатний запускати крилаті ракети "Калібр", і по ньому влучали не раз. Окрім фрегата, було пошкоджено два термінальні причали та два нафтові резервуари. Також було атаковано насосну станцію "Тінгута" за 20 км звідти.

Було уражено насосну станцію на південь від Усть-Луги. Вона забезпечувала електроенергією, теплом і парою Кстовський НПЗ та інші підприємства. Порт Усть-Луга було атаковано знову.

Україна вдарила по буровій установці "Сиваш", що є частиною "вишок Бойка" і розташована приблизно за 100 км від українського узбережжя. Атака відбулася в березні.

Було атаковано Кстовський НПЗ. Було атаковано трубопровід у Краснодарському краї. Горіла насосна станція трубопроводу в Тінгуті, Волгоградська область. У Краснодарському краї було атаковано лінійну виробничо-диспетчерську станцію, яка керує потоком нафти в трубопроводі. Було атаковано дві бурові платформи в Каспійському морі.

Атака на Алчевський металургійний комбінат понад тиждень тому пошкодила ключові виробничі потужності, доменні печі, цехи, газопроводи та енергетичну інфраструктуру. Підприємство виготовляло компоненти для артилерії та бронетехніки.

На тихоокеанському узбережжі спалахнула пожежа в цеху заводу, який виробляє Су-57. Цех відповідав за полімерні композитні матеріали для елеронів, закрилків, секцій підлоги та зовнішніх обтічників кінцівок крила.

Хімічний завод у Россоші був атакований у грудні й знову минулого тижня. Горів хімічний завод "Мінудобрєнія" у Россоші, Воронезька область.

Було атаковано підстанцію в Дагестані та Кстово.

Податкові надходження росії від нафти й газу в березні впали на 43% на основі продажів у лютому. Війна Трампа з Іраном підняла ціни на нафту в березні. Численні атаки на російську експортну інфраструктуру зменшили обсяги нафти, які росія могла експортувати. Кілька танкерів російського "тіньового флоту" перевозили нафту, яку вони не могли продати через санкції, але Трамп скасував санкції щодо цих суден.

росія має 368 військово-транспортних літаків "Ан". 143 потребують ремонту, а компанія, що відповідає за ремонт, каже, що росія більше не має ні промислової бази, ні документації, ні запасних частин, потрібних для підтримки цього флоту.

Озброєння. росія вперше використала дрон "Герань-5" у січні 2026 року.

Герань-2: дальність 2 200 км, 185 км/год, бойова частина 90 кг, вартість $20-50 000.

Герань-3: дальність 600 км, 330 км/год, бойова частина 50 кг.

Герань-4: дальність 850 км, 500 км/год, бойова частина 90 кг.

Герань-5: дальність 950 км, 600 км/год, бойова частина 90 кг, понад $80 000.

Герань 4 і 5 можна запускати з Су-25, експлуатація якого протягом однієї години коштує $55 000. Це збільшить їхню дальність.

росія виробляє FPV-дрон із кільцевим крилом у Великому Новгороді, за 150 км на південь від Санкт-Петербурга. Виробник – Ушкуйнік.

