Ізраїль і Ліван домовилися про 10-денне припинення вогню
16 квітня 2026, 20:09
Президент США зробив таку заяву після розмови з прем’єр-міністром Ізраїлю і президентом Лівану.
Президент США Дональд Трамп оголосив, що Ізраїль і Ліван домовилися про 10-денне припинення вогню, яке починається сьогодні, 16 квітня.
Про це повідомляє "Радіо Свобода".
Зазначається, що Трамп зробив таку заяву після розмови з прем’єр-міністром Ізраїлю Беньяміном Нетаньягу і президентом Лівану Джозефом Ауном.
У своїй соцмережі Truth Social Трамп написав: "Ці два лідери домовилися, що для досягнення миру між своїми країнами вони офіційно розпочнуть 10-денне припинення вогню о 17:00 за східним часом США".
Трамп не згадав про ліванський рух "Хезболла", який є одночасно бойовою групою і політичною партією, що контролює значну частину південного Лівану. Сполучені Штати вважають його терористичною організацією, хоча Європейський Союз вніс до чорного списку лише збройне крило "Хезболли".