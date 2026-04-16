Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Нідерланди підписали з Україною угоду про партнерство

16 квітня 2026, 18:51
Нідерланди підписали з Україною угоду про партнерство
Країна інвестує 248 мільйонів євро у дрони.
Нідерланди теж зацікавилися українським дронами і підписали угоду з Україною про партнерство в сфері ОПК.
 
Про це під час пресконференції з українським президентом повідомив прем’єр-міністр Нідерландів Роб Єттен.
 
Його держава готова інвестувати в оборону 248 мільйонів євро.
 
"Ми хочемо все більше переплітати наші оборонні індустрії. Разом ми хочемо працювати над новими технологіями та сучасними спроможностями. Ми збільшуємо постачання важливого обладнання для української армії. Ми спираємося на українські знання та експертизу щодо зброї, яка довела свою ефективність, як показує і боротьба на Близькому Сході. Це те, чого ми прагнемо досягти декларацією, яку щойно підписали, і яка, як на мене, є поштовхом до оборонного партнерства, що принесе користь Україні, Нідерландам та Європі. І щоб підкріпити цей намір співпраці з українською промисловістю, ми інвестуємо протягом найближчого періоду 248 мільйонів євро в спільне виробництво дронів", – сказав Єттен.
 
За словами глави уряду, нідерландська компанія VDL разом із українською Greentec Harvest також домовилися про співпрацю. 
 
"Це знакова подія, яка позначена передачею українських систем дронів, що будуть вироблятися тут, у Нідерландах, як відправна точка нової глави в нашому співробітництві. Крім того, ми, звісно, продовжуємо постачати важливе обладнання, яке так необхідне Україні для самозахисту", – додав Єттен.
 
Нідерланди також передадуть Україні спеціальні кораблі для пошуку, виявленні і знищення мін.
 
"Україна і зараз може розраховувати на нас. Це означає, що за допомогою санкцій ми продовжуємо чинити високий тиск на путіна і намагаємося змусити його сісти за стіл переговорів. Ми продовжуємо наполягати на тривалому та справедливому мирі для України. І при цьому ми маємо бути реалістами. Це вимагає від усіх союзників робити те, що необхідно для підтримки України у боротьбі так довго, як це буде потрібно", – наголосив Єттен.

 

Нідерландивійна в Україніросія окупанти

Більше публікацій

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється