НАТО і ЄС вимагають прискорити виробництво зброї в Європі

16 квітня 2026, 21:55
НАТО і ЄС вимагають прискорити виробництво зброї в Європі
Незважаючи на зростання фінансування, виробництво озброєнь залишається занадто повільним.
Генеральний секретар НАТО Марк Рютте і голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявили про необхідність прискореного нарощування виробництва озброєнь у Європі за підсумками переговорів у Брюсселі.
 
Про це повідомляє Deutsche Welle.
 
Після зустрічі в Брюсселі Урсула фон дер Ляєн написала в мережі X, що Європі необхідно більше інвестувати і нарощувати випуск озброєнь більш високими темпами. За її словами, йдеться не тільки про обсяги, а й про швидкість виробництва. Марк Рютте повідомив, що під час консультацій особлива увага приділялася подальшій допомозі Україні у відбитті російського вторгнення, а також захисту критично важливої інфраструктури.
 
Він наголосив, що співпраця ЄС і НАТО в цих напрямках має ключове значення, зазначивши: "Сильніша Європа означає сильніше НАТО". Сторони також обговорили майбутній саміт Альянсу, який заплановано на липень. За словами фон дер Ляєн, в умовах зростання глобальних загроз ЄС і НАТО домовилися тісно координувати дії найближчими тижнями, щоб зміцнити взаємодію і підготувати успішну зустріч в Анкарі.
 
На тлі рішень союзників по НАТО про збільшення оборонних витрат до 3,5% ВВП і додаткових 1,5% на суміжні потреби, Євросоюз також затвердив програму інвестицій в оборонну промисловість обсягом близько 800 млрд євро на найближчі роки. Однак, незважаючи на зростання фінансування, ключовою проблемою залишається недостатня швидкість виробництва озброєнь.
 
За оцінками єврокомісара з оборони Андрюса Кубілюса, росія, як і раніше, виробляє значно більше озброєнь, ніж країни Євросоюзу.

 

Хто контролює кошик покупок, яким керує штучний інтелект. ШІ змінить те, що ми купуємо, і те, як ми платимо – Падрайг Нолан
